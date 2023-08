Ódor chce do konca augusta na vláde prijať opatrenia k pediatrom

Do konca augusta by mala vláda schváliť súbor opatrení v súvislosti s výpoveďami pediatrov z ambulantných pohotovostných služieb. Návrhy riešení by mal priniesť aj budúcotýždňový odborný okrúhly stôl. Premiér Ľudovít Ódor to uviedol v relácii RTVS Sobotné dialógy. Zdôraznil, že starostlivosť je zabezpečená.