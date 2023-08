Vysoký vek dožitia? Dôchodcovia odchádzajú do penzie unavení a chorí

Požiadali ste o dôchodok a... Kedy vám na účte pristane ten prvý? A ako sa vypočíta jeho výška? Video

Chronické choroby, krehkosť, duševné poruchy a telesné postihnutie s pribúdajúcimi rokmi výrazne zhoršujú kvalitu života. To má vplyv jednak na zdravotnú starostlivosť, ale aj na dôchodkové zabezpečenie. Čím je totiž horšie zdravie, tým vyššie rastú výdavky na lieky a zdravotnú starostlivosť – teda záťaž na peňaženky dôchodcov, ale aj štátnu kasu. Starostlivosť o seniorov by tak vzhľadom na vyššie riziko chudoby, vylúčenia a zvyšovanie priemerného veku dožitia mala byť jednou z hlavných priorít štátu. Najmä ak sa dôchodkového veku nedožijú v zdraví.

Kým vo Švédsku môžu muži a ženy po tom, čo dovŕšia vek 65 rokov, rátať ešte s vyše 14 rokmi života v zdraví, na Slovensku je to zhruba päť rokov. Napríklad susedné Česko u žien predpokladá viac ako osem rokov života v zdraví a pri mužoch je to sedem. Najlepšie je na tom z krajín V4 Poľsko. Eurostat odhaduje, že ženy v Poľsku sa v zdraví dožijú deväť rokov a muži viac ako osem.

Vzhľadom na rastúci počet osôb, ktoré budú väčšiu časť svojho dospelého života prežívať v starobe, prudko vzrastie význam poskytovania zdravotno-sociálnych služieb, a teda vzrastie aj počet obyvateľov závislých od dlhodobej starostlivosti.

Katastrofálne zdravotníctvo

O 30 rokov bude podľa prognóz Európskej komisie na Slovensku oproti terajšku o takmer 600-tisíc viac ľudí vo veku 65 rokov a o 700-tisíc menej ľudí v produktívnom veku – v rozmedzí 15 a 64 rokov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predpokladá, že trend vyvolá aj zvýšený dopyt po sociálnych a zdravotných službách spojených s odkázanosťou na pomoc inej osoby, napríklad po zariadeniach pre seniorov, domovoch sociálnych služieb a denných stacionároch.

Dáta bez pátosu aj napriek nepriaznivým vyhliadkam budúcnosti vidia v tejto prognóze minimálne riešenie financovania dôchodkov. Ak sa nič nezmení na kvalite zdravia seniorov, eventuálne podľa nich nebude ani vyplácanie dôchodkov potrebovať reformu. „Nakoľko veľmi skoro a veľmi vážne ochorejú v krajine, kde nebude dostupná dobrá a zlepšujúca sa zdravotná starostlivosť, mnohí aj predčasne umrú a dôchodok budú poberať relatívne krátko. Vzhľadom na nízke dôchodky si nebudú môcť dovoliť ani súkromnú zdravotnú starostlivosť,“ upozornil analytik Ivan Bošňák. Podotkol, že v tomto prípade emigrácia nepomôže. „Pri úpadku zdravotníctva a neschopnosti ho reformovať je jasné, že sa vývoj nemôže zlepšiť, naopak, budeme stagnovať,“ zdôraznil.

Typický občan rok po odchode do dôchodku na Slovensku môže voči českému či rakúskemu dôchodcovi očakávať takmer o polovicu kratšie obdobie života, ktoré prežije bez vážnych diagnóz. Voči vyspelejšej časti Európy je rozdiel približne trojnásobný. Kým na Slovensku sú to štyri roky, na západe približne 12 rokov. Porovnanie s Českom, Maďarskom či Rakúskom naznačuje, že by chorobnosť seniorov nemala byť len dôsledok nezdravého životného štýlu; podiel fajčiarov, alkoholikov, workoholikov a ľudí s nadváhou v týchto štátoch je veľmi podobný.

Nedostatky v oblasti zdravotníctva spôsobujú, že sa na Slovensku zomiera skôr. Očakávaná dĺžka života pri narodení v roku 2021 bola na Slovensku 74,6 roka. Tento údaj hovorí, že deti, čo sa narodili v roku 2021, sa štatisticky dožijú práve tohto veku. Priemer za celú Európsku úniu je pritom až 80,1 roka. Počet zdravých rokov je na Slovensku 56,8 roka, v rámci celej únie je priemer 63,6 roka. Tento údaj hovorí, že trvalé zdravotné problémy postihujú občanov Slovenska typicky pred dovŕšením 57 rokov života.

Sociálno-ekonomický analytik Ján Košč, člen odborového zväzu OZ KOVO, poukázal i na to, že na Slovensku je veľkým problémom aj nízky vek dožitia v zdraví, ktorý je spôsobený zlými pracovnými podmienkami, nadmernou prácou v noci a na zmeny. „Chorobami postihnutí seniori budú náš sociálny systém zaťažovať ešte viac ako v západnej Európe,“ zdôraznil Košč.

Pomoc po voľbách

Denník Pravda oslovil politické subjekty, ktoré majú podľa posledného prieskumu Ipsos šancu ovplyvniť parlamentnú politiku na Slovensku. Na otázku, ako chcú riešiť po voľbách starostlivosť o seniorov neodpovedali len strana Saska a Sme rodina.

Strana Smer skonštatovala, že to nie je len o preventívnej starostlivosti. „Menej sa však tradične u nás hovorí o kontextoch pracovného prostredia a podmienok v produktívnej fáze života ľudí. O otázke bezpečnej práce, nadmerného objemu sťaženej a rizikovej práce ľudí na Slovensku. Smer sa týmto oblastiam v rovine osvety aj legislatívy – cez prispôsobovanie pracovného práva moderným európskym trendom – venuje už od roku 2006 najviac,“ zdôraznil hovorca strany Ján Mažgút. Spomína redukciu pracovných nadčasov či opakované zdražovanie práce v noci, ktorá má byť redukovaná aj u nás na nevyhnutné minimum. „Táto forma neštandardnej práce má podľa odborníkov dlhodobo najhorší dosah na zdravie zamestnancov. Dôležitým okruhom tejto témy je prirodzene aj dôchodkový systém. Presne tieto dáta veku dožitia ľudí na Slovensku v zdraví boli jedným z našich hlavných argumentov zavedenia tzv. stropu dôchodkového veku, ktorý nedávno zrušila pravicová vláda,“ ozrejmil.

Podľa hovorcu Progresívneho Slovenska (PS) Radovana Cholevu bude ich cieľom posilniť kapacity pre domácu starostlivosť, v spojení so vznikom poradenských služieb pre blízkych a príbuzných, ktorí sa rozhodli pre starostlivosť o seniorov v ich rodinách. „Takisto však chceme skvalitniť dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť o ľudí v seniorskom veku aj reformou posudkovej činnosti – vo veľa prípadoch sú aj opatrovateľské príspevky vyplácané v miere, ktorá pomáha, až keď je senior už takmer úplne nemohúci, no plnohodnotnú starostlivosť si vyžaduje už skôr. Ako problém vnímame aj dostupnosť služieb starostlivosti v malých obciach. Tu sa chceme inšpirovať najmä Banskobystrickým krajom, kde sa realizuje projekt s integrovanými zdieľanými sociálnymi aj zdravotnými službami,“ ozrejmil Choleva. Dodal, že v prípade, ak niekto zdravotnú starostlivosť potrebuje, nemocnica by mala byť posledným miestom, ktoré navštívi. „Našou absolútnou prioritou budú preto opatrenia zamerané na posilnenie kompetencií a počtov všeobecných lekárov a lekárok a nebudeme v žiadnom prípade akceptovať rôzne kreatívne poplatky obmedzujúce vstup do ambulancií,“ spresnil. Taktiež chcú zadefinovať, koľko a akých lekárov ľudia vo svojom okrese nájdu a postarať sa o to, aby zdravotné poisťovne dohliadli na manažment pacientov tak, aby neblúdili systémom.

„Ak hovoríme o zdravotnej starostlivosti o seniorov, častokrát to nie je už iba zdravotná starostlivosť, ale ide o dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť,“ zdôraznila podpredsedníčka Hlasu Zuzana Dolinková. Podľa nej sa musí starostlivosť o seniorov stať premiérskou témou a musí byť priamo implementovaná do agendy predsedu vlády. „Dôležitosť tejto problematiky by si z nášho pohľadu zaslúžilo vytvoriť špeciálny útvar kancelárie predsedu vlády, ktorá ju zastreší a skoordinuje,“ dodala.

Hnutie Republika vyzdvihlo, že ich programové tézy boli spracované po rokovaniach a pripomienkovaní s Jednotou dôchodcov Slovenska, s ktorou má hnutie podpísané memorandum o spolupráci. „Uvedomujeme si reálny stav, preto sa tejto problematike v rámci hnutia venuje aj odborný klub Seniori Republiky, ktorý vedie bývalý diplomat s dlhoročnými skúsenosťami zo zahraničia aj v tejto oblasti. Rezervy vidíme najmä v zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov na úrovni domovov dôchodcov. Túto otázku je však potrebné riešiť v spolupráci so ZMOS,“ dodalo hnutie. O seniorov podľa nich nie je dostatočne postarané, rezervy sú naozaj v každej oblasti. „Rozhodne sa nemôžu tešiť dôstojnej starobe. Jeseň života prežívajú v strachu a neistote,“ uzavrelo hnutie.

"Na Slovensku sa starší dožívajú nižšieho veku ako v iných krajinách, čo je ovplyvnené spôsobom života, ale aj zdravotnou starostlivosťou. Celkovo je potrebné starších viesť k tomu, aby zmenili spôsob života, viac sa venovali pohybu a tiež spoločenskému životu, aby neboli osamelí a využívali rôzne aktivity. Sú starší, ktorí užívajú nadmerné množstvo alkoholu, ale aj veľmi veľa liekov,“ ozrejmila za hnutie OĽaNO a priatelia Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším. Častokrát je podľa nej zanedbávaná aj prevencia. Taktiež dlhodobo starší sú mnohokrát diskriminovaní a považovaní za osoby, ktoré už nepotrebujú lepšiu starostlivosť, nedostanú liečenie či rehabilitáciu po niektorých hospitalizáciách či vážnych ochoreniach. „Chýba pomoc ľuďom, ak sú sami v domácnostiach, kde je nutná ďalšia liečba a zdravotná pomoc. To má za následok, že aj ak dostanú potrebnú liečbu, tak sa v nej nepokračuje a ochorenie sa zhoršuje a tým sa aj neguje liečba, ktorú dostali,“ spresnila. Taktiež by sa zamerala na prístup ku kúpeľnej starostlivosti, hlavne pre tých, ktorí to skutočne potrebujú a môžu im tieto opatrenia pomôcť k celkovému zlepšeniu ich zdravotného stavu.

Podľa strany SNS je dôležité, aby seniori mali poriadne dôchodky ako napríklad v Rakúsku a mohli žiť dôstojne. „Keď má človek konečne možnosť si užiť odpracované roky svojho života a zároveň sa aj adekvátne o seba starať, tak musí mať na to prostriedky. Ak má senior finančné zázemie, tak si vie zabezpečiť aj prípadnú starostlivosť a žiť pokojný život i počas dôchodku,“ ozrejmila hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová. Podľa nej si Slovensko môže zobrať príklad z Maďarska napríklad v tom, ako Viktor Orbán vydal nariadenie na výraznejšie zvýšenie maďarských dôchodkov. „Systém na Slovensku je potrebné nastaviť tak, aby seniori mali zdvihnuté dôchodky minimálne o sto eur,“ dodala.

„Chceme, aby sa na seniorov pozeralo ako na generáciu, ktorá potrebuje mať vytvorené podmienky na aktívne starnutie, ale zároveň sa pamätalo na tých seniorov, ktorých zdravotný stav či sociálne zázemie vystavuje riziku prepadnutia sa do chudoby či odkázanosti na osobnú starostlivosť,“ uviedla Martina Holečková, expertka KDH na sociálnu a rodinnú politiku. Prioritou pre KDH je poskytnúť seniorom takú formu starostlivosti, aby čo najdlhšie mohli zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí. V súčasnej dobe absentuje na Slovensku sieť domácej starostlivosti pre starnúce obyvateľstvo.