Gröhling si pohneval Danka, šéf národniarov mu hrozí žalobou. Radšej kaderník ako korupčník, hovorí saskár

„Radšej budem kaderník ako korupčník ako ste vy,“ povedal Gröhling Dankovi v relácii ta3 V politike, na čo ho šéf SNS vyzval, aby sa za svoje slová ospravedlnil. Exminister školstva po relácii pre novinárov reagoval, že tak urobí až po tom, ako Danko vysvetlí „všetky kauzy, ktoré boli za jeho pôsobenia“.

„Keď sa on ospravedlní za to, čo tu spôsobil za ostatné štyri roky, keď bol vo vláde so Smerom, ako ublížil deťom, lebo tých 300 miliónov eur, ktoré išli rôznym firmám, za to sme mohli poskytnúť asistentov viac ako 17-tisíc deťom. Keď sa ospravedlní tým 17-tisíc deťom, že im znevýhodnil ich budúcnosť, tak nech sa páči, môžeme sa o tom rozprávať,“ reagoval saskár.

Danko, ktorý sa po skončení relácie novinárom v nedeľu vyhol, tvrdí, že vláda, ktorá vzišla z volieb 2020 nahádzala na SNS veľa špiny, a naopak, zlodejstvá a korupciu vlád Matovičovej a Hegerovej vlády teraz odhaľuje úradnícka vláda.

Mimoriadnu schôdzu nepodporí

Gröhling si myslí, že parlament by už nemal zasadať. Situáciu s pediatrami by mal podľa neho vyriešiť minister zdravotníctva Michal Palkovič na základe diskusie so samosprávami a odborníkmi. Rovnaký názor má aj na mimoriadnu schôdzu kvôli hypotékam. „Týka sa to asi desať percent ľudí, ktorí požiadali o hypotéku,“ uviedol s tým, že riešenie vidí v zastropovaní.

Parlament je pred predčasnými voľbami podľa neho schopný prilepiť k zákonom opatrenia, ktoré pre občanov nemusia byť v konečnom dôsledku pomocou. „Mimoriadna schôdza nevyrieši tento problém. Nevedia (poslanci, pozn.) predložiť žiadne riešenie. Ak by ho mali, tak už by urobili tlačovku a to riešenie by prezentovali,“ kritizoval podpredseda Sasky, ktorá chce už v pondelok naplno rozbehnúť predvolebnú kampaň.

Relevantným partnerom pre budúce vládnutie je podľa exministra školstva Progresívne Slovensko. „Myslím, že vládnutie Sasky a Progresívneho Slovenska by naozaj bolo to, čo by Slovensko potiahlo dopredu, pretože tam vidíme dravosť, vidíme tam chuť. Na druhej strane máme za sebou ťažké vládnutie, vieme napísať reformy. Toto spojenie by bolo úplne ideálne,“ vyjadril sa.

SNS chce ísť zase len do vlády, ktorá zdvihne dôchodky o 100 eur mesačne. Zaplatiť to chce zdanením bánk.

Odtrhnuté územie

Také výroky nepatria do tohto obdobia, myslí si Andrej Danko o slovách maďarského premiéra, ktorý Slovensko nazval odtrhnutou časťou Maďarska. Viktor Orbán má podľa Danka svoj pohľad na dejiny, nesúhlasí však s tým, že Slovensko je odtrhnuté územie. Danko sa v minulosti netajil tým, že maďarský politik je pre neho vzorom. V relácii ta3 V politike uviedol, že Orbán urobil pre Maďarov veľký kus práce, ktorý by chcel aj on urobiť pre Slovákov. Danko tiež tvrdí, že každý, kto rozumie ekonomike, musí chodiť aj do Ruska.

Gröhling sa chce radšej učiť od politikov, ktorí sú na Západe. Orbánovo vyjadrenie podľa neho nemalo vôbec prísť. Treba sa voči nemu hrubo a tvrdo ohradiť, myslí si. Sme suverénna republika, ktorá je súčasťou EÚ a NATO. „Presne takú politiku, akú chce robiť pán Orbán, chce robiť aj Andrej Danko, a túto politiku robí aj pán Fico. Je to politika diktatúry, korupcie alebo neschopnosti. Keď túto politiku chcete potom niečím prekryť, vyťahujete takéto témy a útočíte na EÚ, NATO, menšiny alebo u nás na prezidentku,“ vytkol šéfovi národniarov.

SNS postaví vlastného kandidáta

Ak sa nedohodnú v opozícii s Hlasom a Smerom, Slovenská národná strana postaví do prezidentských volieb vlastného kandidáta. Mená ako Peter Weiss, Ján Kubiš či Ivan Kročok, ktoré sa spomínajú v súvislosti s kandidatúrou na post hlavy štátu, nie sú pre národniarov aktuálne. Nateraz sa chce SNS sústrediť na parlamentné voľby a neskôr na voľby do Európskeho parlamentu, povedal Danko v nedeľu v ta3.

SaS by bola rada, keby kandidoval do volieb človek, ktorý by pokračoval v hodnotách Zuzany Čaputovej. Ak bude kandidovať Ivan Korčok, Saska ho podporí. Slovensko bude vedieť kontinuálne smerovať na Západ.