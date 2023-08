Prváci stoja rodičov stovky eur už pred nástupom do škôl. Aké príspevky ponúka štát a koľko priplatia samosprávy?

Každý rok nastupujú do prvých ročníkov základných škôl desaťtisíce detí. Výbava pre prváka stojí desiatky eur a každý rok idú náklady na školské potreby hore. Inak to nie je ani teraz. Zatiaľ čo v niektorých rodinách tieto zvýšené výdavky ani nepocítia, ďalší rodičia musia premýšľať nad stratégiou, ako tlak na peňaženku zvládnuť. Na pomôcky pre novopečených školákov prispieva štát a v niekoľkých prípadoch aj samosprávy. Niektoré dotácie od miest sú celkom „štedré“.

Vlani sa náklady na výbavu pre prváka pohybovali podľa prepočtov odborníkov zo spoločnosti Partners Group SK cez 200 eur. V porovnaní s prechádzajúcim rokom 2021 sa zdvihli ceny o 13 percent, čo bolo v prepočte 24 eur.

Aj tento rok si rodičia priplatia. Hana (43) zo Senice ráta, že sa suma potrebná na zakúpenie školských potrieb pre jej budúceho prváka vyšplhá na približne 250 eur. Školskú tašku, ktorá patrí k najdrahším položkám, kúpili už v máji. Postupne pribúdajú aj ďalšie nevyhnutné veci do školskej lavice.

Video Zdroj: TV Pravda

Aj Seničanka Ľubica (37) nakupuje školské potreby po častiach. „Nedokážem to finančne utiahnuť naraz,“ vraví. Jej syn dostal školskú tašku ako darček k májovým narodeninám. Vyšla ju 80 eur. V jednom zo senických papiernictiev nám potvrdili, že školské tašky sa zvyknú kupovať okolo Vianoc a po Šibačke.

Ceny dvihol aj papier

Tohtoročné ceny školských potrieb ovplyvnila inflácia i cena papiera. „V prípade výrobkov z papiera sú ceny aktuálne medziročne vyššie o 16,2 percenta. Za písacie a kresliace potreby si priplácame oproti vlaňajšiemu roku 10,9 percenta. Vyplynulo to z júnových údajov Eurostatu,“ priblížila Eva Sadovská, analytička spoločnosti Wood & Company.

Rodičia sa pri nákupe školských pomôcok riadia zoznamami jednotlivých škôl. Dostávajú ich pri zápise detí do prvého ročníka alebo ich školy zverejňujú na svojich webových stránkach. To, čo učitelia na jednotlivých školách vyžadujú, sa môže líšiť. Rozdiely nie sú len naprieč Slovenskom, ale aj v rámci jedného mesta. Odrazí sa to aj na nákladoch.

Koľko prispejú samosprávy bratislavská mestská časť Nové Mesto – 30 eur

bratislavská mestská časť Karlova Ves – 30 eur

bratislavská mestská časť Ružinov – 40 eur

bratislavská mestská časť Staré Mesto – 50 eur

Dolný Kubín – prvé a druhé dieťa 50 eur, tretie a každé ďalšie dieťa 100 eur

Senica – 100 eur

Humenné – vlani 150 eur, o príspevku pre tento rok rozhodnú poslanci 16. augusta

Poprad – niekoľko rokov dostávajú prváci balíček so školskými potrebami v celkovej hodnote 30 eur

Sada potrieb, ktoré odporučili pre prvákov na Základnej škole na Ulici Jána Bottu v Trnave, vyjde rodiča podľa jedného z internetových e-shopov vyše 55 eur. Sada obsahuje okrem zošitov a písacích pomôcok aj rôzne výtvarné potreby. .

Rodičia prvákov na Základnej škole s materskou školou Aurela Viliama Scherfela na Ulici Fraňa Kráľa v Poprade zaplatia za pomôcky zo zoznamu vyše 31 eur. Základná škola na Kubranskej ulici v Trenčíne vyžaduje pre prváka menej pomôcok, najmä výtvarných. Ich cena sa pohybuje okolo 12 eur.

V októbri plus 110 eur

S nákladmi na nákup školských pomôcok pomáha už niekoľko rokov štát. „Nárok na zvýšený prídavok majú rodičia detí, ktoré nastúpili prvýkrát do prvého ročníka základnej školy. Rodičovi takéhoto prváka vyplatí úrad práce popri riadnom, mesačne vyplácanom prídavku na dieťa, aj jednorazovo zvýšený prídavok,“ spresnila Barbara Túrosová hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

V tomto roku dostanú 110 eur. V októbri tak môžu počítať so 170-timi eurami. „Rodičom bude táto suma vyplatená automaticky,“ podotýka Túrosová. Na jedno dieťa je príspevok poskytnutý iba raz a je priamo viazaný na nástup dieťaťa do školy. Údaje o nástupe detí do prvého ročníka získavajú úrady práce z informačného systému ministerstva školstva.

Príspevok poskytuje štát od roku 2019. Keď začal prichádzať rodičom na účet po prvýkrát, predseda strany Sme rodina Boris Kollár si neodpustil poznámku, že vláda k tomu pristúpila až potom, čo jej začalo tiecť pod ťarchou rôznych problémov do topánok.

Foto: Žaneta Mikulíková škola, školské pomôcky, nákup, papiernictvo, príspevok, Senica Seničanka Ľubica (37) nakupuje školské potreby pre svojho budúceho prváka po častiach. Školskú tašku dostal ako darček k narodeninám.

Rady pred nákupom Výbava prváka zahŕňa školskú tašku, peračník, desiatový box, písacie potreby, výtvarné pomôcky, ale aj prezuvky či úbor na cvičenie. Štartovné náklady na školáka sa pohybujú od niekoľkých desiatok eur až po niekoľko stoviek eur. „Pre mnohé domácnosti to môže byť finančná záťaž, preto je vhodné myslieť na to v predstihu a tieto výdavky zakomponovať do rodinného rozpočtu,“ radí analytička Sadovská. Rodičom odporúča vybrať sa na nákupy s dobrým zoznamom. „Je vhodné ceny porovnávať. Pokojne môžeme využiť aj zľavy, ale na druhej strane im nepodľahnúť a nenakúpiť aj to, čo v skutočnosti nepotrebujeme,“ vystríha. Rodičia by podľa nej mali zároveň myslieť na to, že týmto výdavky nekončia, a počas roka ich čakajú výdavky spojené so stravou, školským klubom či krúžkami.

„Takýto návrh zákona sme predkladali viackrát. Chceli sme, aby to nebolo len pre prvákov, ale pre všetkých žiakov základných škôl. Myslíte, že nám to prešlo? Táto vládna koalícia to hodila do koša,“ rozčuľoval sa mnohonásobný otec sa vo videu, ktoré v tom čase zverejnil na sociálnej sieti.

Pred rokom naopak hrozilo, že o tento zvýšený prídavok na dieťa rodičia prídu v súvislosti s takzvaným prorodinným balíčkom Igora Matoviča. S jeho vyplácaním sa v ňom totiž nepočítalo. Poslanci ho však do zákona opätovne zaviedli.

„Jednorazový zvýšený prídavok na dieťa, ktoré nastúpi po prvýkrát do prvého ročníka základnej školy, bol v roku 2022 vyplatený viac ako 58-tisíc deťom v celkovej sume viac 6,2 milióna eur,“ spresnila Marianna Šebová z Ústredia práce.

To nie je všetko

Osobitnú dotáciu na školské potreby poskytuje štát deťom zo sociálne znevýhodnených rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Na jedno dieťa ročne je to suma 33,20 eura. Dotácia sa týka predškolákov a žiakov základných škôl. Vlani ju využilo v priemere vyše 34-tisíc detí v celkovej sume takmer jeden milión eur.

Rodičia môžu od mája tohto roku opäť ušetriť aj na takzvaných obedoch zadarmo. Plošná dotácia bola zrušená v roku 2021 a týkala sa už len detí zo sociálne slabších rodín. Ide o dotáciu na stravu pre vybrané skupiny detí v materských školách a žiakov základných škôl.

Od septembra k nim pribudnú aj deti, ktoré navštevujú prvé štyri ročníky osemročných gymnázií. O dotáciu musí rodič požiadať. Minulý rok ju využilo v priemere vyše 65-tisíc detí mesačne. Štát to stálo viac ako 17 miliónov eur.

V uplynulých mesiacoch sa v oblasti rôznych príspevkov a úľav pre rodiny s deťmi zmenilo viacero vecí. Odložené bolo takzvané krúžkovné (na rok 2025, pozn. red.), no od tohto roka dostávajú rodičia dvojnásobný prídavok na dieťa, ktorý sa zvýšil z 30 na 60 eur.

Súbežne s obedmi zadarmo si môžu rodičia od mája tohto roku zároveň uplatniť aj daňový bonus na dieťa, čo predtým nebolo možné. Maximálna mesačná výška bonusu v prípade detí do 18 rokov je 140 eur.

So schémou podpory pre rodiny so školopovinnými deťmi prišlo aj ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. „Vybrané skupiny žiakov základných a stredných škôl dostanú jednorazový digitálny príspevok 350 eur na nákup notebooku alebo tabletu s klávesnicou,“ informovala vo februári vtedajšia ministerka Veronika Remišová (Za ľudí). Digitálny príspevok financovaný z eurofondov sa má týkať vyše 150-tisíc žiakov.