Šeliga: Žilinka ma dal vyšetrovať, lebo som povedal, že je zbabelec. Nikdy som nepodal trestné oznámenie za kritiku voči mne, reaguje šéf prokuratúry

„To má byť odkaz verejnosti, že Maroš Žilinka sa nesmie kritizovať?“ pýta sa poslanec Juraj Šeliga. Šéf prokuratúry ale tvrdí, že s jeho vyšetrovaním nemá nič spoločné a trestné oznámenie podal niekto iný. Žilinka dodáva, že generálna prokuratúra oznámenie podľa zákona nemôže hneď hodiť do koša, ako to očakáva poslanec.

Poslancovi Jurajovi Šeligovi, pôvodne zo strany Za ľudí, ktorý je dnes v Demokratoch hrozí stíhanie a až 5 ročný trest väzenia. Polícia totiž vyšetruje podozrenie, že sa mal dopustiť verejného ohovárania generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

„Z tých informácii, ktoré mám tak je to za to, že som o Žilinkovi povedal, že je zbabelý. Za to, že dlhodobo kritizujem generálneho prokuratúra mám chodiť po výsluchoch? Žilinka sa nesmie kritizovať? To má byť odkaz verejnosti? V normálnej krajine by takéto veci išli hneď do koša“ hovorí poslanec Šeliga.

Šéf prokuratúry Maroš Žilinka obvinenia, že stojí za vyšetrovaním poslanca Šeligu, odmieta. Tvrdí, že urážky a útoky na jeho adresu nie sú hodné toho, aby na ne reagoval trestným oznámením. To podal niekto iný a generálna prokuratúra ho podľa zákona nemôže hneď hodiť do koša, tak ako to očakáva Šeliga.

Ak má byť poslanec vyšetrovaný za hodnotenie práce verejného činiteľa, to určite nie je ohováraním v zmysle trestného zákona, hovorí expert na mediálne právo a advokát Tomáš Kamenec. „Je to hodnotenie Juraja Šeligu namierené voči Marošovi Žilinkovi ako generálnemu prokurátorovi. Trestný zákon nechráni nikoho pred kritikou alebo hodnotením. Chráni osobu len ak bol o nej uvedený naozaj nejaký nepravdivý údaj,“ vysvetľuje advokát Kamenec.

V podcaste denníka Pravda si okrem stanovísk oboch aktérov sporu, teda Juraja Šeligu aj Maroša Žilinku vypočujte aj o tom ako je trestný čin ohovárania využívaný v praxi a aké problémy sú s ním spojené, či by sa mal podľa názoru experta Kamenca zrušiť a prečo by podľa neho niektorí politici, ktorí majú plné ústa demokracie a boja proti korupcii mali radšej z politiky odísť.

