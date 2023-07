Stovky eur za overený účet, 20 eur za občiansky. Podvodníci zháňajú biele kone cez inzeráty na telegrame

Polícia na facebooku pravidelne upozorňuje na rôzne druhy internetových podvodov. Najčastejšie ide o falošné SMS či e-maily s odkazmi na internetové stránky, pomocou ktorých sa podvodníci snažia získať prístup k osobným údajom. Na inej sociálnej sieti, ktorá na Slovensku postupne naberá popularitu, sa však podvodníci vybrali inou cestou. Osobné údaje im ľudia poskytujú vedome a z vlastnej iniciatívy.

Právnička o podvodoch: Kedy máme šancu, že nám banka peniaze vráti?

Rýchle peniaze

Ako upozornil český portál investigace.cz, v aplikácii telegram sa nachádza množstvo skupín a četov, v ktorých prekvitá obchod s bankovými účtami a dokladmi totožnosti. Cez ne sa hľadajú ľudia, ktorí sú pripravení za finančnú odmenu zriadiť účet na niektorej z finančných platforiem. Väčšinou ide o takzvané neobanky, teda inštitúcie, ktoré nemajú kamenné pobočky a svoje služby poskytujú výhradne on-line. Takými sú napríklad Paypal, nemecká banka N26 či litovská finančná platforma Revolut.

Záujemca o rýchly zárobok má za úlohu založiť na jednej z týchto platforiem účet, ktorý počas registrácie treba overiť európskym dokladom totožnosti, či už občianskym preukazom, alebo vodičským. V niektorých prípadoch treba poskytnúť aj svoje selfie, aby finančná platforma mala dôkaz, že ide o reálnu osobu a jej dobrovoľné konanie. Celý proces netrvá dlhšie ako hodinu a obchodníci z telegramu ponúkajú za tieto jednoduché kroky desiatky až stovky eur.

Foto: Telegram V aplikácii telegram V aplikácii telegram prekvitá obchod s bankovými účtami a dokladmi totožnosti. Odmena za overený účet môže byť v stovkách eur

Po zriadení účtu ľudia majú odovzdať zákazníkovi prístupové údaje a kontrolu nad ním strácajú. Cena takejto práce závisí od náročnosti verifikačného procesu a podľa zistení Pravdy najžiadanejšie sú účty v nemeckých bankách. Obchodníci za nich ponúkajú aj vyše 400 eur. Podľa medzinárodne uznávaného rebríčka National Cyber Security Index Nemecko sa umiestňuje v prvej päťke najlepších krajín sveta z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. Preto aj proces registrácie účtu v tamojších bankách môže byť náročnejší a vyžaduje si viac dokladov.

Žiadané sú aj účty, ktoré boli založené v klasických bankách a majú reálnu históriu platieb. V telegramových skupinách totiž často hľadajú prístup k bankovým účtom vedeným v maďarských pobočkách UniCredit a Raiffeisen či v poľskej Credit Agricol.

Skupiny na telegrame, v ktorých sa zverejňujú ponuky na platené zriadenie účtov či predaj dokladov, majú desaťtisíce účastníkov. Pravde sa podarilo vyhľadať dve najväčšie skupiny, ktoré sa takýmto inzerátom venujú a spolu majú vyše 50-tisíc účastníkov. Časť z nich sú takzvané boty, teda falošné profily. Autori mnohých starších správ už zmazali svoje účty na telegrame, ale denne v týchto skupinách pribúdajú stovky nových záujemcov.

Takýchto skupín je mnoho. Kým inzeráty sú väčšinou písané v ruštine či ukrajinčine, dopyt je najmä po európskych dokladoch a finančných účtoch. Predajca identity pritom nemusí byť občanom členskej krajiny EÚ. Na registráciu v mnohých neobankách stačí sa preukázať platným povolením na pobyt, ktoré pre cudzincov slúži spolu s cestovným pasom ako doklad totožnosti.

Množstvo inzerátov sa preto zameriava na ukrajinských utečencov, ktorí sa po úteku z vlasti ocitli v zložitej finančnej situácii. Najčastejšie obchodníci zháňajú ľudí s pobytom v Poľsku, Česku alebo Nemecku. Ide totiž o krajiny s najväčšími počtami odídencov z Ukrajiny.

20 eur za slovenský doklad

Medzi inzerátmi sú aj ponuky zo Slovenska. V skupine OTC Verifications, ktorá má takmer 33-tisíc účastníkov, obchodníci zháňali majiteľov slovenských dokladov. Za občiansky preukaz odfotený z oboch strán ponúkali odmenu od 10 do 20 eur.

Dopyt je aj po bankových účtoch, ktoré sú vedené v slovenských bankách. Tie zháňajú na prijatie niekoľkých platieb a preposlanie peňazí na ďalšie účty v iných krajinách. Majiteľom týchto účtov zvyčajne sľubujú odmenu vo výške niekoľkých percent zo sumy transakcie. Čím rýchlejšie inzerent potrebuje zohnať takýto účet, tým vyššie percentá ponúka.

Hoci na prvý pohľad nejde o porušenie zákona, takéto platené registrácie sú súčasťou obrovského systému prania peňazí, ktoré pochádzajú z protizákonných činností. Podvodníci pomocou takýchto schém lákajú takzvané „money mules”, teda po slovensky „peňažné mulice“ alebo biele kone. Sú to ľudia, ktorí pri finančných operáciách prepožičiavajú svoje meno a identitu, aby pomohli prijímať a prevádzať podvodné finančné prostriedky, čím ich „legitimizujú“. Tým kryjú skutočného majiteľa financií a pomáhajú mu zostať v anonymite.

Európsky policajný úrad Europol upozorňuje, že zapojenie sa do takých finančných schém je trestným činom a majiteľ účtu, cez ktorý pretekajú špinavé peniaze, sa môže považovať za spolupáchateľa. Vlani v decembri európski policajti vykonali rozsiahlu akciu, počas ktorej odhalili a zadržali vyše dvoch tisíc bielych koní, ktorí cez svoje účty za tri mesiace preposlali takmer 18 miliónov eur. Do akcie boli zapojené aj slovenské bezpečnostne zložky.

Na Slovensku si problém nevšimli

Nakoľko sú ponuky dokladov zo Slovenska reálne, je ťažké odhaliť. Žena s profilovým menom Mikki napríklad ponúka svoje doklady, podľa ktorých má občianstvo SR, pre overenú registráciu. Tiež predáva overený bankový účet v Revolut. Komunikuje však v ruštine a jej profil je registrovaný na anglické telefónne číslo. Profilová fotka pochádza z ďalšej skupiny na telegrame s názvom „Foto pre fejky”. Na správy zaslané Pravdou žena nereagovala.

Slovenské úrady zatiaľ neregistrujú ani masívny nárast zneužívania dokladov totožnosti vydaných na Slovensku. Úrad na ochranu osobných údajov pre Pravdu uviedol, že zatiaľ neeviduje žiaden podnet, ktorý by s tým súvisel. Zároveň poznamenal, že predaj fotografií občianskeho preukazu, vodičského preukazu alebo pasu je spojený aj s trestným činom krádeže identity. „Odporúčame sa neregistrovať na inzerátoch, ktoré ponúkajú rýchly a jednoduchý zárobok tým, že sa zaregistrujete v nejakom platobnom systéme,” odpísali.

Finančná správa presmerovala všetky otázky týkajúce sa obchodovania s osobnými údajmi na políciu a Národnú banku Slovenska (NBS), ktorá má na starosti dohľad nad fungovaním finančných inštitúcií. NBS uviedla, že nemôže poskytnúť informácie o tom, či sa regulátor zaoberal aktivitami slovenských užívateľov na finančných platformách ako Paypal či Revolut z dôvodu povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

„Vo veci možného postihu osôb konajúcich týmto spôsobom – predávaním kópií dokladov totožnosti alebo hotových bankových účtov – nejde o pôsobnosť NBS, ale o pôsobnosť orgánov činných v trestnom konaní,” reagovalo však tlačové oddelenie Národnej banky. Ak by zistili, že niektorá z finančných inštitúcií nedodržala svoje povinnosti pri odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti, NBS to musí bezodkladne oznámiť službe finančnej polície Policajného zboru.

Lákajú aj investíciami

Podvodníci sa však snažia získať osobné údaje aj bez toho, aby za ne poskytli finančnú odmenu, upozorňuje Europol. Zločinci lákajú obete aj ponukami na investície s možnosťou rýchlo získať vysoké výnosy. Prístupové údaje k účtu si vyžiadajú v rámci registrácie na falošných investičných platformách.

Bankový účet obete následne zneužijú tak, že ho vykradnú alebo cezeň budú prelievať špinavé peniaze. „Čoraz častejšie zaznamenávame, že útočníci využívajú bežné účty klientov na to, aby cez ne legalizovali podvodné transakcie,“ upozornil šéf oddelenia bezpečnosti Slovenskej sporiteľne Ján Adamovský. Banky na to najčastejšie prichádzajú až vtedy, keď sa prihlási klient, ktorý sa stal obeťou podvodu a chce vrátiť ukradnuté. Pokiaľ takto prostriedky prešli aj cez váš účet, banka bude zisťovať, či ste ich očakávali a viete, odkiaľ prišli.

Ďalším chytákom podvodníkov je ponuka dobre platenej práce z domu, ktorá si nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti. Od záujemcov si takto podvodníci vypýtajú kópie dokladov totožnosti, ktoré sú vraj potrebné pre pracovnú zmluvu, alebo prístupové údaje k bankovému účtu. Následne doklady a identitu zneužijú na páchanie trestných činov.

Obchodníci z českej psychiatrie Ukrajinská prokuratúra momentálne vyšetruje rozsiahly medzinárodný podvod, spojený s dovozom ukrajinského obilia do Európy v hodnote vyše 400 miliónov eur. Do nelegálneho obchodu boli zapojené stovky rumunských, maďarských aj českých firiem. Podľa vyšetrovateľov tieto spoločnosti slúžili na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Podľa zistení investigatívnych novinárov medzinárodného konzorcia OCCRP majiteľom jednej z vyšetrovaných firiem bol pacient psychiatrickej nemocnice v Brne. V čase založenia firmy bol hospitalizovaný a vtedy dostal ponuku predať svoju identitu. Neznámy muž mu ponúkol desaťtisíc korún za to, aby sa do firmy dal zapísať. Čech sa tak stal bielym koňom vo firme, ktorá predala ukrajinské obilie v hodnote vyše 140 miliónov eur.

Môže za to inflácia

Podľa analýzy britskej bankovej skupiny LLoyds do schém s predajom identity sa najčastejšie zapájajú najmä mladí. Vlani polovicu všetkých identifikovaných peňažných mulov totiž tvorili osoby mladšie ako 24 rokov a každý desiaty mladý klient banky by súhlasil s presunom peňazí cez svoj bankový účet výmenou za hotovosť. V Spojenom kráľovstve sa na lákanie takýchto bielych kone tiež používajú sociálne siete, ale podvodníci sa väčšinou spoliehajú na lovenie obete cez instagram či snapchat.

Podľa štatistík Lloyds však vlani až o tretinu stúpol počet ľudí nad 40 rokov, ktorí boli prichytení pri presúvaní nelegálnych finančných prostriedkov cez svoj bankový účet. Takisto o tretinu narástol počet bielych koní spomedzi ľudí vo veku 30 až 39 rokov. Podľa analytikov britskej banky dôvodom sú rastúce životné náklady, ktoré zvyšujú tlak na financie ľudí.

„Mnohé biele kone, ktorých sme odhalili, ani netušili, že sa zapájajú do trestnej činnosti. Prísľub rýchleho zisku hotovosti bol dostatočný na to, aby ich priviedol k presunu peňazí cez ich bankový účet,” varovala riaditeľka Llloyds pre finančnú kriminalitu Liz Ziegler. Doplnila, že ľudia by si mali všímať varovné signály a nemali by sa dať vtiahnuť do obchodov, ktoré vyzerajú príliš dobre na to, aby to bola pravda. „Žiadna legitímna spoločnosť vás nikdy nepožiada, aby ste použili svoj vlastný bankový účet na prevod cudzích peňazí,“ uzavrela.