Smer rastie a atakuje 20 %, progresívci druhí. Päť strán na hrane, Heger i Matovič mimo parlamentu

V sondáži agentúry AKO pre TV Joj, ktorá prebiehala od 24. do 28. júla 2023, získala strana Roberta Fica 19,9 % (oproti poslednému prieskumu AKO si polepšila o 1,8 perc. bodu), PS by volilo 16,4 % opýtaných (nárast o 1 per. bod), Hlas by získal 15,2 % hlasov (pokles o 1,3 per. bodu).

Nasledujú strany, ktoré budú mať s prienikom do parlamentu problémy. Republika so ziskom 6,7 % (pokles oproti júlu 0,1 per. bodu), Sasku by volilo 6,6 % opýtaných (pokles o 1 per. bod), Sme rodina 6,1 % (pokles o 0,1 per. bodu), KDH by získalo rovných šesť percent hlasov (nárast o 0,1 per. bodu) a SNS 5,8 % (nárast o 0,7 per. bodu).

Pred bránami Národnej rady by zostala koalícia Igora Matoviča OĽaNO a priatelia, ktorú by volilo iba 6,7 percenta opýtaných. Na zisk poslaneckých stoličiek potrebuje aspoň sedem percent.

Rozhodnutých ísť voliť je podľa prieskumu 66,9 % opýtaných, 17,1 % sa ešte nerozhodlo. Naopak 30. septembra k volebným urnám určite nepôjde 12,9 % respondentov. Vyše tri percenta opýtaných nechceli odpovedať.

Strane Aliancia/Szövetség prieskum prisúdil 2,2 % hlasov, Demokratom 2,1 %, strana Modrí/Most-Híd by získala 1,5 percenta a Kotlebovci – ĽSNS 1,2 percenta. Ostatné strany podľa prieskum získali menej ako jedno percento.

Podľa výsledkov dopytovania agentúry AKO by za Smer v parlamente zasadlo 36 poslancov, za PS 30, Hlas by mal 28 zákonodarcov, Republika 12 a rovnako aj Saska. Sme rodina a KDH by zase získali zhodne po 11 mandátov, SNS by získala 10 kresiel.

Volebný model AKO ukazuje, že pri spoľahlivosti 95 % Smer vo voľbách získa od 16,9 do 22,9 percenta hlasov, PS bude voliť medzi 13,6 až 19,2 % voličov, Hlas 12,5 až 17,9 %, koalíciu OĽANO 4,8 až 8,6 %, Republiku 4,8 až 8,6 %, Sasku 4,7 až 8,5 %, Sme rodina 4,3 až 7,9 %, KDH 4,2 až 7,8 % a SNS 4 až 7,6 %.

Koho by ste volili vy? Demokrati Hlas KARMA Komunistická strana Slovenska Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko KDH Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana Modrí, Most - Híd MySlovensko OĽaNO a priatelia (a KÚ a Za ľudí) Pirátska strana - Slovensko Princíp Progresívne Slovensko Republika SDKÚ - DS Sloboda a Solidarita Slovenská národná strana Slovenské hnutie Obrody Sme rodina Smer Spoločne občania Slovenska Spravodlivosť SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA Szövetség - Aliancia Vlastenecký blok Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Smer 32,5% Progresívne Slovensko 15,3% Slovenská národná strana 10,7% Hlas 8,4% Republika 6,7% Sloboda a Solidarita 5,2% KDH 4,0% Pirátska strana - Slovensko 3,9% OĽaNO a priatelia (a KÚ a Za ľudí) 3,1% Demokrati 2,6% Modrí, Most - Híd 1,8% Komunistická strana Slovenska 1,2% Szövetség - Aliancia 1,0% Sme rodina 0,6% Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 0,5% Spoločne občania Slovenska 0,4% KARMA 0,4% Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana 0,3% SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA 0,3% Vlastenecký blok 0,2% SDKÚ - DS 0,2% MySlovensko 0,2% Slovenské hnutie Obrody 0,2% Princíp 0,1% Spravodlivosť 0,1%