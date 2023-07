Bannery v pražskom metre vyzývajú Slovákov, aby sa zúčastnili volieb

Ako informoval predseda občianskeho združenia Mladí Marek Mach, za týmto účelom umiestnili do pražského metra takmer 250 bannerov odkazujúcich na možnosť voľby poštou. Zároveň pripomenul, že predčasné parlamentné voľby sa budú na Slovensku konať už koncom septembra tohto roku a korešpondenčná voľba predstavuje pre Slovákov žijúcich v zahraničí jediný spôsob, akým môžu v parlamentných voľbách voliť.

„Za týmto účelom sa však musia registrovať na webe Ministerstva vnútra SR najneskôr do 9. augusta. Práve na to sa pomocou kampane v Českej republike snažia upozorniť slovenskí študenti z iniciatívy Mladí proti fašizmu,“ povedal Mach. Doplnil, že možnosť voľby poštou pripomína krajanom práve spomenutých 250 bannerov v pražskom metre. Cieľom kampane je motivovať čo najväčšie množstvo Slovákov, aby uplatnili svoje volebné právo a predišlo sa tak masívnemu prepadu hlasov, ako tomu bolo v rokoch 2016 aj 2020.

Elektronicky môžu voliči požiadať o voľbu poštou prostredníctvom webovej aplikácie dostupnej na stránke ministerstva. Listom treba žiadosť posielať na adresu: Ministerstvo vnútra SR, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC. Vzor žiadosti je rovnako zverejnený na webe rezortu.

V žiadosti treba uviesť adresu v zahraničí, na ktorú voličovi rezort zašle volebné materiály (obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania).

Pokiaľ volič požiadal elektronicky, od MV dostane obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu MV a vytlačiť sám. Ak požiadal o voľbu poštou písomne, poštou mu prídu okrem obálok aj hlasovacie lístky.

Ak sú údaje na hlasovacom lístku uvedené na dvoch stranách, volič si má vytlačiť obe, pokiaľ možno obojstranne. Ak takú možnosť nemá, oba listy hlasovacieho lístka treba pevne spojiť.

Ministerstvo upozornilo, že ak volič vytlačí neúplný hlasovací lístok, je neplatný. Prednostný hlas zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta možno dať najviac štyrom osobám.

Následne má volič vložiť hlasovací lístok do obálky na hlasovanie s pečiatkou ministerstva a tú do návratovej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“. Návratnú obálku s hlasovacím lístkom treba zaslať tak, aby bola doručená do podateľne rezortu najneskôr do piatka 29. septembra do 12.00 h.

„Pri elektronickej žiadosti môže volič sledovať základné informácie o priebehu doručovania zásielky v informačnom systéme pre voľbu poštou po prihlásení,“ uviedlo ministerstvo. Podrobnejšie informácie nájdu voliči na webe Slovenskej pošty po zadaní čísla zásielky (podacieho čísla), ktoré bolo voličovi doručené v notifikačnom emaile.

Volič môže požiadať aj o opakované doručenie materiálov na hlasovanie v prípade, že pôvodná zásielka sa ministerstvu vrátila ako nedoručená. Rezort o tom voliča informuje mailom. Registráciu pre voľbu poštou možno zrušiť, len ak bola zásielka s materiálmi na hlasovanie ministerstvu vrátená ako nedoručená. Aj o tom voliča informujú mailom.

Volič môže hlasovať vo voľbách do Národnej rady SR mimo územia Slovenska, ak nemá trvalý pobyt na Slovensku, ale aj ak ho má, no v čase volieb bude v zahraničí.