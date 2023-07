Kilometre ciest cez letné prázdniny opravia. V Bratislave si užijú bezplatnú diaľnicu, ktorým úsekom sa však vyhnúť?

Video Zdroj: TV Pravda

Bratislavský kraj: Bezplatná diaľnica

Opravy sa dočká aj jedna z najfrekvento­vanejších ciest známa ako Stará Senecká. Počas letných prázdnin budú rekonštruovať úsek medzi obcami Ivanka pri Dunaji a Bernolákovo, ktorý bol podľa obyvateľov v katastrofálnom stave. S rekonštrukčnými prácami na ceste I. triedy začala Správa slovenských ciest v stredu 26. júla, potrvať majú do konca prázdnin. Rozvrh prác nájdete na tomto odkaze.

Zhustená doprava komplikovala prejazd v Ivanke pri Dunaji v prvý deň opráv. Starosta obce Vladimír Letenay pre Pravdu uviedol, že nielen Ivanka, ale aj okolité obce žiadali ministerstvo dopravy, aby počas nich vyňali rovnobežný úsek diaľnice zo spoplatnenia. Diaľnicu D1 by bezplatne mohli využívať namiesto Starej Seneckej tí vodiči, ktorí by sa chceli vyhnúť opravovanej Seneckej. Termín, od kedy by mala byť D1 dočasne zadarmo, zatiaľ nie je známy. Vodiči budú môcť úsekom bezplatne jazdiť len počas trvania rekonštrukcie.

Ministerstvo dopravy v reakcii vysvetlilo, že nespoplatnenie úseku diaľnice sa skladá z viacerých krokov. Najskôr musí Národná diaľničná spoločnosť pripraviť projekt dočasného dopravného značenia, ktorý ministerstvu pošle na schválenie. Rezort následne požiada o vyjadrenie políciu. Momentálne čakajú už len na stanovisko polície.

„Termín, odkedy začne toto dočasné vyňatie úseku diaľnice D1 platiť pre vodičov, je ťažké presne určiť vzhľadom na zákonné lehoty,“ vysvetlila Miriama Švikruhová z komunikačného odboru ministerstva. Pre porovnanie pripomenula, že proces vyňatia úseku R1 pri Seredi pre uzavretie mosta sa podarilo ukončiť v priebehu dvoch týždňov.

Modernizáciu cesty, ktorá je vodičom dobre známa zápchami v ranných aj popoludňajších špičkách, naplánovali do troch etáp. Hlavnú dopravnú tepnu do Bratislavy denne využívajú na transport obyvatelia Zálesia, ale aj Bernolákovčania, ktorí sa chcú vyhnúť železničnému priecestiu v centre ich obce.

Vyše štvorkilometrový úsek vyfrézujú a po celej šírke cesty položia nový súvislý asfaltový koberec. Nový vzhľad dostanú počas leta aj vozovky na križovatkách Nádražná a pri veľkosklade Metro. Doprava na opravovanom úseku bude počas rekonštrukcie regulovaná a vedená v polovičnom profile.

Počas letných prázdnin majú v Bratislavskom kraji dokončiť aj ďalšie opravy. V júli a auguste chcú finalizovať úseky ciest Blatné – Šenkvice, Slovenský Grob – Viničné, Most pri Bratislave, miestna časť Studené – Tomášov a Dunajská Lužná – Miloslavov, miestna časť Alžbetin Dvor. V júli až septembri je plánovaná zase rekonštrukcia ďalších troch kilometrov v úseku križovatky v centre Malaciek, v úseku medzi odbočkou na Lozorno z cesty I. triedy a intravilánom obce.

Trenčiansky kraj: Oprava panelky sa posunie

Najrozbitejšia cesta na Slovensku. Tak prezývajú tzv. panelku, ktorej oprava komplikuje presun vodičom od diaľničného privádzača Drietoma v smere na Trenčín. Dĺžku opráv najnovšie skomplikovala statický posudok mosta cez kanál Váhu pri Veľkých Bierovciach. Modernizácia mosta, ktorý postavili ešte v 50. rokoch minulého storočia, nebude pre jeho havarijný stav možná. Po odfrézovaní povrchovej vrstvy sa totiž ukázal havarijný stav predpínacích lán.

Štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť uviedol, že vrchnú mostovú konštrukciu budú musieť odstrániť a postaviť nanovo. Oprava úseku sa tak predĺži minimálne o jeden rok. Do konca kalendárneho roka by mali stihnúť ostatné časti – 7,5-kilometrový úsek cesty.

Extrémne nepríjemné je oneskorenie ukončenia opráv podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka. Upozornil na to, že starý cestný most v Trenčíne je v druhom najvyššom havarijnom stupni a obchádzkami bude mimoriadne zaťažený. Problém podľa neho nastane začiatkom školského roka.

Trnavský kraj: Obmedzenia do konca roka

Modernizovať sa bude počas leta aj v meste Trnava. Nepôjde však o frézovanie vozoviek, ale rekonštrukciu semaforov na dvoch križovatkách – Hospodárska-Študentská-Radlinského a Rybníková-Hlková-Bučianska. Práce na prvej sa začnú 1. augusta a skončiť by sa mali 10. augusta, na druhej križovatke potrvajú do konca prázdnin.

„Obmedzenie dopravy v prípade oboch križovatiek bude iba čiastočné. Premávka sa bude riadiť dočasným dopravným značením, a ani v tomto prípade nie je potrebné vytvorenie obchádzkových trás. Práce sa budú realizovať tak, aby signalizácia bola vypnutá čo najkratšie,“ uvádza mesto na webe.

Cesty opravuje cez leto aj trnavská župa. V júli a auguste rekonštruuje úsek cesty II/502 od hranice Bratislavského a Trnavského kraja cez Dolné Orešany po začiatok obce Horné Orešany v dĺžke 5,7 kilometra. Modernizáciou prechádza aj prieťah obcou Lehnice (cesta II/572) v dĺžke 2,4 kilometra. Dopravnými ťahmi, ktoré spájajú susediace kraje, prejdú denne tisíce vozidiel. Opravy na trasách sa začali ešte pred letom, obmedzenia preto platia už dlhší čas. Potrvať majú maximálne do konca roka.

„Počas modernizácie cesty II/502 od hranice Bratislavského a Trnavského kraja cez Dolné Orešany po začiatok Horných Orešian sú motoristom k dispozícii obchádzkové trasy cez okolité obce Dlhá, Košolná a Suchá nad Parnou. Tranzitná nákladná doprava je odklonená obojsmerne v úseku Modra – Budmerice – Ružindol – Trnava – Trstín,“ uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja Natália Petkáčová.

Nitriansky kraj: Opravia vyše 40 km ciest

Počas júla a augusta bude cestárov vidieť aj v Nitrianskom kraji. Modernizovať budú vyše 17-kilometrový úsek medzi Levicami a Demandicami, a tiež takmer deväťkilometrový úsek medzi obcami Pastovce a Salka.

Úpravami prejde aj cesta II/573 na trase Šaľa-Kolárovo-Komárno. V prvej časti medzi Kolárovom a Komárnom opravia 22,6 km a v druhej na trase medzi Šaľou a Kolárovom 30,3 km.

Ako informovala hovorkyňa nitrianskej župy Henrieta Prokopová, pravdepodobne sa v auguste budú realizovať aj ďalšie opravy ciest v dĺžke viac ako 40 kilometrov a to v okresoch Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Nové Zámky, Komárno a Šaľa.

„Na jednotlivých úsekoch bude potrebné dočasné obmedzenie dopravy čiastočnou uzávierkou jedného jazdného pruhu, riadené regulovčíkom, popr. svetelnou signalizáciou. Predpokladáme, že práce na cestách by mohli začať v priebehu augusta,“ uviedla Prokopová s tým, že presné termíny budú známe až harmonogramu prác. Kraj celkovo v tomto roku zmodernizujeme 216 km ciest v približnej hodnote 36 miliónov eur.

Banskobystrický kraj: Investujú milióny

V Banskobystrickom kraji opravia za približne 68 miliónov eur významné spojnice, a to nielen medzi mestami v kraji. Už počas leta rekonštruujú úseky na viacerých miestach. Vedúca oddelenia komunikácie Lenka Štepáneková spresnila, že ide opravy na hranici okresov Banská Bystrica a Zvolen, a tiež v okresoch Detva a Lučenec. Repasovať budú aj úseky na hranici s Trenčianskym krajom pri obci Veľké Pole.

„Na rekonštruovaných úsekoch platia obmedzenia dopravy podľa aktuálne vykonávaných stavebných prác," uviedla. Doprava je podľa nej buď presmerovaná do jedného pruhu pomocou svetelnej signalizácie, na úseku cesty II/591 medzi obcami Klokoč a Horný Tisovník je úplná uzávierka cesty. Tá potrvá do polovice septembra 2023. "Tiež je úplná uzávierka cesty II/527 v úseku za obcou Pliešovce po obec Senohrad, ktorá potrvá do novembra 2023,“ priblížila Štepáneková.

V auguste majú sfinalizovať aj rekonštrukciu cesty a mostov II/529 Brezno – Čierny Balog a III/2724 Kokava nad Rimavicou – Utekáč.

Košický kraj: S opravami začnú v auguste

Päť miliónov eur vyčlenili tento rok na opravu ciest v Košickom kraji. Župa chce za ne zmodernizovať najmenej 40 kilometrov ciest prevažne v okresoch Košice-okolie, Rožňava a Trebišov. Veľká časť prác prebieha počas leta.

„Kraj sa snaží rekonštruovať cesty, ktoré sú dopravnými tepnami najmä do väčších, okresných miest, no rekonštruujeme aj úseky vedúce do koncových obcí či cesty III. triedy,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa župy Anna Terezková. Súvislé opravy by mali začať v priebehu augusta.

Do zásobníka opráv zaradili aj úsek cesty od Novej Polhory, resp. od hranice okresov Košice – Prešov, Hrašovík spojka, Slanec – Slanské Nové Mesto, Medzev – Štós, Malá Ida – Jasov ako aj intravilán mesta Moldava nad Bodvou a obce Bohdanovce. „V okrese Rožňava sa opravy dočká úsek medzi Dobšinou a Rejdovou ako aj cesta medzi Rožňavou a Štítnikom. V okrese Trebišov je to úsek medzi Zemplínskou Teplicou a Egrešom aj medzi Čeľovcami a Nižným Žipovom,“ spresnila hovorkyňa.

Na východe je rozbehnutých viacero rozsiahlych rekonštrukcií, ktoré motoristi počas leta pocítia. “V realizácii je rekonštrukcia cesty od hranice okresu Košice/Košice-okolie po Spišské Vlachy, cesta medzi Bohdanovcami a Herľanmi, kraj tiež realizuje projekt rekonštrukcie cesty od Košíc po Veľké Kapušany ako aj od Gemerskej Polomy po Harichovce,“ dodala Terezková.

V metropole východu, v Košiciach, sa začali pred týždňom práce na rekonštrukcii 735 metrov dlhého chodníka na Hlinkovej ulici a Triede arm. Gen. Svobodu. Potrvajú tri mesiace. Na obmedzenia sa musia pripraviť nielen chodci, ale aj motoristi. V smere od mesta bude uzavretý pravý jazdný pruh od mosta ponad železničnú trať po začiatok Triedy arm. gen. Svobodu.