Kto sú ženy našich politikov? Uhríková financuje hnutie, z Ficovej je maklérka a Kollárove ženy mu kazia kampaň

Podpora rodín je jednou z najobľúbenejších predvolebných tém, no tie svoje politici ukazujú len zriedkavo. Platí to aj pri lídroch strán, ktoré o necelé dva mesiace zabojujú o mandáty do Národnej rady SR (NR SR). Rodinní príslušníci politikov pritom na predvolebnú kampaň majú pomerne rozsiahly vplyv, naznačujú zistenia Pravdy.

Účtuje a sponzoruje

Manželka Milana Uhríka Zuzana Uhríková podporuje jeho politické ambície nielen slovne. Vyštudovaná účtovníčka je významnou finančnou podporou pre manžela, ale aj pre celé jeho krajne pravicové hnutie. Vlani totiž Uhríkovci darovali strane dokopy 30-tisíc eur, z ktorých 6-tisíc pochádzalo z účtu Zuzany. Republike pomohla aj prácou, podľa výročnej správy hnutia Uhríkova manželka vlani dolaďovala stranícke účtovníctvo. Svoje služby poskytla ako dar.

Tento rok je žena Milana Uhríka voči strane ešte štedrejšia. V polovici júla Republike požičala 30-tisíc eur s trojpercentným úrokom. Hnutie by malo úver splatiť do konca roka, ako aj ďalších 200-tisíc eur zapožičaných od Milana Uhríka. Ďalších 60-tisíc eur v priebehu júla poslala na transparentný predvolebný účet Republiky, polovicu tejto sumy jej hnutie už vrátilo. Podľa aktuálnych prieskumov má Republika okolo 10 percent preferencií, čo jej garantuje vstup do parlamentu, ako aj každoročné vyplatenie príspevkov zo štátneho rozpočtu.

Uhríková sa ale neangažuje len v účtovníctve či sponzorovaní politických hnutí. Podľa Obchodného registra Uhríkovci vlastnia eseročku MegaTech Solutions, ktorá sa zaoberá službami v oblasti informačných technológií a počítačov. S biznisom sa im však v poslednej dobe nedarí. Posledné dva roky firma mala takmer nulové tržby a skončila v strate, vlaňajší výsledok hospodárenia je mínus 31-tisíc eur.

Zuzana Uhríková vlani tiež kandidovala za Republiku v regionálnych voľbách, v Nitre sa uchádzala o post poslankyne mestského zastupiteľstva a VÚC. „Mojím cieľom je prinavrátiť Nitre poriadok a prosperitu,“ prezentovala svoj program na sociálnej sieti. Od voličov dostala 2,7-tisíc hlasov, čo jej na zisk poslaneckej funkcie nestačilo. Dnes manželka lídra Republiky pôsobí v tíme hnutia pre financie a pracuje v bratislavskej pobočke medzinárodnej spoločnosti ako globálna kontrolórka. Na kandidátnu listinu strany v parlamentných voľbách sa nedostala.

Právnička a maklérka

Bývalý trojnásobný premiér a líder Smer-SD Robert Fico je dodnes oficiálne ženatý s profesorkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského Svetlanou Ficovou. Mladí právnici sa zosobášili ešte koncom 80-tych rokov a Svetlana stála pri manželovi počas jeho výstupu na politický vrchol. Kým si Fico budoval politickú kariéru, jeho manželka zacielila na tú právnickú. V roku 2016 ju vtedajší prezident Andrej Kiska vymenoval za profesorku v odbore občianske právo.

Svetlana Ficová sa ale starala aj o rodinné financie. Prvé podnikanie rozbehla v roku 1997. Neskôr sa stala predsedníčkou dozornej rady v stavebnej akciovke R.F. Development, ktorú pôvodne založil jej manžel. Biznis s nehnuteľnosťami prilákal pani Ficovú aj vlani, vo februári 2022 spolu so synom Michalom založili realitnú kanceláriu Modon. Pred rokom mali makléri Ficovci iba jeden byt, predávali rozsiahly apartmán v Starom Meste za 620-tisíc eur.

Foto: SITA, Ján Slovák FICO: Krivé obvinenie zo strany I. Matovièa Svetlana Ficová a Robert Fico počas brífingu na tému: Vyhlásenie ku krivému obvineniu zo strany poslanca NR SR I. Matoviča.

Dnes ich biznis nepôsobí veľmi úspešne. Minulý rok kancelária Ficovcov, manželky a syna, skončila so ziskom iba 3-tisíc eur, tržby uviedli na úrovni 5-tisíc. Webová stránka realitky už nefunguje, ale na portáloch s nehnuteľnosťami sa dá vyhľadať inzerát pani Ficovej, ktorá ponúka na predaj 4-izbový byt v Karlovej Vsi. Manželka bývalého premiéra má zároveň vlastnú advokátsku kanceláriu so všeobecnou praxou v Bratislave.

Predsedu Smeru však v poslednom čase častejšie vidieť v spoločnosti inej právničky, Kataríny Szalayovej. Podľa medializovaných informácií tvorí pár s lídrom strany okolo troch rokov. Szalayová do vlaňajšieho apríla pôsobila ako čakateľka na post prokurátorky. Po tom, ako bol podaný návrh na jej odvolanie, odstúpila a neskôr nastúpila ako koncipientka do advokátskej firmy Kallan Legal, ktorú vlastní a vedie Ficov spolustraník Robert Kaliňák.

Najprv noviny, potom stavby

Líder OĽaNO Igor Matovič často opakuje, že za financie v jeho rodine zodpovedá manželka Pavlína. Po vstupe do politiky šéf hnutia prepísal na ňu všetok majetok vrátane rozbehnutých biznisov. Pavlína Matovičová sa tak v roku 2007 stala šéfkou jednej z najväčších sietí regionálnych novín Regionpress, ktorá už vtedy generovala mnohomiliónové tržby a zisky. Pred šiestimi rokmi však vydavateľstvo predala a kúpila eseročku, ktorá sa zaoberá výstavbou.

Matovičovej firma Hotel Trnavan zatiaľ nič nepostavila, no vo vlastníctve má jedenásťposchodovú budovu bývalej ubytovne v Trnave. Vlani sa na nehnuteľnosti rozbehli stavebné práce a žena lídra OĽaNO má v pláne spraviť z nej bytový komplex. Podľa odhadov by firma na predaji apartmánov a bytov mohla zarobiť okolo 9 miliónov eur.

S podporou príbuzných

Nie všetci politici však idú do boja s podporou partnerskej polovičky. Šéf SNS Andrej Danko sa rozviedol ešte pred parlamentnými voľbami 2016, s bývalou manželkou Sylviou tvoril pár vyše 15 rokov. Líder národniarov sa tak môže spoľahnúť na morálnu podporu dvoch synov, Andreja a Adama, či rodičov Ondreja a Júlie.

Rodina predsedu SNS stála za niekoľkými zvláštnymi privatizáciami, ktoré sa diali za čias vlády Vladimíra Mečiara. V roku 1996 Dankov otec ovládol podnik Lesostav Revúca. Kúpna cena bola stanovená na 43 miliónov, ale aj z tých Danko splatil len 10,2 milióna a podnik skončil do troch rokov v krachu.

Rodina Dankovcov stála aj za privatizáciou firmy Montostroj Košice. V súťaži na kúpu štátneho podniku uspela firma Danker, ktorá vznikla len štyri dni pred otváraním obálok. Spoločníkmi vo firme boli rodičia Andreja Danka a získali štátny podnik napriek tomu, že neponúkli najvyššiu cenu. Z firmy ale odišli krátko po privatizácii a objavili sa v nej ľudia prepojení na finančnú skupinu Istrokapitál.

Peter Pellegrini tiež v politike pôsobí iba s podporou príbuzných. 47-ročný politik síce nikdy nebol ženatý, spoľahlivú ženu po boku má. Tou je staršia sestra Eva, ktorá sa zviditeľnila vďaka štedrej podpore šéfa Hlasu. Politikovi totiž vlani poskytla kombi švédskej značky, ktorého cena sa pohybuje okolo 60– až 80-tisíc eur. „Moja sestra nie je činná osoba; keby som poprosil aj mamu, otca, už sú dôchodcovia, aby mi pomohli, asi vám to nebudem zdôvodňovať,“ vysvetľoval Pellegrini využívanie auta, ktoré si podľa príjmov nemohol dovoliť.

Líder Hlasu tiež inšpiroval na vstup do politiky svojho bratranca Lukáša Pellegriniho, ktorý uzatvára kandidátku hnutia v septembrových voľbách. Poslanec mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici sa zatiaľ preslávil ako futbalista. „Dnes hrdý hasič, ktorý slúži Slovenskej republike,“ predstavoval príbuzného líder Hlasu s tým, že druhý Pellegrini skúsi zabojovať o dobrý výsledok a možno sa aj prekrúžkuje do NR SR.

Europoslankyňa a producentka

Partnerka šéfa Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku Soňa Ferienčíková síce nepodniká, ale tiež sa venuje riadeniu organizácie. Je známou slovenskou tanečnicou, pedagogičkou a certifikovanou inštruktorkou pilatesu. Vedie tiež občianske združenie BOD.Y, ktoré je zamerané na tvorbu a produkciu „nových tanečných diel od mladých slovenských a zahraničných umelcov“. Organizácia pred niekoľkými rokmi dostala štátnu dotáciu z Fondu na podporu umenia, ale zarába aj na predaji služieb, vyplýva z účtovnej uzávierky neziskovky.

Líder SaS Richard Sulík vyše desať rokov tvorí pár s Alexandrou Šikrhovou, meno ktorej sa v médiách skloňovalo v súvislosti s jej otcom. Bývalý konateľ nebankového subjektu SUN Jozef Šikrha bol odsúdený za podvod, podľa obžaloby vyše 500 ľuďom spôsobil škodu za približne 261 miliónov korún. Sulíkova partnerka v nebankovke figurovala ako spoločníčka a na súde vystupovala ako svedok.

„Moja družka mala 19 rokov, keď ju otec nanominoval do spoločností, ktoré riadil. V roku 1999 zo spoločnosti SUN vystúpila,“ vysvetľoval líder liberálov v roku 2010. Sulíkova partnerka v minulosti pôsobila v niekoľkých firmách, tie však už na trhu nepôsobia.

Pár s predsedom Kresťanskodemo­kratického hnutia (KDH) Milanom Majerským tvorí jeho stranícka kolegyňa a europoslankyňa Miriam Lexmann. Napriek tomu, že prezentuje Slovensko na európskej úrovni, sa na kandidátku KDH v predčasných voľbách nedostala. „Je poslankyňou Európskeho parlamentu a myslím si, že v tejto chvíli je poctivejšie pre KDH, aby predstavilo ďalších odborníkov. Miriam Lexmann bude podporovať hnutie v týchto voľbách tak, ako keby tam bola,“ vysvetľoval Majerský po predstavení kandidátky.

Kollárová rodina

Bezpochyby najväčším počtom partneriek počas budovania politickej kariéry sa môže preukázať líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. Predseda parlamentu napríklad v minulosti tvoril pár so súčasnou poslankyňou Národnej rady Petrou Krištúfkovou, s ktorou má aj plnoletú dcéru. Bývalá podnikateľka v minulých voľbách kandidovala za Sme rodina z tretieho miesta. Po zložení koaličnej vlády Igora Matoviča bola vymenovaná za splnomocnenkyňu pre rodinu, z funkcie však musela rezignovať pre medializáciu jej dovolenky v roku 2009 na jachte s exmanželkou odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera.

V poslednej dobe sa však viac zviditeľnili iné Kollárove partnerky. Matku jeho najstaršieho dieťaťa Stanislavu Horňákovú totiž médiá spomínajú v súvislosti s firmou Arker, v ktorej v minulosti pôsobila. Majiteľom eseročky niekedy bol Kollár, dnes ju vlastní Horňákovej partner. Ako upozornil portál Aktuality.sk, Sme rodina vlani tejto firme zaplatilo 87-tisíc eur a hnutie nechcelo prezradiť, za aké služby či tovary.

Ďalšia expartnerka Kollára Barbora Richterová síce nepodniká ani nepôsobí v politike, no na volebnom výsledku Sme rodina sa významne podieľa. V júni bývalá športovkyňa a matka dvoch Kollárových detí rozposlala poslancom NR SR list. V ňom informovala, že ju roku 2012 Kollár vo svojom dome na Floride fyzicky napadol. Predseda parlamentu tieto informácie neskôr potvrdil, bránil sa však tým, že chcel ochrániť dieťa pred jej agresívnym správaním. Začiatkom júla bola zvolaná mimoriadna schôdza NR SR k jeho odvolávaniu z funkcie, otvoriť sa ju ale nepodarilo.

Škandál sa však odrazil na volebných preferenciách hnutia. Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Pravdu klesli na úroveň 5,6 percenta. „V poslednom období strana stratila časť voličiek a zároveň musela využívať mediálny priestor a pozornosť svojho elektorátu na vysvetľovanie kauzy a nie na prezentáciu svojho programu a priorít,“ zhodnotil pre Pravdu riaditeľ Ipsosu Jakub Hankovský.