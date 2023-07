Malé deti v centre Bratislavy rušili hostí. Od ľudí sediacich na terasách si pýtali peniaze

Nebolo by to nič nezvyčajné, keďže každý, kto si niekedy posedel na terase v Bratislave sa už musel stretnúť s ľuďmi, ktorí si takýmto spôsobom pýtajú peniaze. V tomto prípade však bol rozdiel. Išlo totiž o skutočne malé deti.

Najprv išla jedna skupinka dievčat. Staršia hrala na harmonike jednu a tú istú pesničku, mladšia chodila pomedzi stoly s krabičkou, do ktorej ľudia hádzali peniaze. Niektorí sa pritom naozaj zabávali. Približne o hodinu na to, prišla druhá dvojica. To boli chlapci, kde starší hral na harmonike rovnakú skladbu. Mladší chlapec, ako v prvom prípade, chodil pomedzi stoly a zbieral peniaze.

Video nám poslal čitateľ cez aplikáciu mReportér.

Žobrajúce deti v Bratislave Video Priamo v centre hlavného mesta chodia malé deti pomedzi stoly a žobrú peniaze od zákazníkov. / Zdroj: mReportér

Na Slovensku, ako aj v mnohých iných krajinách, je žobranie alebo žiadosť o almužnu zo strany malých detí porušením zákonov. Toto sa vzťahuje na deti, ktoré sú ešte príliš mladé na to, aby mohli samostatne rozhodovať a obhospodarovať svoje financie.

Žobranie detí je považované za formu využívania a vykorisťovania zraniteľných osôb a je zakázané, aby sa zabezpečila ich ochrana a bezpečnosť. Na Slovensku platí zákon, ktorý stanovuje minimálny vek, od ktorého je možné legálne pracovať a zarábať peniaze.