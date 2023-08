Fica by v druhom kole porazil, Pellegriniho nie. Korčokovi Čaputová výrazne pomohla

Voliči by v prezidentských voľbách najviac dôverovali Petrovi Pellegrinimu (Hlas), ktorého by určite volilo 12 percent respondentov a pre 25 percent by bol jedným z favoritov. Nasleduje Robert Fico (Smer), ktorého by volilo 13 percent opýtaných a pre 20 percent by bol jedným z kandidátov, tretiu priečku zaujal bývalý diplomat Ivan Korčok, ktorého by určite volilo asi jedenásť percent opýtaných a pre ďalšiu pätinu voličov by bol jedným z kandidátov.

Prieskum uskutočnila agentúra Ipsos pre Denník N v období od 17. júla do 21. júla na vzorke 1 005 respondentov. Tí boli oslovení formou online dotazníka.

Víťaz potenciálnych augustových prezidentských volieb Pellegrini však v júni oznámil, že nemá ambíciu stať sa prezidentom, radšej sa vidí v exekutívnej ako reprezentatívnej funkcii. Najviac podporovateľov má u voličov jeho strany, 45 percent by ho volilo určite a 40 percent zvažovalo. Prijateľný by bol aj pre priaznivcov Smeru, 15 percent by mu dalo určite hlas, zvažovalo by ho ďalších 45 percent. Voliči hnutia Sme rodina by taktiež siahli vo voľbách po Pellegrinim – štvrtina určite a o niečo menej by ho zvažovalo. Svoju kandidatúru na prezidenta zatiaľ neohlásil ani Fico, témou prezidentských volieb sa chcú zaoberať až po septembrových parlamentných voľbách.

Prieskum naznačil, že ku Korčovovi sa v auguste naklonila väčšia časť voličov ako v marci. Zdá sa tak, že niektorí potenciálni voliči súčasnej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá sa rozhodla nekandidovať a nepriamo vyjadrila Koročokovi podporu, sa priklonili k bývalému slovenskému diplomatovi. Korčoka by určite volilo 40 percent priaznivcov Progresívneho Slovenska a ďalších 30 percent by ho zvažovalo, taktiež tretina voličov strany Sloboda a Solidarita a zvažovalo by ho 15 percent, ale aj pätina voličov hnutia OĽaNO a priatelia a pre ďalších 30 percent by bol vo výbere kandidátov. Bývalý diplomat by podľa prieskumu získal podporu aj u voličov Kresťanskodemo­kratického hnutia, Aliancie a Hlasu – približne 15 percent z nich a pre ďalšiu pätinu by bol prijateľným kandidátom.

Korčok by Pellegriniho nezdolal

Reálnu šancu zabojovať o post prezidenta by mal podľa respondentov aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorého by volilo osem percent opýtaných a pre 14 percent by bol jedným z kandidátov. Prvú päťku uzatvára bývalý sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, ktorý dosiahol sedem percent dôvery voličov a pre 14 percent by bol jedným z kandidátov.

V druhom kole prezidentských volieb by Korčok neuspel proti Pellegrinimu, predsedovi Hlasu by dôverovalo vyše 33 percent a Korčokovi takmer 30 percent voličov. Podľa údajov z prieskumu by však Korčok mohol v druhom kole poraziť Fica. Bývalý diplomat by získal 35 percent hlasov a Fico necelých 30 percent. Korčok by vyhral aj v hypotetickom súboji so Žilinkom či Harabinom.