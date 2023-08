V noci bude obloha zväčša jasná, bude možné pozorovanie Perzeíd

V noci sa podľa SHMÚ len prechodne niekde objaví vysoká oblačnosť súvisiaca so studeným frontom západne od nášho územia, no nebude jej veľa. „Front do počasia u nás nezasiahne ani zajtra, a preto aj noc na pondelok bude väčšinou jasná alebo len málo oblačná,“ uviedli meteorológovia.

Tento rok majú byť priaznivé podmienky na pozorovanie Perzeíd s možnosťou vidieť až 45 meteorov za hodinu. Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV priblížil, že dôvod, prečo je „padajúce hviezdy“ možné pozorovať každý rok v rovnakom období, spočíva v tom, že Zem je pri svojom obehu okolo Slnka každý rok okolo 12. augusta najbližšie k dráhe materskej kométy Perzeíd.