Slováci chodia do kúpeľov na dovolenku. Včasný oddych je lepší ako neskorá liečba. Ako získať pobyt zadarmo?

Termálne pramene a liečivé vody máme v takom množstve a kvalite, že sa nemusíme hanbiť ani pred francúzskym Vichy či českými Karlovými Varmi.

Slovenské kúpele zažívajú po pandémii veľký návrat k popularite. No nie je to len o oddychu v teplej vode pre aktívnych ľudí. Pozitívnym faktorom je aj to, že pobyt v nich pre mnohé diagnózy hradí zdravotná poisťovňa ako súčasť liečby. Na mesiac v relaxačnom zariadení aj s procedúrami stačí potvrdenie od lekára. Slovenské kúpele navracajú silu seniorom a chronicky chorým a pomáhajú aj tam, kde už nemocnice nestačia. Majú totiž kapacitu aspoň čiastočne pokryť dopyt po rehabilitačnej starostlivosti, na ktorú je v štandardných nemocniciach nedostatok lôžok už roky.

So slovenským zdravotníckym štandardom kúpele spája aj ďalší, menej pozitívny aspekt. Ani na kúpeľné dedičstvo európskeho významu nie sú na Slovensku peniaze. Asociácia slovenských kúpeľov dlhodobo upozorňuje, že mnohé kúpele musia vyberať dodatočné poplatky najmä kvôli tomu, že ich financovanie zo strany štátu je nedostatočné. Politici sa preto podľa asociácie budú musieť vážne zaoberať situáciou v zdravotníctve. „Ak stratíme aj tieto rehabilitačné lôžka s vysokou pridanou hodnotou kúpeľného prostredia, využitia prírodných liečivých zdrojov, kvalitných klimatických podmienok, kvalitných liečebných tímov a moderného technického vybavenia, určite bude nepriaznivý vývoj v kvalite života, viazanej na zdravie, pokračovať,“ zdôraznila v júni predsedníčka asociácie Janka Zálešáková. Kúpele však musia nedostatočné financie vykrývať inde. Preto sú viac otvorené samoplatcom a tých, čo sa tam dostanú cez poisťovňu zadarmo, čakajú poplatky.

Nárok a vybavenie kúpeľov O vhodnosti kúpeľov pre pacienta rozhoduje ošetrujúci lekár.

Ak uzná, že kúpeľná liečba je potrebná, zašle do zdravotnej poisťovne kúpeľný návrh.

Poisťovňa ho posúdi, prípadne schváli úhradu liečby.

Oddych tela, kúpeľ mysle

V roku 2022 ukončilo liečbu v kúpeľných zariadeniach 162 232 pacientov. Slovenské kúpele tak vlani podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) navštívilo takmer o 40 percent klientov viac ako v roku 2021. Na porovnanie, v predpandemickom roku 2019 sa v slovenských kúpeľoch odliečilo viac ako 185-tisíc pacientov.

Zdravotné poisťovne uhradili liečebný pobyt 40,6 percenta pacientov s trvalým pobytom na Slovensku, zvyšných 59,4 percenta pacientov si pobyt platilo z vlastného vrecka. V porovnaní s rokom 2021 vzrástol počet pobytov samoplatcov o 39,6 percenta. Dospelí pacienti sa liečili najčastejšie s chorobami pohybového ústrojenstva, deti a mladiství s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest. Za zvyšujúcim sa záujmom zo strany poistencov o kúpele, hoci nespadajú do indikačného zoznamu, môže byť podľa zdravotných poisťovní fakt, že poistenci majú záujem o takýto druh relaxu, oddychu, dovolenky, prípadne využívajú kúpele ako vhodný a efektívny prostriedok na podporu prevencie. Kúpeľná liečba nepomáha len po fyzickej stránke, ale aj po psychickej. Kúpeľnú starostlivosť môže poistenec absolvovať aj ako samoplatca, v takom prípade zdravotná poisťovňa neuhrádza žiadne náklady a celú úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, teda za ubytovanie a za stravu, uhrádza poistenec sám. Zoznam indikácií nájdu poistenci na webových stránkach ministerstva zdravotníctva i na stránkach zdravotných poisťovní.

Najviac pacientov, 39,3 percenta, strávilo v kúpeľnej starostlivosti štyri až sedem dní a väčšina z nich boli samoplatcovia s trvalým pobytom na Slovensku. Pobyty s dĺžkou trvania od 22 do 28 dní boli so 16 percentami druhé najčastejšie a za nimi nasledovali pobyty trvajúce od 15 do 21 dní. Samoplatca si vyberá pobyt podľa zdravotných problémov, ktoré má, alebo podľa wellness služieb, ktoré prírodné liečebné kúpele poskytujú. Veľkú úlohu zohráva u poistencov aj dĺžka liečebného pobytu. Pracovné a rodinné dôvody vo väčšine prípadov nedovolia poistencom stráviť na pobyte v kúpeľnom zariadení 21 alebo 28 dní.

Samotné kúpele však nevedia s istotou povedať, čím je spôsobený nárast samoplatcov. „V lete v našej štruktúre klientov dominujú samoplatcovia, čo môže byť spôsobené tým, že v súčasnej dobe si čoraz viac uvedomujú, že prevencia pred zdravotnými problémami je dôležitá a v konečnom dôsledku aj lacnejšia, ako keď musia zdravotný problém už riešiť,“ priblížila Andrea Petrušová, marketingová špecialistka Kúpele Dudince. Podľa nej sa „v spoločnosti veľa hovorí o oddychu, boji proti stresu a zrejme to ľudia vnímajú tak, že práve toto, vrátane individuálneho prístupu, liečby na mieru a vzácnych minerálnych prameňov nájdu v kúpeľoch“. Ak je reč o liečebných pobytoch mimo sezóny, ktoré sú minimálne na štyri noci, tak tie v Dudinciach stoja okolo 80 eur na osobu.

Podľa Heleny Bélesovej, vedúcej oddelenia obchodu Kúpeľov Diamant Dudince, považujú Slováci kúpele za legitímnu dovolenkovú destináciu. „Manžel príde ako poistenec a manželka ako samoplatca, manžel má za nižšiu platbu pobyt cez poisťovňu, a len manželka si musí zaplatiť celý pobyt,“ ozrejmil,a pričom kúpeľný pobyt u nich vychádza od 84 eur na osobu.

Andrej Puček, riaditeľ pre obchod a marketing Kúpele Trenčianske Teplice, priznal, že ľudia si začínajú viac vážiť svoje zdravie a veľa z nich to berie ako prevenciu. „Ale u staršej generácie je to aj o určitom strachu či rešpekte z cestovania do vzdialenejších destinácií,“ spresnil. Uznané prírodné liečivé alebo minerálne zdroje sú podľa údajov ministerstva zdravotníctva v necelej päťdesiatke lokalít. Ide o vyše 130 vrtov, studní alebo prameňov. Štatút kúpeľného miesta má 22 miest a obcí. Slovensko vlani v tejto oblasti uspelo na jednej z najvýznamnejších výstav cestovného ruchu ITB Berlin, kde získalo cenu za zdravotnícky turizmus vďaka slovenským kúpeľom a príprave špeciálneho programu pre postcovidovú liečbu. „Kúpeľníctvo považujeme za jednu z najzásadnejších oblastí, kde sa chceme v rámci turizmu na Slovensku rozvíjať," uviedla štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková.

Sú pre každého?

Kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pripomína, že kúpeľnú starostlivosť schvaľujú podľa zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. „Zdravotnú starostlivosť poskytnutú v prírodných liečebných kúpeľoch v súlade s indikačným zoznamom v plnom rozsahu hradí zdravotná poisťovňa,“ vyzdvihla Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie štátnej zdravotnej poisťovne. Najčastejšie žiadané kúpele v Dudinciach, Bojniciach, Lúčkach, Bardejove, Nimnici, Novom Smokovci a Kováčovej. Ak je žiadosť o kúpeľnú liečbu kompletná, zdravotná poisťovňa ju posúdi spravidla do 30 dní od jej doručenia.

Hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepiansky pripomína, že pri ochoreniach kategórie A je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia. „Strava a ubytovanie, ktoré sú službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, sú hradené len do výšky štandardu. Ubytovaním v štandardných podmienkach sa rozumie ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami s umiestnením spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky,“ ozrejmil. Pacienti od poisťovne dostanú zoznam kúpeľov, s ktorými majú zmluvu a ktoré sa špecializujú práve na ich ochorenie.

Hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union Kristína Baluchová podotkla, že istú rolu v náraste samoplatiteľov môže zohrávať aj fakt, že poisťovne poskytujú na kúpeľné pobyty zľavy. „Samotné zľavy pre samoplatcov sa vzťahujú na rôzne poplatky. Klienti tak vedia ušetriť na vstupoch do wellness, bazénov a na procedúrach,“ spresnila. Upozornila však, že pre uplatnenie zľavy je potrebné hneď pri rezervácii pobytu oznámiť kúpeľom, že človek je poistencom Union zdravotnej poisťovne. Priamo na mieste alebo spätne sa zľava nedá uplatniť.

Svoju rolu pri rastúcej návštevnosti kúpeľov podľa nej pravdepodobne zohrali aj rekreačné poukazy a uhrádzanie do výšky 275 eur, čo tvorí 55 percent z ceny pobytu ročne.

