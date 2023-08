Záchranár šokuje ľudí na južnom Slovensku. Miesto sanitky chodí na dvoch kolesách

Čakali na príchod ambulancie, napokon sa tam s poriadnym rámusom dovalil záchranár na motocykli. „Preboha, čo tu robíte, veď my sme volali sanitku!“ vítali zmätení ľudia Rastislava Krcha zosadajúceho zo špeciálnej záchranárskej motorky, ktorá sa vďaka jeho iniciatíve oficiálne testuje v teréne na južnom Slovensku.

Zatiaľ čo sanitka je už na ceste, on vďaka svojmu rýchlejšiemu dojazdu dokáže odborne zabezpečiť pacienta až do jej príchodu. Záchranu ľudského života to posúva na vyššiu úroveň.

„V prípade zástavenia krvného obehu môže už aj jedna či dve minúty rozhodnúť pri resuscitáciách o živote pacienta,“ zdôrazňuje záchranár Rastislav Krcho, ktorý priniesol myšlienku motozáchranky na Slovensko. Ako hlavný záchranár a manažér inovácií pôsobí v spoločnosti ZaMED, ktorá poskytuje záchrannú zdravotnú službu na južnom Slovensku.

„Na základe našich doterajších skúseností už teraz vieme povedať, že motocykel bol pri každom jednom pacientovi skôr, ako štandardná ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci. Vychádza to v priemere od dvoch do štyroch minút, no v jednom prípade to bolo aj šesť minút,“ približuje Krcho. Motozáchranár nikdy nevyráža k prípadu sám. Výzvu súčasne dostáva aj najbližšia voľná posádka rýchlej zdravotnej pomoci alebo rýchlej lerkárskej pomoci, na ktorej práve slúži aj motocykel.

Vo svete funguje už roky

Motozáchranka, ktorá dopĺňa klasickú záchranku, je vo svete štandardom. Podľa záchranára by mala byť pevnou súčasťou systému záchrannej zdravotnej služby aj u nás. Ako hovorí, Slovensko je spolu s Českom jeden z mála európskych štátov, ktorý nemá motocyklovú záchranku.

Tento typ záchrannej zdravotnej služby funguje napríklad v Poľsku už 21 rokov, v Maďarsku pomáhajú motozáchranári osemnásty rok. Práve v týchto dvoch krajinách absolvoval Krcho aj rôzne školenia a mohol vidieť, ako fungujú motozáchranári v praxi.

Oficiálne testovanie motorky v spolupráci s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR začalo 12. júla, no motorku testovali v ZaMEDe už skôr. Zakúpili ju koncom roka 2019. Dosiaľ na nej jazdil len Krcho. V oficiálnom testovaní s ňou odslúžil zatiaľ štyri služby na rôznych staniciach v rámci záchranky. Vystriedať chcú postupne všetkých 20 ambulancií rýchlej zdravotnej služby (18) a rýchlej lekárskej služby (2).

V piatok sa k nemu pridal Matej Karlák, ktorý je záchranárom už desať rokov. Pôsobí v Bratislave i v Komárne. Na motorke jazdí aj vo svojom súkromí. „Najmä v hlavnom meste ju používam ako dopravný prostriedok, je to šikovnejšie,“ vysvetlil pre Pravdu. Zapojiť by sa chceli podľa Krcha aj ďalší dvaja záchranári za ZaMEDu, ktorí budú postupne zaškoľovaní do princípov fungovania motozáchranky.

Krcho zdôrazňuje, že nápad sa mu podaril presadiť najmä vďaka veľkej podpore vedenia spoločnosti. K dispozícii majú jednu motorku, musela však prejsť technickou úpravou. Postarala sa o to slovenská firma, ktorá sa venuje prestavbe rôznych typov špeciálnych vozidiel vrátane sanitných. Keďže naša legislatíva motozáchranku nepozná, vychádzali z informácií zo zahraničia.

Jeden až dvaja kritickí pacienti

„Rozdiel v porovnaní so štandardnou ambulanciou záchranky je v podstate len taký, že motocykel nedisponuje transportnou technikou. Motocykel vezie zdravotnícku výbavu v troch prispôsobených kufroch. Na prvotné ošetrenie pacienta má v princípe to isté ako sanitka – tie isté pomôcky, prístrojové vybavenie, zdravotnícky materiál i lieky,“ opisuje Krcho. Súčasťou je aj plnohodnotný monitor EKG vrátane defibrilátora, ako aj kyslík.

Všetko je však upravené v inom počte. S motocyklom tak dokáže ošetriť rovnaký zdravotný stav pacienta ako aj posádka rýchlej zdravotnej služby. Motocykel je materiálovo nastavený tak, aby záchranár dokázal pomôcť jednému a až dvom kriticky závažným pacientom. „Bol som na motocykli pri dopravnej nehode v obci Jatov, kde boli dvaja dospelí a dve deti. S pomocou okoloidúcich ľudí, ktorí tam zostali, som zranené osoby dokázal ošetriť do príchodu záchranky,“ prezrádza.

Rozdiel je aj v tom, že záchranár na motorke nepracuje vo dvojici s kolegom. Krcho zdôrazňuje, že v zahraničí sú pre motorku inak stanovené postupy a nastavené guideliny. „Motocyklový záchranár aktívne využíva prítomné osoby, príbuzných či náhodných okoloidúcich. Sú na to stanovené pravidlá, ako zapojiť laika do pomoci, ako ho inštruovať a a ktorými vecami, môže asistovať motozáchranárovi,“ objasňuje hlavný záchranár.

Krcho sa to snaží uplatňovať aj pri svojich výjazdoch. „Máme to zahrnuté aj v štatistike. Zatiaľ sa mi ani v jednom prípade nestalo, že by príbuzní neboli ochotní pomáhať,“ dodáva. V zahraničí v tejto oblasti prebieha aj osveta verejnosti. Motozáchranárí robia rôzne školenia či ukážky svojej práce.

Zaujímajú sa o to motorkári, aj lekár

Motozáchranár môže podľa Karláka pomôcť aj pri prevoze pacienta do nemocnice tým, že bude robiť sanitke sprievod vo forme predvoja. „Môže posúvať autá, stáť v križovatke, zastaviť dopravu, aby ľudia spozorneli a sanitka mohla čo najplynulejšie a najbezpečnejšie prejsť,“ vraví.

Motozáchranka má podľa neho potenciál v okolí diaľnic a rýchlostných ciest, v lokalitách s dlhým dojazdami či v mestách, kde je hustá dopravná premávka a kde vie motorka pre svoje rozmery lepšie manévrovať v zápchach v porovnaní s veľkým autom.

Oficiálne testovanie potrvá do konca októbra, prípadne podľa počasia. „Určite by sme v tom chceli pokračovať aj na budúci rok,“ hovorí Krcho. Všade vo svete funguje motozáchranka od apríla do októbra v závislosti od denného svetla, najmä kvôli počasiu a bezpečnosti.

Záujem už prejavilo niekoľko kolegov z rôznych záchraniek po celom Slovensku. Podľa Krcha ide o záchranárov, ktorí jazdia na motorke vo svojom voľnom čase. „Ozval sa mi dokonca aj jeden lekár,“ dodáva. Kontaktovali ho aj českí záchranári, že by mali záujem niečo také otestovať a či by im s tým vedel pomôcť.

Krcho verí, že toto testovanie spolu s dlhoročnými dátami zo zahraničia presvedčí štát o tom, že motozáchranka má svoje opodstatnenie. Aj v zahraničí šla podľa neho iniciatíva zdola. „Iniciovali to najmä záchranári alebo lekári, ktorí sú aktívni motorkári,“ uzatvára.