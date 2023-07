Evakuácia z gréckeho pekla: Nikto nezdvíhal, animátorky ušli. Buďte radi, že ste zdraví, odkázala cestovka

Podľa nej sa 23 klientov rozhodlo zostať a vybavovali náhradné ubytovanie v neverejnej časti ostrova. Spomínala, ako bol chaos na gréckej strane, u kompetentných úradov a situáciu mala zhoršiť aj grécka armáda. Nefungovala podľa nej elektrika, mobily delegátov boli vybité a problémy spôsobovali preťažené linky.

Pravde sa ozval cestujúci, ktorý mal iný pohľad na situáciu. Komunikácia s cestovnou kanceláriou bola podľa Luboša Masaryka komplikovaná. Delegáti sa dovolenkárom vraj vyhýbali, animátori mali podľa jeho slov údajne ujsť.

Ako prebiehala komunikácia s cestovnou kanceláriou?

Jedna pani im už v piatok volala s tým, že vedľajšia oblasť sa evakuuje a chcela zistiť, ako má postupovať, ak bude musieť utekať aj ona. Vysvetlili jej, že nemá mať strach a všetko bude v poriadku. V sobotu keď sa dym a plamene približovali k nám, som sa od pol jednej snažil dovolať našej delegátke, no bez odozvy. Pýtal som sa animátoriek, že čo sa deje. Oni povedali, že nič a požiar je na druhej strane kopca. Mama volala do kancelárie a jej odkázali, že nech sa nebojí, že horí za kopcom. Okolo tretej nás evakuovali a delegátka sa ma pýtala, či mám správne informácie, lebo ona o ničom nevie a že mám ísť za animátorkami. No tie už medzitým ušli.

Cestovné kancelárie mala tvrdiť, že všetko zvládajú a poukazujú na tých čo cestujú na vlastnú päsť, že sú na tom horšie.

Čo sa týka gréckej strany, tak to bolo všetko v poriadku. My sme sedeli tri hodiny pred hotelom, kým sa objavili autobusy našej cestovnej kancelárie. Do autobusov nás však nechceli pustiť, lebo čakali na delegáta, ktorého nikde nebolo. Nakoniec nás naložili a odviezli. Nikto sme nevedeli kam ideme až sme sa objavili v športovej hale. Nikto sme nevedeli koľko tam budeme a čo sa bude diať. Do cestovnej kancelárie sa nedalo dovolať. V sobotu večer sa mi nakoniec ozvali a povedali mi, že môžem byť rád, že som nebol v Thajsku, keď tam bolo cunami. Pretože tam boli zranení ľudia a my sme zdraví.

Mali ste v športovej hale kontakt zo zástupcami cestovnej kancelárie?

Ani nie, tým, čo za nimi osobne prišli, povedali, že nič nevedia. Nič neriešili. Z ostatných kancelárií tam delegáti chodili, snažili sa pomôcť. Okolo polnoci zo soboty na nedeľu nám prišla hromadná správa, že sa máme ozvať, kde sme a či sme v poriadku. Dovtedy však nemali ani tušenie, kde majú ľudí. Keď sme sa ich na to pýtali, odkázali nám, že Gréci urobili chaos a že ľudia nepočúvali pokyny. No my sme nemali žiadne pokyny, tri hodiny sme sedeli pred hotelom a ani potom nám nikto nič nepovedal.

Aká bola situácia v evakuačnom centre?

Bola to klasická športová hala, trochu menšia ako Pasienky. V nej bolo plno gréckych dobrovoľníkov, ktorí rozdávali vodu, tri krát za deň jedlo, koláče. Pýtali sa nás, či nepotrebujeme zdravotnú pomoc, spisovali kto tam je a snažili sa nájsť lepšie ubytovanie pre rodiny s malými deťmi. No po celom dni začali kolabovať sociálne zariadenia, no bolo tam viac ako päťsto ľudí.

Myslíte si, že by ste sa dostali rovnako domov, keby ste nešli cez cestovnú kanceláriu?

Jediné čo spravila tá naša, bolo, že v nedeľu ráno povedali, že zasadá krízový štáb a nevedia nič. Furt sme len čakali a ľudia keď sa pýtali, či by sa nemohli presťahovať do hotelov na severe ostrova, tak im povedali, že tam je všetko plné. Preto ma zaskočilo keď som videl ako riaditeľka Saturu hovorí, že ten kto chcel, bol ubytovaný vo voľných hoteloch na severe. To nebola podľa mňa pravda. Hovoria o tom ako s nami komunikovali, animátori nás zabávali, no absolútne nič, osem hodín sme boli bez akéhokoľvek kontaktu s niekým z cestovky. Napríklad cestovná kancelária TUI, potom ako sa postarala o svojich tak obiehala ostatných a tých, čo sa potrebujú dostať do Anglicka, či Nemecka môžu ísť s nimi, aj napriek tomu, že nie sú ich klientmi.

Problémom vraj nemalo byť, že by boli šľahajúce plamene blízko hotelových rezortov, no skôr ich spôsoboval dym.

Náš rezort zadymilo už v piatok, padal tam popol na ľudí a neskôr sa objavil čierny dym.

Dalo sa tam dýchať?

V piatok to bolo ako na opekačke a dym odfúklo na more. No keď sa otočil vietor, tak z kopca začali zliezať plamene smerom k nášmu hotelu.

Vie si človek v takej situácii na dovolenke oddýchnuť?

Boli tam ľudia, ktorí prišli v piatok a hneď v sobotu museli byť evakuovaní preč.