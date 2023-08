Detaily z rozsudku v kauze Kuciak: Jeden zo sudcov nesúhlasí. Prečo o vine Kočnera nepochybuje?

Novinárom poslal súd anonymizovaný rozsudok po takmer troch mesiacoch spolu s priloženým stanoviskom jedného z troch členov senátu Jozefa Piknu, ktorý s oslobodzujúcim verdiktom nesúhlasil. Verejnosť pritom predpokladala, že nesúhlas vyjadrila Sabová.

Ako súd oslobodil Kočnera Video Alena Zsuzsová dostala 25 rokov, pozrite si reakcie rodičov Jána a Martiny / Zdroj: TV Pravda

Končer mal motív aj prostriedky

Podľa zvyšných dvoch členov dôkazy v Kočnerovom prípade neboli dostatočné. „Ani vysoký stupeň podozrenia nestačí,“ skonštatoval Sabová. Jeden z troch členov senátu Jozef Pikna však videl celý prípad inak. Využil preto právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozsudku a zverejnilo spolu s ním.

Čítajte viac Čo oslobodilo Kočnera? Dôkazy boli nepriame a len „z počutia“. Kauza Kuciak ide znova na Najvyšší súd

O nesúhlasnom stanovisku jedného z členov senátu informoval pred niekoľkými dňami ako prvý portál Aktuality.sk. Denník Pravda prináša detaily Piknovho stanoviska, ktoré má redakcia k dispozícii. Cieľom Piknovho odlišného stanoviska je poukázať na skutočnosti, ktoré ho o vine Kočnera, na rozdiel od zvyšných dvoch členov senátu, presvedčili.

„Vykonané dôkazy na hlavnom pojednávaní vytvárajú logickú a ničím nenarušovanú sústavu navzájom sa dopĺňajúcich dôkazov, ktoré vo svojom celku vylučujú možnosť iného záveru než je ten, že obžalovaný xxx (Marian Kočner, pozn. red.) spáchal skutok,“ píše Pikna.

To, že poukáže na tieto skutočnosti podľa neho môže napomôcť tomu, aby boli zohľadnené všetky aspekty pri rozhodovaní odvolacieho súdu. „V záujme dosiahnutia spravodlivého rozhodnutia,“ uviedol sudca. Prípad je aktuálne smeruje na Najvyšší súd.

Väčšina z dôkazov, ktoré smerujú k preukázaniu viny Kočnera podľa Piknu smeruje aj k preukázaniu viny Aleny Zsuzsovej, na čom sa senát zhodol jednomyseľne. Snahou sudcu je poukázať na časti mozaiky, ktoré jednoznačne dokazujú vinu Kočnera. Ten mal podľa Piknu nielen motív, ale aj dostatočné prostriedky na objednanie vraždy. Aj ďalšie kľúčové okolnosti podľa neho „bez rozumných pochybností preukazujú“, že objednávka vraždy nezačínala u Aleny Zsuzsovej, ale u Kočnera.

„Nešlo teda podľa môjho názoru o samostatné konanie zo strany xxx (Aleny Zsuzsovej, pozn. red.), hoci ona bola motivovaná aj tým, čo je uvedené vo výroku rozsudku o jej vine, že konala (aj) „v obave zo straty pravidelného mesačného príjmu a iných materiálnych výhod, ktoré jej poskytoval xxx (Kočner, pozn. red.), ale na uvedených skutkoch sa formou objednávky podieľal aj xxx (Kočner, pozn. red.),“ uvádza sa v jeho stanovisku.

Politici k rozsudku v kauze Kuciak Video Príbeh ešte nie je dokončený / Zdroj: TV Pravda

Zsusová podľa neho nemala iný motív, než ten, ktorý je spojený s Kočnerom. Kočnerovu volavku Zsuzsovú totiž treba posudzovať jeho optikou, ktorý ju ako dôveryhodnú a blízku osobu využíval aj v minulosti. Zsuzsová Kočnera obdivovala a bol medzi nimi intenzívny vzťah, riešila s ním osobné záležitosti, bola ním finančne podporovaná, čiže mal nad jej správaním nepochybne istú formu kontroly. „Je teda potrebné vychádzať pri vyhodnocovaní dôkazov v tomto konaní aj z premisy, že xxx (Kočner, pozn. red.) mal zásadný vplyv na xxx (Zsuzsovú, pozn. red.) a jej konanie,“ konštatuje.

Jedného treba dať dolu…

Podľa Piknu bola Kočnerovým motív vo vzťahu ku Kuciakovi najmä jeho novinárska práca, keďže článkami odhaľoval podozrenie z trestnej činnosti. Svedčí o tom aj pamätná tlačovka vysielaná koncom júna 2017 na ta3, kde Kuciak zahnal otázkami Kočnera do kúta.

Pochybný prevod hotelov na Kočnera, na ktorý Kuciak upozornil, totiž mohla ohroziť jeho vstup do politiky. Na novinára nedokázal nájsť ani žiadny kompromitujúci materiál. Podľa Piknu na motív ukazuje aj Kočnerov psychologický profil, hnev a jeho vyjadrenia, ktoré takéto konanie z jeho strany pripúšťali. „Jedného novinára treba dať dolu a potom ešte jedného a potom dajú pokoj,“ povedal Kočner na rodinnej oslave v Ružomberku.

Okrem toho mal na dovolenke v Chorvátsku povedať, že „keby od*ebal jedného politika alebo novinára, tak by bol pokoj, lebo všetci ostatní by dostali strach“, „keby od*ebal druhého, tak už by naozaj všetci dostali strach“.

Čítajte viac Kočnerov stav ostáva kritický. Zrušili mu výsluchy a je pod dohľadom lekárov

Podľa sudcu Piknu však bolo z dokazovania v konaní preukázané, že sa Kočner cítil byť ohrozený. „Z vykonaného dokazovania mám za to, že bolo v konaní preukázané, že obžalovaný xxx (Kočner, pozn. red.) bol tak vnútorne psychicky (negatívnym postojom k dotknutým osobám, ktorými sa cítil ohrozený a z toho vyplývajúcou aj verbálnou agresivitou voči týmto osobám), ako aj materiálne (disponoval kruciálnymi zdrojmi pre vykonanie týchto skutkov, ako napr. fotografie a údaje zo sledovania dotknutých osôb, potrebné finančné prostriedky) disponovaný na spáchanie skutkov, ktoré sú mu kladené za vinu,“ uviedol Pikna.

Motív mal Kočner podľa Piknu aj pri objednávke vraždy vtedajších prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho, keďže boli pre Kočnera najväčšou hrozbou v trestných konaniach týkajúcich sa jeho a jemu blízkych osôb.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Marian Kočner, Alena Zsuzsová, kauza Kuciak, ŠTS, Pezinok Alena Zsuzsová na súde

Kočner vo svojej záverečnej reči 12. mája svoj motív zľahčoval. Hovoril, že bol od začiatku médiami vytypovaný ako možný páchateľ a že má pocit. „Písali o mne desiatky novinárov, všetky médiá, často polopravdy a od roku 2016 iba klamstvá. Ján Kuciak bol jeden z mnohých. Nevadil mi a jeho články ma nijako neohrozovali,” tvrdil Kočner.

Vraj novinárom len občas vynadal, mal jednu tlačovú besedu a spory s nimi neriešil žalobami. Priestor brániť sa videl v sociálnych sieťach, preto sa rozhodol urobiť reláciu „Na pranieri“. „Je pravda, že používam v komunikácii často expresívne výrazy, nie som svätec, ale nie som vrah,“ uviedol.

Kľúčová je aj výpoveď Andruskóa

Kočnerovu vinu podľa sudcu bezprostredne dokazuje aj výpoveď Zoltána Andruskóa, ktorý začal s políciou spolupracovať ihneď po zadržaní a ktorý konštantne tvrdil, že vraždu Kuciaka si u neho objednala Zsuzsová na pokyn Kočnera.

Foto: Martin Martiš, Pravda Zoltán Andruskó Zoltána Andruskóa privádzajú na súd v stredu 25. mája 2022.

„Jeho vysvetlenie považujem za logické a presvedčivé,“ uviedol Pikna s tým, že nepresnosti v jeho vyjadrení boli spôsobené jeho lámanou slovenčinou, čo však bolo vidieť počas všetkých pojednávaniach. Sudca je preto presvedčený, že Andruskó svedčí o tom, že vraždu si objednal cez Zsuzsovú priamo Kočner.

Výpoveď Andruskóa bral súd do úvahy pri Zsuzsovej, pri Kočnerovi dostačujúca nebola. Súd však považuje jeho výpoveď za vierohodnú a nebolo zistené, že by mal dôvod klamať.

Andruskóove slová podporuje aj výpoveď bývalého Kočnerovho blízkeho človeka Petra Tótha a obžalovaného Dušana Kracinu, ale aj materiály zo sledovania, komunikácia z Threemy či tzv. motáky. Skutočnosť, že by Zsuzsová pred Andruskóom iba predstierala, že vraždy objednáva pre Kočnera bez toho, aby o tom vedel, podľa Piknu vyvracajú viaceré dôkazy.

Čítajte viac Na svadbe Kočnerovho advokáta sa objavili politické špičky Smeru. Nechýbal Fico, Kaliňák ani Bödör

Zsuzsová mohla mať podľa sudcu fotografie zo sledovania, ktoré nariadil Kočner a ktoré neskôr dala k dispozícii Andruskóovi, buď od Kočnera alebo jeho niekdajšieho priateľa Petra Tótha. Vzápätí však Pikna konštatuje, že ich musela mať od Kočnera.

„S xxx (Tóthom, pozn. red.) sa však podľa vykonaného dokazovania osobne spoznala, až keď bol xxx (Kočner, pozn. red.) už vo väzbe, teda po vražde xxx (Kuciaka, pozn. red.) a údajne sa nikdy osobne nestretli. On jej teda nemal ako odovzdať tieto materiály. Musela ich mať tak od xxx (Kočnera, pozn. red.),“ zdôvodnil Pikna.

Dôkazy dopĺňa Threema

Logiku podľa sudcu nemá ani to, že by mala Zsuzsová mať materiály zo sledovania na účel portálu „Na pranieri“ pol roka dopredu, keďže ten Kočner spustil reálne až v lete roku 2018. Zároveň podľa sudcu Zsuzsová sama by nemala toľko peňazí, koľko sľúbila za vykonanie vraždy, pokiaľ ich nemala sľúbené od Kočnera.

Kuciak: Na doživotí mi až tak nezáleží, musím vidieť ľútosť Video Zdroj: TV Pravda

„Z vykonaného dokazovania totiž vyplýva, že v posledných rokoch pred vraždou mala pravidelný príjem iba od xxx (Kočnera, pozn. red.) a to či už priamo alebo prostredníctvom jej dcéry, ktorej peniaze posielal pravidelne každý mesiac,“ napísal Pikna s tým, že reálne nie je ani to, že by ich mala len z toho, že požičiavala vlastne finančné prostriedky iným za vysoké úroky.

Logické nie je ani to, že by Zsuzsovej dcéru financoval pravidelne, ak by Kočner vedel, že Zsuzsová má peňazí dosť. Sieť dôkazov dotvára podľa Piknu práve komunikácia v aplikácii Threema, ktorej dešifrovanie zo strany orgánov činných v trestnom konaní prinieslo do vyšetrovania nový rozmer.

Obhajcovia a prokurátor po súde s Kočnerom a Zsuzsovou Video Zdroj: TV Pravda

Ak je aj komunikácia dešifrovaná, je náročné vyhodnotiť, ktoré časti majú skrytý význam a ktoré nie. Práve preto je potrebné túto komunikáciu zo strany súdu posudzovať s najvyššou mierou obozretnosti. „Nie je možné ju vykladať ani absolútne doslovne v celom jej rozsahu, avšak ani sa nekriticky spoliehať len na výklad, ktorý súdu ponúkli jednotlivé procesné strany či pribratí znalci. Zároveň však podľa môjho názoru nie je možné rezignovať na hľadanie jej skutočného významu,“ konštatuje.

Foto: Pravda, Ivan Majerský kočner

Podľa Piknu je preukázané, že Kočner a Zsuzsová spolu komunikovali aj o reálnom zbieraní podpisov na Kočnerovu stranu a iných veciach v bežne používali aj skratky, prezývky, symboly a šifry. Sám Kočner v záverečnej reči priznal, že často používali symboly či šifry, keď skutočnosť, že má „plán B na SVRAB“ vysvetlil ako komunikáciu o probléme s podpismi, ktorý, keď sa začne riešiť, tak sa to „rozbehne ako svrab“.

Symboly, ktoré používali v komunikácii, treba podľa sudcu Piknu vnímať v kontexte toho, že Kočner aj Zsuzsová mali blízko k symbolike spojenej s veštením a rozumeli jej. Pikna uznáva, že prokuratúra vykladala význam niektorých častí komunikácie medzi Kočnerom a Zsuzsovou inak na začiatku a inak v záverečných rečiach. S pribúdajúcimi dôkazmi však mohla byť komunikácia vyložená jasnejšie a aj preto mohla jej výklad prokuratúra modifikovať. Okrem toho došlo aj k personálnym zmenám.

50-čoskoro-lebka…

Súd sa na niektoré veci z komunikácie pýtal priamo Kočnera a Zsuzsovej. Ani jeden z nich odpovedať nemusel, keďže sa tak rozhodli, súd musel ich výpovede vyhodnotiť v kontexte ostatných vykonaných dôkazov. Viaceré odpovede podľa Piknu nezneli presvedčivo a ani logicky.

„Prípadne tak, že by si obžalovaní len skutočne nepamätali význam nimi poslaných správ, ale skôr ako snaha zahmlievať niektoré skutočnosti či prispôsobovať význam komunikácie tomu, čomu podľa ich presvedčenia uveril prvostupňový súd pri svojom prvotnom rozhodovaní v tejto veci,“ skonštatoval.

Foto: Pravda, Ivan Majerský súd Kočner, oslobodenie, sklamanie, Kušnírová, Kuciakovci,

Napr. že „lebka“ je rovnakého významu ako „záchod“, že vlastne „lebka zožrala peniaze“. Alebo ak bolo nejaké vysvetlenie konkrétnej správy v kontexte ostatných dôkazov nelogické, Zsuzsová uviedla, že šlo iba o vtip, na ktorý vlastne Kočner ani nereagoval, ako napríklad vypadnutý zub deň po vražde.

„V predmetnej komunikácii sú podľa môjho názoru časti, ktoré sa vo vzájomných vecných a časových súvislostiach s ostatnými vykonanými dôkazmi nedajú logicky vykladať inak, ako práve v súvislosti so skutkami, ktoré sa obom komunikujúcim obžalovaným kladú za vinu,“ zhodnotil sudca Pikna.

Ak by správy posielala len Zsuzsová, na ktorej vine sa senát zhodol jednomyseľne, a to bez odozvy Kočnera, dalo by sa povedať, že Kočner o plánovanej vražde nevedel. Na správy však reagoval, a to spôsobom, z ktorého bolo podľa Piknu zrejmé, že správam rozumie. Okrem toho bol viackrát bol sám iniciatívny. „Niektoré z relevantných správ smerovali práve od xxx (Kočnera, pozn. red.) k xxx (Zsuzsovej, pozn. red.), napr. „Hádesovo moratórium“ a „50soon lebka“,“ uviedol.

Prezidentka si uctila pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Video Zdroj: TV Pravda

V deň vraždy písala Zsuzsová Kočnerovi, že sa jej snívalo, že jej vypadli tri predné spodné zuby. Obaja sa snažili súd presvedčiť, že išlo o komunikáciu ohľadom „financií, ktoré vyhodili na založenie politickej strany“.

Z časti komunikácie v deň vraždy je podľa sudcu zrejmé, že Zsuzsová išla riešiť veci, ktoré Kočner pomenoval ako kontrolu u zubára. Keďže je z ostatných dôkazov preukázané, že so zubami problémy nemala, malo Kočnerovo vyjadrenie iný význam ako skutočnú návštevu u zubára.

Známa správa „50->soon->lebka“ (50->čoskoro>lebka) podľa sudcu nesvedčí o tom, že Kočner ňou myslel stratu peňazí za zbieranie podpisov či kúpenie strany, keďže v inej časti komunikácie použil emotikon „záchod“. „Na priamu otázku súdu, aby vysvetlil použitie emotikonu lebky a významu toho, čo mu na to odpovedala xxx (Zsuzsová, pozn. red.), „že cena sa upraví“, opäť nebola odpoveď xxx (Kočnera, pozn. red.) presvedčivá, ale skôr sa snažil uvedené zahmlievať tým, že malo ísť o sumu za zbieranie podpisov,“ uviedol Pikna.

Kočnera privážajú na vyhlásenie rozsudku v prípade vraždy Jána a Martiny Video Zdroj: TV Pravda

To, že v skutočnosti komunikovali o význame vypadnutia zubov v súvislosti so smrťou, potvrdzujú aj ďalšie časti komunikácie. Okrem toho Zsuzsová v jednej z odpovedí na margo ďalšej správy opäť uviedla, že keďže má zuby v poriadku, išlo iba o vtip, na ktorý Kočner nereagoval. „Z uvedenej časti komunikácie však nevyplýva, že by xxx (Kočner, pozn. red.) nereagoval, naopak do uvedenej témy zapojil aj inú časť tela xxx (Zsuzsovej, pozn. red.), „kozy už máš…“,“ píše sudca. Opäť to má vyznievať ako zahmlievanie skutočného významu.

Kočner bol podľa Piknu v komunikácii opatrnejší, než Zsuzsová. Z komunikácie by sa podľa sudcu mohlo zdať, že niť dôkazov narušuje práve komunikácia Kočnera a Zsuzsovej z obdobia po vražde. „Avšak len pokiaľ by nebolo možné, že by takto komunikovali so značnou dávkou irónie, čo pri inteligencii xxx (Kočnera, pozn. red.), oddanosti xxx (Zsuzsovej, poznd. red.) k nemu a skutočnosti, že si objednali vraždu niekoľkých ľudí, možné je,“ píše Pikna.

Nemá pritom ísť o vyčerpávajúci opis všetkých čriepkov mozaiky. Jeho stanovisko má poukázať na tie najpodstatnejšie skutočnosti. „Na základe ktorých som dospel k záveru, že vina xxx (Kočnera, pozn. red.) zo spáchania skutku uvedeného v bode 1 obžaloby (…) bola preukázaná,“ dodal.

Čo si myslia zvyšní členovia?

Piknu prehlasoval senát čo sa týka rozsudku v prípade objednávky vraždy Kuciaka 2:1. Tretím členom bol okrem Sabovej a Piknu Rastislav Stieranka. Oslobodzujúci rozsudok podľa zvyšných dvoch členov nie je rozhodnutím o nevine, ale ide o výraz dôkaznej núdze. Súd sa pýtal aj to, že ak sa Zsuzsová s Kočnerom rozprávali v Threeme o vražde, prečo by to nerobili aj osobne.

Senát hovoril aj o komunikácii zo dňa, keď vyšla vražda najavo, teda 26. februára. Podľa senátu v Threeme vidí každý čo chce, záleží od toho, ako ju interpretuje a kontext komunikácie bol vraj ironický. „Na čom je postavená vina Kočnera? Na tvrdení Andruskóa, že si ju objednal Kočner, na vyhrážkach Kuciakovi, na vyjadreniach Tótha a brata Kočnera,“ uviedla Sabová.

Obžaloba Kočnera bola podľa súdu založená na nepriamych dôkazoch. Súd skonštatoval, že výpoveď Andruskóa nie je dostatočným dôkazom, ale len „dôkazom z počutia“. Kompletná objednávka bola, že Kočner chcel dať zabiť Žilinku, Kuciaka a Šufliarskeho.

Predsedníčka senátu Sabová skonštatovala, že nepochybuje, že Zsuzsová mala fotky zo sledovania Jána Kuciaka od Mariana Kočnera. Ich účel však mohol byť podľa súdu aj iný ako vražda novinára. Sabová v odôvodnení spolu so senátom konštatuje, že ak by Kočner vedel o tom, že sa chystá vražda Jána Kuciaka, tak by zastavil aj činnosť sledovacieho tímu, ktorý viedol Tóth.

Rovnako podľa súdu nie je zaznamenaná žiadna indícia svedčiaca o tom, že by v letných až jesenných mesiacoch 2017 alebo v období mesiaca december 2017 došlo k vzájomnej komunikácii, ktorá by svedčila o tom, že si Kočner takýto skutok objednal.

„Súd nevylučuje, ani nepovažuje za nemožné, že Zsuzsová verziu o Kočnerovi ako objednávateľovi predostrela Andruskóvi, aby dala zákazkam punc dôležitosti,“ povedala predsedníčka senátu Ružena Sabová. Rodičia sa po vynesení oslobodzujúceho rozsudku postavili a v silných emóciách opustili pojednávaciu miestnosti. „Fuj nášmu súdnictvu,“ odkázala matka zavraždenej Martiny Kušnírovej. Rozsudok súd najskôr doručí všetkým procesným stranám a až po ich vyjadreniach pôjde celý spis na Najvyšší súd.