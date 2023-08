Chýbajú lieky na srdce aj inzulín. Pacienti hľadajú pomoc v zahraničí

Európska aliancia fakultných nemocníc ešte v apríli 2020 varovala, že hrozí vyčerpanie niektorých zásob liekov. Dôvodom je rastúci dopyt od jednotiek intenzívnej starostlivosti po niektorých anestetikách, antibiotikách, látkach na uvoľnenie svalov a liekoch, ktoré sa používali ako náhrada pri liečbe koronavírusu. Situáciu podľa aliancie ešte viac zhoršilo zníženie produkcie v Európe, logistické problémy, zákaz vývozu a hromadenie zásob v dôsledku zdravotnej krízy. V rokoch 2000 až 2018 sa nedostatok liekov v Európe zvýšil 20-násobne a stúpa aj dopyt po široko používaných základných produktoch.

„Aktuálne chýbajú viaceré imunoglobulíny, niektoré onkologické a psychiatrické lieky, detské formy antibiotík a analgetík, niektoré antiepileptiká a antidepresíva a iné lieky,“ upozornila Slovenská lekárska komora.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv potvrdil nelegálny reexport celkovo v 29 lekárňach na Slovensku. Ako uviedla hovorkyňa ústavu Jana Matiašová, k pôvodným 17 lekárňam, ktoré sa podieľali na nelegálnom reexporte liekov, podľa zistení štátneho ústavu pribudlo ďalších 12. Celková suma vyvezených liekov presiahla sedem miliónov eur. Prípad ešte nie je uzavretý a ústav nechce priblížiť, o ktoré lekárne išlo.

Pre pacientov to stále znamená, že časť liekov, ktoré by potrebovali, skončila v zahraničí, najčastejšie v Nemecku, a dostávajú sa do situácie, že svoj liek, za ktorý nemajú inú náhradu alebo nemôžu užívať náhradu, hľadajú v susedných štátoch.

Alternatívne lieky

Kvôli prísnej cenovej regulácii má Slovensko jedny z najlacnejších liekov v Európe. To však pri zníženej produkcii vedie k tomu, že výrobca radšej rovno dodáva do drahších krajín, a tiež to láka na vývoz do krajín s vyššími cenami. „Medzi príčiny nedostupnosti liekov patria výrobné dôvody, ako sú nedostatočné kapacity či nedostatok personálu, ďalej sú to logistické dôvody, reexport do zahraničia, ale napríklad aj neúčelné hromadenie liekov pacientmi či nárazovo zvýšený dopyt po niektorých typoch liekov,“ reaguje lakonicky ministerstvo zdravotníctva.

Zdôraznili, že pri mnohých liekoch, najmä ak ide o chronické ochorenia, sú k dispozícii viaceré liekové alternatívy od rôznych výrobcov. Predtým je však potrebné poradiť sa so svojím lekárom a sledovať nežiaduce účinky.

Ministerstvo preto hľadá iné riešenia. „Jednou z nich je dovoz cudzojazyčných balení liekov a vo výnimočných prípadoch môže ministerstvo zdravotníctva povoliť aj terapeutické použitie neregistrovaného lieku,“ skonštatoval rezort. Keď pacient zistí, že jeho liek aktuálne na trhu nie je, veľa možností nemá. V prvom rade môže liek zháňať naprieč všetkými lekárňami alebo si zadovážiť náhradu. Ako však upozorňujú zdravotnícki odborníci, nákup náhrad bez konzultácie s lekárom nemusí byť správnou alternatívou.

„V prípade, keď takýto liek vo svojej lekárni pacient nenájde, je daná lekáreň povinná do 48 hodín takýto liek pacientovi obstarať. V poslednom období sa niekoľkokrát vyskytla situácia, keď niektoré druhy liekov na Slovensku chýbali, respektíve ich počet bol taký nízky, že lekárne, ale ani nemocnice nemali v zákonom stanovenej lehote možnosť takýto liek pacientovi poskytnúť,“ skonštatovala Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu.

Výpadok liekov však nie je len problémom Slovenska. „Vo väčšine prípadov je nedostupnosť spôsobená kapacitnými možnosťami výrobcov alebo oneskorením dodávok vstupných surovín či obalových materiálov do výrobných miest,“ dodáva hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Matiašová.

Inzulín však v lekárňach chýba od konca mája. Problémom sú aj lieky na srdce a vysoký krvný tlak. „V mnohých prípadoch je problém nedostupnosti na hranici riešiteľnosti,“ priznáva Slovenská lekárnická komora. U mnohých pacientov totiž diagnóza vyžaduje okamžitú liečbu, nemôžu čakať.

Na problémy s vysokým tlakom existuje viacero kategórií liekov. Môžu sa užívať samostatne aj v kombináciách. Všetko musí stanoviť ošetrujúci lekár. Vynechávať či pridávať si pilulky je hazard s vlastným zdravím, upozorňuje Asociácia na ochranu práv pacientov.

Za liekmi treba vycestovať

Nedostatok liekov riešia pacienti rôzne. Zháňajú ich v zahraničí alebo ich prestanú užívať. Pacienti trpiaci na cukrovku sa už niekoľko mesiacov obávajú, či sa dostanú k inzulínu. Zo Slovenska dlhodobo miznú i lieky pre kardiakov či onkologických pacientov.

„Ak je liek dostupný v Čechách alebo Maďarsku, Poľsku či Rakúsku, tak si pacient môže vyzdvihnúť liek mimo Slovenska. Potrebuje od svojho lekára papierový recept. A liek si môže vyzdvihnúť v inom štáte, a to bez toho aby to zdravotná poisťovňa vopred odsúhasila,“ ozrejmila viceprezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Elena Marušáková.

Podotkla, že pacient si za liek musí zaplatiť v plnej výške. „Následne mu zdravotná poisťovňa preplatí len toľko, koľko by preplatila na Slovensku. K tomu sa vzťahuje rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. Súdny dvor rozhodol, že odmietnutie preplatiť lieky zakúpené bez predchádzajúceho súhlasu v inom členskom štáte predstavuje neodôvodnenú prekážku voľnému pohybu tovaru, keďže takáto požiadavka nie je odôvodnená verejným zdravím za účelom, aby sa zabezpečila kvalita liekov dodávaných v iných členských štátoch,“ spresnila.

Ak však ide o liek, za ktorý nie je náhrada na Slovensku, potom je potrebné dať žiadosť o predchádzajúci súhlas na zdravotnú poisťovňu spolu so stanoviskom ošetrujúceho lekára, a požiadať o súhlas s úhradou lieku, ktorý si pacient vyzdvihne v zahraničí. „To sa však stáva len výnimočne. Zvyčajne je na Slovensku dostupná iná liečba,“ ozrejmila Marušáková.

Dodala, že niektorí lekári už priamo v ambulancii vedia povedať, ktorý liek, respektíve aké balenie lieku, je aktuálne neodstupné. „Preto je potrebné v prvom rade požiadať lekára o informáciu o dostupnosti. Druhý zdroj je lekáreň, ktorá liek objednáva. Ak je liek dostupný, objedná ho a bude pacienta informovať,“ uzavrela.