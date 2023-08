Aké šance majú vo voľbách najmladší kandidáti? Zamladi začali aj Madej, Mazurek či Fico, hovorí politológ Lenč

Len nedávno oslávili 21. narodeniny a majú poslanecké ambície. Spomedzi vyše dvoch tisíc kandidátov chce do Národnej rady (NR) SR aj šesť mladých ľudí, ktorí len teraz prešli vekovou hranicu, ktorou zákon podmieňuje parlamentnú kandidatúru. Na opačnej strane sa nachádza zase kandidát, ktorý by v prípade zvolenia, oslávil na konci funkčného obdobia 94 rokov. Na to, čo môžu ponúknuť voličovi, odpovedal politológ Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč.