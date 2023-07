Evakuácia z Rodosu zlyhávala, ale prežili všetci. Kto pomôže dovolenkárom bez cestovnej kancelárie?

Dovolenka desaťtisícov turistov vrátane Slovákov sa zmenila na chaos, paniku a nútenú evakuáciu. Mnohí museli svoju batožinu nechať v hoteloch. Požiare totiž odrezali prístupové a únikové cesty a dovolenkári sa museli presúvať desiatky kilometrov po pláži. „Na recepcii nás nechali stáť dve hodiny a nakoniec povedali – utekajte k moru, veci tu nechajte. My sme prišli bez kufrov,“ priblížila účastníčka zájazdu na grécky ostrov. Bola medzi tými, ktorí v nedeľu večer pristáli na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika. Niektorí namiesto nocí v štvorhviezdič­kových apartmánoch s all inclusive museli prespávať v športových halách. No tí, čo sa dostali do hál, boli ešte tí šťastnejší, niektorí z dovolenkárov museli totiž stráviť noc vo vysušenej tráve bez strechy nad hlavou.

Slovenské veľvyslanectvo v Grécku informovalo, že je v spojení so zástupcami cestovných kancelárií aj s gréckymi orgánmi. Zatiaľ nemá informácie o zraneniach občanov zo Slovenska či obetiach z ich radov. Z gréckeho pekla nepreváža ľudí mýtický Cháron, ale evakuačné lietadlá.

Šírenie lesného požiaru na ostrove Rodos spustilo najväčšiu evakuačnú operáciu, aká kedy v Grécku prebiehala. Podľa agentúry AFP muselo od soboty pred plameňmi utiecť vyše 30-tisíc turistov a miestnych obyvateľov. Médiá predtým popisovali chaotický vývoj v obľúbenej letnej destinácii, vrátane obmedzeného prístupu k informáciám aj príletu ďalších turistov. Grécki hasiči sa ľuďom ospravedlnili a varovali, že situácia by sa mohla pre nepriaznivé poveternostné podmienky ešte zhoršiť.

Požiar lesa vypukol v nedeľu aj na ostrove Korfu. Tamojšie záchranné zložky postupne rozhodli o evakuácii dvadsiatky dedín. Ako prví museli obyvatelia opustiť svoje domy v dedinách Porta, Megoula, Sinies, Santa a Perithia. Požiar má niekoľko ohnísk a nie je pod kontrolou. Dovolenkár Kamil opísal situáciu ako chaos a paniku. „Bežali sme po pláži po rozžeravenom štrku, časťami aj v mori, asi takých desať kilometrov,“ uviedol Kamil pre televíziu ta3. „Ľudia a farmári nám pomáhali, tí boli zlatí,“ dodal. Uviedol, že grécka strana nebola na požiar pripravená. „Čakalo sa, čakalo, až kým nebolo vidieť oheň, ktorý bol niekoľko sto metrov od nás. Rýchlo zavelili, aby sme všetci išli na pláž,“ opísal útek pred ohňom.

Telefónne čísla v prípade núdze Slovenskí občania v Grécku môžu v prípade núdze volať na dve telefónne čísla

Slovenskí občania v Grécku môžu v prípade núdze volať na dve telefónne čísla, +30 210 368 1259 a +30 210 368 1350

Linka pomoci gréckeho ministerstva zahraničných vecí na letisku v meste Rodos +30 698 588 9650

„V prípade nebezpečenstva môžu volať priamo na grécku civilnú ochranu 112,“ uviedlo veľvyslanectvo.

Plamene však nie sú pre niektorých natoľko odstrašujúce, aby dovolenku na gréckych ostrovoch zrušili. „O požiaroch na Rodose sme vedeli, už keď sme objednávali letenky. Táto ťažká situácia na jednom z gréckych ostrovov nás neodradila, aby sme sa ako trojčlenná rodina nevybrali na týždennú dovolenku do tejto destinácie,“ priznala pre denník Pravda Nikola Balátová. Upokojuje ju, že ničivý živel pustoší na opačnej strane, než tam, kde majú dohodnuté ubytovanie. „Našli sme veľa správ o tom, že sever ostrova funguje bez obmedzení, akoby sa nič nedialo. Určité napätie z výletu je však citeľné, najmä u rodičov,“ priznala.

Na Rodose je momentálne jej sesternica s päťročným synom. „Sú tam už pár dní a správy od nich sú pozitívne, požiar im do dovolenky nijako nezasahuje. Máme však mierny strach zo zhoršenia priebehu, keďže nejdeme cez cestovnú kanceláriu. Obávame sa, či nemôžu nastať nejaké komplikácie, keby sme boli nútení k evakuácii,“ dodala. Má však dôveru v kompetentné úrady a „hrdinských hasičov v prvej línii, že robia, čo môžu a dúfame, že situácia sa čoskoro zlepší“.

Útek z pekla, no i vysnívaná dovolenka

Grécki hasiči s požiarmi bojujú už deviaty deň. „Utekali sme na pláž, ktorá sa začala moriť smogom. Starých ľudí sme ťahali, ľudia nevedeli dýchať. Potom prišla loď a bolo to normálne ako v Titanicu. Všetci chceli na ňu skákať, štverali sa na ňu zboku,“ priblížil cestujúci Slovák zážitky z nedeľnej evakuácie z Rodosu. Zničený majetok ho zatiaľ netrápi, hlavné je, že prežili.

Požiar zasiahol južnú časť ostrova, momentálne s ním hasiči stále bojujú. Na severe, napríklad v turistickej obci Kolympia, o požiaroch dovolenkári len počúvajú. „Tu je situácia úplne bezproblémová, nevidíme ani necítime dym, ľudia si tu naplno vychutnávajú dovolenku,“ priznala čitateľka Lenka. Dodala, že je horúco, no pofukuje vietor, ktorý teplo trosku zmierňuje. „O požiari počúvame iba prostredníctvom správ. Veríme, že sa situácia nezhorší a my strávime zvyšok dovolenky v takom pokoji, ako doteraz,“ uzavrela dovolenkárka.

Cez víkend zasadal aj krízový štáb Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA). „Spolu s našimi členmi a cestovnými kanceláriami, ktoré majú na Rodose klientov, rokujeme o operatívnom riešení situácie a možnosti repatriovať evakuovaných dovolenkárov do vlasti,“ uviedol prezident SACKA Roman Berkes.

Kde to žijeme?

No situácia pri evakuácii nie je zďaleka taká ružová, ako sa ju v médiách snažia cestovné kancelárie opísať. „Práve sme dorazili domov a všetko v nás ešte tlie. Sami neveríme tomu, že sme prežili,“ priznala sa Katarína Jurčáková pre denník Pravda. Dovolenku si užili do piatka, no od stredy boli v strese a sobota a nedeľa boli podľa jej slov masaker.

„Nič nebolo zo strany cestovnej kancelárie zvládnuté,“ priblížila Katarína Jurčáková, ktorá na Rodos cestovala s českou CK Fisher. Slovenskí delegáti s nimi komunikovať nechceli. Dôvodom malo byť, že leteli českou cestovnou kanceláriou.

„Čo sa týka ambasád, tak česká strana nás odmietla riešiť a uviazli sme niekde medzi,“ ozrejmila. Pohoršilo ju, že aj keď si objednala zájazd cez zahraničnú, no európsku cestovnú kanceláriu, tak sa o nich nik nepostaral, ako očakávala. Ich delegátka sa navyše pod tlakom udalostí psychicky zrútila. „Celé to bolo absurdné. Keď už sme sa niekomu dovolali, tak sme sa dozvedeli len to, že máme čakať na pokyny. No keď vám horí za pätami, nebudete čakať,“ ozrejmila. Preto si preventívne objednali taxík na letisko.

Fisher ich nakoniec poslal do zazmluvnenej siete hotelov. Tam na zemi prečkali noc. „Dostali sme najesť, no vzhľadom na to, čo sme počuli od iných, ktorí boli ubytovaní v športových halách, sme aj radi,“ podotkla. Dodala, že časť dovolenkárov sa ani nedostala do hál, ale prespávali na lúkach. „Tí, čo čakali na evakuáciu, nám cestou domov povedali, že evakuácia nebola zvládnutá. Posadili ľudí do autobusov, odviezli ich na juh do evakučného strediska Gennadi. Ale aj táto oblasť sa stala ohrozenou a ľudí opäť posadili do autobusov, odviezli na pláž, tam ich vysadili a to bolo všetko zo zvládnutej evakuácie,“ spresnila.

Priznala, že tri dni sa chodila na recepciu hotela pýtať, či je situácia bezpečná a na čo sa majú pripraviť v prípade evakuácie. „Celý čas ma ubezpečovali, že mám zostať v pokoji, nerobiť paniku. Všetci mali kamennú tvár, no mne to nedalo,“ spomínala. Evakuačné autobusy však nebrali nikoho s batožinou, všetko museli nechať na mieste, ľudia utekali a zachraňovali si holé životy. No nie všetci. Našli sa aj takí, čo sa počas evakuácie kúpali v hotelových bazénoch. „Nikdy ich nepochopím, ja som nedokázala od stresu ani jesť,“ priznala.

Na letisku strávili dosť času na to, aby si všimli, ako situáciu zvládajú iné cestovné kancelárie. Vyzdvihla prácu kancelárie TUI či leteckej spoločnosti Jet2. „Mali tam plno svojich ľudí, ponúkali občerstvenie, riešili problémy, voľné miesta v lietadlách,“ opisovala zážitok z terminálu. V jednej chvíli im ponúkali päť miest do Štuttgartu, no radšej počkali na svoj priamy let. „Paradoxom je, že v nedeľu večer sme našli šesť miest do Košíc, ale nikto vám zo Slovenska nepovie, že či nechcete ísť. Musíte si ich sami kúpiť za viac 2,3-tisíca eur,“ dodala. „Neviem, kde to žijeme, ale je to celé zle,“ uzavrela.

Extrémne horúčavy v Stredomorí Turecko a Grécko: Po prechode studeného frontu a následnom presune tlakovej výše nad Balkán sa v jeho cca severnej polovici horúčavy prechodne zmiernili. Tento horúci vzduch tak bol vytlačený ďalej na juh až juhovýchod, kde sa naopak ešte trochu oteplil. V Grécku tak horúčavy pretrvali aj dnes a teplota dosiahla až 46 stupňov. V Antalyi sa oteplilo až na 44,5 °C, čo ani tam nie je bežné, keďže hodnota je veľmi blízko absolútnemu miestnemu rekordu (45,4 °C, júla 2017, pozn. red.). Južné Taliansko, Tunisko a Alžírsko: Na severe Alžírska bolo 48 až 49 stupňov, v Tunisku tak bolo zatiaľ len vo vnútrozemí, no zajtra sa horúci vzduch dostane k pobrežiu aj tam. V Tunise sa očakáva, že teplota by mohla vystúpiť až na cca 49 °C, čo je na úrovni absolútneho rekordu v hlavnom meste (48,9 °C, august 2021, pozn. red.). Prejaví sa to aj v južnom Taliansku, no najmä na ostrovoch – na Sardínii a Sicílii. Na Sicílii v meste Catania sa očakáva ešte teplejšie ako v sobotu, keď tam bol zaznamenaný nový miestny rekord 45 stupňov. Maximá môžu byť na úrovni 47 až 48 stupňov, čo sa už približuje celoeurópskemu rekordu (48,8 stupňov, rovnako na Sicílii, august 2021, pozn. red.). ZDROJ: SHMÚ

Na vlastnú päsť

Pomoc ponúka aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Prezidentská kancelária je kvôli vzniknutej situácii v kontakte s ministerstvom zahraničných vecí a slovenským veľvyslanectvom v Grécku,“ informoval riaditeľ odboru komunikácie prezidentskej kancelárie Jozef Matej.

Ľudia, ktorí museli dovolenku predčasne ukončiť, majú nárok na kompenzácie alikvotnej časti vyčerpaných služieb.

Prvé lietadlo so Slovákmi z Rodosu pristálo na letisku M. R. Štefánika v nedeľu krátko po pol deviatej večer. Druhé pristálo po polnoci v Brne, ale ľudí priviezli do Bratislavy. „Momentálne sa dá povedať, že všetci tí, ktorí boli v núdzi, ktorí prišli o ubytovanie a nemohli sa vrátiť späť do hotelov, tak sú už na Slovensku,“ uviedol Berkes.

Útek z pekla, zničené majetky a strach o život však nebránia cestovným kanceláriám, aby do krajín, odkiaľ evakuujú turistov, medzitým posielali výhodné last minute ponuky. Berkes pre denník Pravda vysvetlil, že naplánované turnusy nie je možné len tak zrušiť.

Pokiaľ by sa cestovná kancelária rozhodla a zrušila by zájazd, no hotel by bol pripravený, letecká služba by fungovala, tak by hrozili žaloby od ľudí, ktorí by žiadali za zrušený zájazd kompenzácie. Ak hotel hostí prijíma a lietadlá lietajú, situácia nie je život ohrozujúca a polícia pred ničím nevaruje, podľa Berkesa legálne neexistuje dôvod na zrušenie zájazdu. „Musíme sa opierať o vyhlásenie autorít.“ Podotkol, že veľká časť horiacich ostrovov je v poriadku. Tým, čo cestujú na vlastnú päsť bez cestovnej kancelárie, je odporúčaná služba dobrovoľnej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Tá má slúžiť ako informácia pre štát, koľko ľudí by v prípade museli evakuovať.

Spresnil, že cestovné kancelárie sa v prvom rade postarajú o svojich klientov. O tých, čo sa rozhodli cestovať sami, sa v prípade núdze postará štát.

„Musia sa registrovať na stránke ministerstva zahraničných vecí, aby o nich vedeli, že tam sú. Ak sa na nás obrátia, neodmietneme ich. To je ľudskosť, no ak nemáme v lietadle miesto, nemôžeme pre nich organizovať ďalší let, musia sa spoľahnúť na vládny špeciál,“ ozrejmil. Repatriačné lety si hradia cestovné kancelárie z vlastných financií. „Ak by nebola iná možnosť, tak cestovné kancelárie pomôžu, ale nemôžeme im vybavovať lety domov,“ ozrejmil.

„V prípade individuálnych klientov je najjednoduchšou voľbou skrátenie dovolenky a kúpa novej letenky,“ ozrejmila Katarína Šuchterová, PR špecialistka pelikan.sk. Dodala, že ich klienti sa môžu kedykoľvek obrátiť na zákaznícky servis, kde cestujúcim pomôžu so zmenou letenky či kúpou novej. „V prípade urgentnejších prípadov tiež odporúčame kontaktovať slovenské ministerstvo zahraničných vecí a dohodnúť sa na ďalšom postupe,“ dodala.