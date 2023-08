Zastavme korupciu: Matovič je naďalej podľa majetkového priznania bezdomovec

Šéf hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič je naďalej podľa majetkového priznania bezdomovec. Jeho manželka Pavlína však vlastní hneď niekoľko nehnuteľností. Ako posledný jej do portfólia pribudol skolaudovaný dom v Trnave v roku 2020. Poukazuje na to na svojom webe Nadácia Zastavme korupciu. V spolupráci s portálmi Finstat.sk a Transparex.sk pripravila analýzy majetkov lídrov strán, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu.

Matovičovcom sa podľa nadácie viditeľne finančne darilo v roku 2019. Vtedajší opozičný poslanec Národnej rady SR si v majetkovom priznaní v danom roku už neuviedol pôžičky, ktoré ešte v roku 2018 spomínal. Podľa vtedajšieho limitu pre uvádzanie majetku muselo ísť o pôžičky presahujúce 16 800 eur. Jeho manželka ako jediná vlastníčka firmy Hotel Trnavan do nej podľa účtovných závierok v roku 2019 vložila cez kapitálové fondy 2,1 milióna eur. Nadácia sa expremiéra pýtala, odkiaľ mali na to financie. „Za roky podnikania rodina Igora Matoviča zaplatila približne 18 miliónov eur daní a odvodov. Preto je logické, že pochádzali z riadne zdaneného príjmu z podnikania,” reagoval Matovič.

Nadácia ďalej upozorňuje na to, že firma Hotel Trnavan je od roku 2017 v permanentnej strate. Tržby sa jej zlepšili od roku 2020, ale stále ide o symbolické čísla v desaťtisícoch eur. Hotel neuvádza ani jedného zamestnanca. Matovič cez stranu OĽaNO reagoval, že firma sa nevenuje reálne výnosnej podnikateľskej činnosti, keďže vlastní de facto len jednu starú 50-ročnú nehnuteľnosť v dezolátnom stave, ktorá sa postupne čiastočne rekonštruuje.

Do roku 2017 vlastnila Matovičova manželka aj firmu Regionpress. Ide o firmu, ktorej sa vlani rekordne darilo, keď prvýkrát prekonala hranicu 12 miliónov eur, no oficiálne v nej Matovičovci od roku 2017 nefigurujú. Pavlína Matovičová vložila aj okolo 600-tisíc eur do investičnej skupiny Arca Capital, ktorá skrachovala. „Matovič ešte ako premiér čelil škandálu, že jeho manželku Arca prednostne vyplatila. Nebola to pravda, Matovičová si pohľadávky prihlásila na súde, čo vyplýva z registra úpadcov. Matovič tvrdí, že na peniaze stále čaká,” dodala nadácia. Záverom skonštatovala, že od doby, keď šéf hnutia OĽaNO a priatelia nastupoval do funkcie ministra financií, sa jeho situácia veľmi nezmenila.