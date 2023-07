Ako hospodária strany? OĽaNO, SaS a Smer zo štátneho platia hlavne svojich. PS a Hlas majú len úvery a dary

Deväť politických strán a hnutí, ktoré by sa podľa posledných prieskumov mali dostať do parlamentu, vlani získalo príjmy v celkovej hodnote 13 miliónov eur. Väčšinu tejto sumy tvoria príspevky zo štátneho rozpočtu, no niektorým stranám sa mimoriadne darilo aj so zbieraním finančných darov.

Nie všetky politické subjekty však dokázali hospodáriť šetrne. Minuloročné komunálne voľby si vyžiadali veľké finančné injekcie, a preto mnohé strany vstúpili do bitky o parlamentné stoličky s významnými stratami. Denník Pravda sa bližšie pozrel na hospodárenie najpopulárnejších politických strán za minulý rok.

Živia Kaliňáka

Líder predvolebných prieskumov Smer-SD minulý rok skončil s príjmami vo výške 4,77 milióna eur. Ako strana uvádza vo výročnej správe, až 95 percent jej majetku tvoria financie, získané z príspevkov zo štátneho rozpočtu a nevyčerpané rezervy z minulých rokov. Vlani Smer dostal na účet aj dotáciu 2,5 milióna eur.

Väčšia časť týchto peňazí, teda vyše dva milióny eur, išla na kampaň v komunálnych voľbách a propagáciu januárového referenda o skrátení volebného obdobia. Významnou položkou straníckych výdavkov sú aj mzdy: sociálni demokrati majú podľa účtovníctva 38 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a 76 ďalších „brigáduje” pre Smer-SD v regiónoch. Na ich platy a odvody strana vynaložila vyše 1,2 milióna eur.

Bežný chod strany zastrešuje jej dcérska spoločnosť Agentúra Smer. Eseročka má 17 zamestnancov a materskej strane prenajíma priestory na Súmračnej ulici, zabezpečuje IT servis, poradenské a právne služby. Kým vlani mala eseročka väčšinu príjmov z prenájmu nehnuteľností, dnes je najväčším poskytovateľom služieb vo volebnej kampani Smer-SD. Minulý rok strana poslala na účet dcérskej spoločnosti 843-tisíc eur, tento rok prinajmenšom 1,2 milióna eur, ako vyplýva z transakcií na transparentnom účte strany.

Tlačové oddelenie strany nereagovalo na otázky Pravdy o tom, ktorí zamestnanci sú v jednotlivých oblastiach odborníkmi, či už ide o prenájom nehnuteľností, alebo politický marketing. Eseročku od roku 2019 vedie spoluzakladateľ Smer-SD Robert Kaliňák. Napriek tomu, že firma pod jeho vedením skončila v strate 253-tisíc eur, na konci roka ako jej jediný konateľ dostal odmenu 60-tisíc eur.

Strana Kaliňákovi pomohla aj pri jeho advokátskej kancelárii. Jeho Firma Kallan Legal je druhým najväčším obchodným partnerom Smeru. Vlani dostala od strany objednávky na právne služby v sume vyše 353-tisíc eur. „Ide o desiatky prípadov, v rámci ktorých spracúva podania napríklad na Ústavný súd SR v mene poslaneckého klubu strany SMER – SSD alebo individuálne zastupuje predstaviteľov strany, či už v civilných, alebo trestných veciach, ktoré sú našim médiám dôverne známe,“ odpísalo tlačové oddelenie.

„Naši ľudia” aj v OĽaNO

Štedré dotácie od štátu v posledných rokoch dostávalo aj hnutie OĽaNO, ktoré v minulých voľbách získalo najviac voličských hlasov. Vlani boli príspevky z rozpočtu jediným zdrojom príjmov hnutia, dokopy vo výške 3,3 milióna eur. Matovičova strana vlani nedostala žiaden finančný dar a ani jeden z jej členov neplatil členské.

Ako aj pri iných stranách, väčšiu časť nákladov OĽaNO vlani tvorili výdavky na kampaň v regionálnych a komunálnych voľbách. Hnutie na ne vynaložilo vyše 1,2 milióna eur a podľa analýzy Transparency International Slovensko išlo o najdrahšiu minuloročnú kampaň.

Hnutie OĽaNO je známe aj malým počtom členov, ku koncu minulého roka ich malo iba 61. Nemá rozsiahlu stranícku štruktúru a väčšinu služieb, ktoré hnutie potrebuje, si zabezpečujú cez outsourcing. Napriek tomu OĽaNO zamestnáva jedného človeka vo vedúcej funkcii. Tlačové oddelenie hnutia sa k tomu nevyjadrilo. Podľa účtovnej závierky mzdové náklady na zamestnanie tohto straníckeho funkcionára tvoria ročne 93-tisíc eur, čo je okolo 7,7 tisíca eur v hrubom mesačne.

Zo spolupráce s hnutím Igora Matoviča profitujú aj ďalší ľudia, ktorí od OĽaNO nemajú až tak ďaleko. Ako upozornil denník Sme, kancelária právnika Miroslava Kadúca, ktorý pomáha strane s písaním zákonov, vlani dostala od obyčajných objednávky v hodnote vyše 40-tisíc eur. Zákazky na právne služby minulý rok tiež dostala firma lídra legislatívneho tímu OĽaNO Martina Tomana, ako aj eseročka Ivana Kotúčeka, ktorý je asistentom poslanca OĽaNO Petra Kremského.

Objednávky od OĽaNO dostala aj blízka spolupracovnícka Igora Matoviča a manželka poslanca Lukáša Kyselicu Jarmila Kyselicová, bývalý zákonodarca za hnutie Rastislav Jílek a niekdajší asistent podpredsedu OĽaNO Michala Šipoša Tibor Javorek. Každý z nich si vďaka spolupráci so stranou prilepšil o 30– až 40-tisíc eur, pričom v niektorých prípadoch platby od OĽaNO boli jediným zdrojom príjmov. Hnutie za minulý rok poslalo týmto firmám spolu vyše 220-tisíc eur.

Tlačové oddelenie OĽaNO k otázke, či nepovažuje podobne obchody za rodinkárstvo uviedlo, že preferuje využívať služby najmä u overených dodávateľov. „Zo všetkých politických strán hospodárime so štátnym príspevkom najzodpovednejšie, o čom svedčí aj výrazný zostatok na našom účte. Prostriedky netunelujeme, ale každé euro obraciame štyrikrát," uviedlo hnutie.

SaS v strate, KDH kritizuje audítor

Napriek tomu, že SaS mala vo vlaňajších voľbách skromnejšiu kampaň, stranícke financie nezachránil ani takmer miliónový príspevok z rozpočtu, ani vyzbierané dary od priaznivcov. Liberáli minulý rok skončili v strate 454-tisíc eur. Najväčším obchodným partnerom strany, ako aj Smeru-SD, bola vlani dcérska spoločnosť Liberálny dom. Sulíkovci si od nej prenajímajú budovu a vlani do straníckej firmy posunuli vyše 120-tisíc eur.

Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) si takisto objednávalo bežné prevádzkové služby od firmy KDH servis, v ktorej je strana jediným spoločníkom. Suma obchodov strany s vlastnou firmou bola niečo vyše 100-tisíc eur. Aj keď podobný spôsob financovania výdavkov používajú mnohé strany, KDH ako jediná bola za tento postup skritizovaná.

Audítor, ktorý kontroloval výročnú správu hnutia, poukázal na možné porušenie zákona o politických stranách. Podľa jeho názoru KDH uhrádzalo faktúry dcérskej spoločnosti aj z prostriedkov získaných ako príspevky zo štátneho rozpočtu.

„Zákon o politických stranách zakazuje použitie príspevkov na podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila, alebo sa stala jej jediným spoločníkom. Vzhľadom na vágne ustanovenie zákona, neexistenciu právneho výkladu, judikatúry či stanoviska štátneho orgánu existuje riziko, že sa uvedený postup môže považovať za porušenie zákona o politických stranách,” poukázal audítor v správe.

Najlepším hospodárením sa môže pochváliť hnutie Sme rodina Borisa Kollára, ktoré minulý rok skončilo so ziskom 1,2 milióna eur. Jeho príjmy tvoril hlavne príspevok zo štátneho rozpočtu, no ďalších 130-tisíc hnutie zarobilo na prenájme nehnuteľností. Sme rodina sa na túto položku príjmov zrejme spolieha aj do budúcnosti, lebo vlani investovali do rekonštrukcie straníckych priestorov 250-tisíc eur.

Hlas žije z darov, PS z pôžičiek

Hlas síce patrí na prvé priečky v prieskumoch popularity, po finančnej stránke však zatiaľ patri k tým chudobnejším. Strana totiž zatiaľ neprešla parlamentnými voľbami a nemá tak nárok na štátne dotácie. Preto minulý rok intenzívne zháňala financie od svojich priaznivcov. Pellegriniho strana dokázala vyzbierať takmer pol milióna eur a 20 percent tejto sumy pochádzalo od troch malých podnikateľov z Banskej Štiavnice, bratov Mlynárikovcov a Tomáša Ondrejmišku. Najštedrejší z nich, Lukáš Mlynárik vlani pre Plus 7 dní vysvetľoval, že takmer celoživotné úspory daroval strane preto, že chcel pomôcť vidieku a občanom.

Foto: Pravda, Robert Hüttner pellegrini Peter Pellegrini pred mimoriadnou 97. schôdzou Národnej rady SR 21. júla 2023.

Strana získané dary investovala do prenájmu sídla v centre Bratislavy, straníckych podujatí a marketingových služieb, vyplýva z jej výročnej správy. Predvolebný rok Hlas skončil so ziskom 86-tisíc eur. Na kampaň v parlamentných voľbách to zrejme nestačilo, preto sa Pellegriniho strana tento rok rozhodla zobrať úver vo výške dvoch miliónov eur. Splácať ho plánuje z príspevku za volebný výsledok, ktorý stranám bude vyplatený ešte do konca roka.

Z pôžičiek sa živí aj tretie najpopulárnejšie hnutie Progresívne Slovensko (PS). Strana síce dostáva dotáciu z rozpočtu vo výške 274-tisíc eur, hlavnou položkou jej príjmov sú však úvery od dávnych mecenášov PS. Najväčšiu sumu, 305-tisíc eur, hnutiu poskytol jeho bývalý predseda Michal Truban, ďalších takmer 150-tisíc hnutie dostalo od podnikateľa Petra Zálešáka. Pôžičkami strane prispeli aj podnikatelia Andrej Harsáni či Michal Meško, ktorí progresívcov financovali aj v minulých voľbách.

SNS a Republika obchodujú v drobnom

Výročná správa SNS naznačuje, že strana sa vlani sústredila na kumulovanie zdrojov pred parlamentnými voľbami. Národniari pod vedením Andreja Danka získali príjmy takmer 300-tisíc eur a míňali ich len v drobných sumách. Podľa zákona strany musia vo výročných správach uvádzať len tie obchodné styky, ktorých celková hodnota presahuje 25-tisíc eur. SNS si vlani objednala iba jednu takúto službu, za leasing áut zaplatila necelých 30-tisíc. Z účtovnej závierky strany tiež vyplýva, že strana vynaložila 20-tisíc eur za tlač tretieho dielu knihy o vzniku a vývoji Slovenskej národnej strany.

Z výročnej správy hnutia Republika, ktoré podľa najčerstvejších prieskumov má sympatie takmer 10 percent voličov, sa dá zistiť ešte menej. Strana podľa dokladov vlani neuskutočnila ani jeden nákup v hodnote nad 25-tisíc eur. Strana nemá náklady ani na prenájom priestorov pre centrálu, lebo sídlo má v rodinnom dome predsedu Milana Uhríka.

Kancelárske priestory, účtovnícke služby, reklamné plochy a tlač plagátov strana dostáva ako nepeňažné dary od svojich sympatizantov. Najštedrejším z nich je člen hnutia Miroslav Suja, ktorý strane prenajíma kanceláriu v Detve zadarmo. Podľa zákona však treba v správe uviesť finančnú hodnotu daru a Suja ocenil cenu nájomného na 250 eur mesačne. Ďalším darom pre Republiku je celoročné používanie reklamnej plochy veľkej 20 × 9 metrov na veľkokapacitnom senníku. Okrem toho strane poslal najväčší peňažný dar v sume 25-tisíc eur.