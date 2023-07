Čitateľka opísala pre mReportér, čo zažila na Rodose. Hrôza na dovolenke, plamene za hotelom, kilometre s deťmi peši

Celé sa to začalo, keď si dovolenkári všimli požiar za vlastným hotelom. Evakuácia prebiehala tak, že išli po vlastných nohách v 40 stupňových horúčavách s kuframi, so spiacimi deťmi na rukách asi sedem kilometrov pešo, priblížila Monika Čižmárová. Ešte predtým, ako po tých kilometroch takmer skolabovali, ako zázrak z čistého neba sa objavilo auto s dobrovoľníkmi.

Previezlo ich asi 500 metrov do školskej budovy, kde ich čakali pol hodinu a dali im napiť. Opäť išli pešo, pretože nenašli personál z hotela a ten ich hnal na ďalšie miesto, odkiaľ mali prísť autobusy. Tam čakali ďalšie dve hodiny na slnku. Dočkali sa, prvý hotel ich však odmietol s tým, že nemá kapacitu. V druhom ich jednoducho vyložili, avšak nedostali nič najesť, mohli sa len napiť.

„Po siedmich hodinách na slnku nám naozaj stačila iba voda a klíma, ktorú vypli po príchode ďalších ľudí. Do 23. hodiny prišlo asi 20 autobusov a niekoľko vojenských áut s ľuďmi. Tí ležali kde sa dalo, vo všetkých reštauráciách, na balkónoch, pri bazénoch, jednoducho všade. Kapacita hotela bola do tisíc ľudí a nás tam pritom bolo viac ako 3-tisíc. Nápoje nám obmedzili na vodu z vodovodu, vraj nemajú viac. Dostali sme suchú žemľu pre dieťa a ovocie. Ráno však pre nás už nič nebolo. Priebežne púšťali rodičov s deťmi do reštaurácie, no rady boli neskutočne dlhé, nedočkali sme sa," opisuje Monika.

Ako čitateľka ďalej vysvetľuje, delegát nevedel nič. Sem tam im síce zdvihol telefón, no nemal žiadne nové správy a cesty boli zatvorené. „Iné cestovky si svojich ľudí vzali k letisku hornou trasou, my sme mali stále čakať. Ping-pong prebiehal snáď medzi každým. Plač a strach neustupoval. Spali sme od jednej hodiny do tretej hodiny. Dym bolo vidieť aj z druhého hotela. Konečne sme sa k nejakým výsledkom dopracovali až po 23. hodinách strachu," dodáva Monika.

Najviac im nakoniec pomohli miestni dobrovoľníci. Zdraví a unavení prišli na letisko a napokon čakali na odlet domov.