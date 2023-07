Vodič, ktorý v roku 2019 spôsobil tragickú nehodu s autobusom, si odsedí 8 rokov. Zomrelo 12 ľudí

Pri zrážke vozidla s autobusom zomrelo 12 ľudí, z toho päť tínedžerov. Ďalších 19 ľudí bolo zranených. Vodič si má svoj trest odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Súd zároveň uložil vodičovi desaťročný zákaz šoférovania. Rozsudok nie je zatiaľ právoplatný.

Nehoda sa stala okolo 13.00 h neďaleko Malanty. Autobus viezol deti v stredoškolskom veku, ktoré sa vracali zo školy v Nitre, smeroval do Koliňan a Jelenca. Vodič nákladného auta prevážal štrk z kameňolomu. Auto sa prevrátilo nabok a dostalo sa do protismeru, kde narazilo do prechádzajúceho autobusu. Vodič na súde priznal svoju vinu a pozostalým sa ospravedlnil.