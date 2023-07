Paradox horiaceho ostrova Rodos: Cestujúci prichádzajú domov v slzách, ďalších tam medzitým za lacno vozia

Na horiaci Rodos dodnes lietajú priame linky z bratislavského aj z viedenského letiska. Aktuálne last minute ponuky do Faliraki, Afandou či Pefkosu na internete začínajú na cene okolo 480 eur za týždeň s letenkou a ubytovaním. Cestovné kancelárie (CK) na svoju obranu tvrdia, že by ich zrušenie dovolenky mohlo vyjsť veľmi draho.

Kým sú hotely a letiská otvorené, lietadlá premávajú a polícia nezakazuje na ostrov vstup – dovolenka sa koná. „Musíme sa opierať o vyhlásenie autorít,“ podotkol prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes s tým, že veľká časť horiacich ostrovov je v poriadku.

Dovolenkári vracajúci sa zo severnej časti ostrova žiaria optimizmom. Vďaka správnemu smeru vetra sa ich destinácii plamene vyhli a mohli si dožičiť oddych na gréckych plážach. No nie všetci mali také šťastie a ich rezort sa ocitol v objatí požiarov. Nízky suchý porast, žiadna vlhkosť, teploty nad 40 stupňov a prímorský vietor zaručujú plameňom ideálne podmienky na to, aby sa po ostrove šírili a za sebou nechávali spálenú pustatinu.

Petra Moravčíková cestovala na Rodos s troma malými deťmi. Po štyroch rokoch sa dostala na vytúženú dovolenku, no nakoniec sa so slzami v očiach po pristátí na letisku M. R. Štefánika spovedala kamerám. „Bojovali sme o holý život. Nad hlavami vám lietajú vrtuľníky a tri až štyri hodiny utekáte po pláži,“ priblížila dovolenkárka. Hnevalo ju, že z cestovnej kancelárie Seneca Tours sa jej podľa nej nikto neozval a rodinná dovolenka sa zmenila na chaos a paniku. Prevážať ich museli vojenské autá, kde sa obávala, že jej ušliapu deti.

„Nikto nás nekontaktoval, delegát nám nevedel povedať nič, lebo žiadne informácie nemal. Nakoniec sme skončili v evakuačnom centre, kde nám pomohli domáci,“ spomína. Prespali v krízových podmienkach, no boli radi, že sú na žive.

„Keď budem vidieť, že dva dni na mňa padá popol, nebudem čakať. Nie je podstatné, že idete na sever, ktorý je teraz bezpečný. To čo bolo včera bezpečné už bezpečné nie je. To vám povedia aj domáci, Je smutné, že zisk je povýšený nad ľudský život,“ uzavrela.

Cestovnú kanceláriu Seneca Tours sme kontaktovali v utorok popoludní, do tohto momentu však neposkytla na otázky denníka Pravda žiadnu reakciu, ani stanovisko.

Cestovné kancelárie, ktoré do destinácie naďalej privážajú turistov, sa bránia, že pokiaľ by sa cestovná kancelária rozhodla a zrušila by zájazd, no služby by fungovali, hrozili by im žaloby od ľudí, ktorí by žiadali za zrušený zájazd kompenzácie.

„Ak hotel hostí prijíma a lietadlá lietajú, situácia nie je život ohrozujúca a polícia pred ničím nevaruje, legálne neexistuje dôvod na zrušenie zájazdu," upozornil Berkes zo SACKA.

