Gašparova korupčná kauza preferenciám Smeru neublíži. Pomôžu im aj chýbajúce dôvody pre väzbu, tvrdí politológ

Bez slova. Ako Gašpara prepúšťali z cely Video

V cele predbežného zadržania bol Gašpar do noci zo soboty na nedeľu. Zo zadržania ho prepustili okolo 2. hodiny ráno. Následne sa cez sociálnu sieť poďakoval všetkým, ktorí ho počas uplynulých dvoch dní podporovali. Gašpara obvinili v prípade korupcie. „Som nesmierne rád, že ste kričali so mnou, lebo by im to opäť prešlo, keby sme sa neozvali,“ reagoval.

V sobotu, pár hodín pred Gašparovým prepustením, sa vchod do policajného prezídia zmenil na pietne miesto. Ľudia na schodoch pálili sviečky za Gašpara a Smer vystríhal, že ho čaká rovnaký osud ako ďalšieho exprezidenta Policajného zboru Milana Lučanského. Lučanský spáchal koncom roka 2020 v cele samovraždu, pričom prokuratúra cudzie zavinenie definitívne vylúčila.

Šéf Smeru v reakcii na prepustenie Gašpara povedal, že toto je len začiatok. „Pripravte sa na to, že v najbližších dňoch prídu útoky na tých, ktorí majú opačný názor. Máme informácie, že celá partička na NAKA sa chystá na šéfa SIS a šéfa Generálnej prokuratúry Žilinku,“ povedal Fico na úvod nedeľňajšej tlačovej konferencie. Podľa advokáta Marka Paru sa prokurátor nestotožnil s názorom vyšetrovateľa a nevidel existenciu dôvodov na zadržanie Tibora Gašpara. „Naďalej zostáva obvinený. Podali sme sťažnosť a o nej bude rozhodovať prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry,“ uviedol. Strana taktiež "pripravuje celý rad právnych krokov, pokiaľ ide o hrubé porušenie práv Gašpara“.

Návrh na vzatie do väzby bol podaný iba pre niekdajšieho policajta Romana Stahla. Kým bývalý šéf polície je na slobode, o Stahlovej väzbe rozhoduje sudca Špecializovaného trestného súdu. Výsluch sa začal po 13.00 h a rozhoduje sa o tzv. kolúznej väzbe. Tá sa využíva ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok sa stal, že má znaky trestného činu, že je dôvodné podozrenie, že ho spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva obava, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, alebo bude inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie.

Gašpara obvinili spoločne s Stahlom. Mali byť zapletení do založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupcie. Skutky, za ktoré sú stíhaní, sa týkajú rokov 2015 až 2019. Konkrétne ide o prípady, ktoré ako vyšetrovateľ finančnej jednotky NAKA vyšetroval spomínaný Stahl. Medzi nimi sa spomínajú napríklad kauzy Váhostav, Technopol či vyšetrovanie prípadu okolo Petra Košča. Tie mal vyšetrovať k spokojnosti svojich nadriadených a za to mal dostávať finančnú odmenu.

Stahl počas svojho pôsobenia v NAKA viedol napríklad aj vyšetrovací tím Novinár. Šlo o tím vyšetrujúci kauzy, ktoré otvoril Ján Kuciak. Stahlovo meno sa však spomínalo v komunikácii medzi Marianom Kočnerom a Norbertom Bödörom, a tak musel v tejto funkcii skončiť. Kočner s Bödörom sa zhovárali o istom Romanovi, ktorý riešil ovládnutie Technopolu.

Okrem toho mal Stahl za úlohu vyšetrovať aj kauzu Váhostav, ktorá sa neskôr objavila v uznesení NAKA v prípade kauzy Očistec.

Kauza Ezechiel 7 Kazateľský názov akcie "EZECHIEL 7“ odkazuje na výrok Ezechiela, jedného z prorokov Starého zákona. „Hľa, prichádza tvoj pád, obyvateľ krajiny; nadišiel čas, blízko je deň zdesenia, a nie výskania po vrchoch,“ spomína sa v siedmej kapitole. Ezechiel sa narodil sa okolo roku 600 p. n. l. a bol deportovaný do Babylonu. Vravel, že „Boh príde, aby znovu obrátil a obnovil ich srdcia a dal im Ducha. „Kto bude pokorný, spozná Pána a dostane od neho milosť a, naopak, tých zlých Boh potrestá, pričom obžalováva aj kňazov.“ "Boh raz pošle dobrého pastiera, ktorý bude pásť ovce a namiesto starých ustanovizní ustanoví nové,“ píše sa v Knihe proroka Ezechiela. Vo zväzkoch jeho proroctiev sa nachádza „Výzva na obrátenie a prísľub spásy“ či „Obnovenie Božieho kráľovstva“. Fico biblickým prepojeniam nerozumie, no pri vyšetrovateľoch NAKA ide o policajných špinavcov, ktorí zastrašujú Smer. Spomína aj pokus o opätovné obnovenie kauzy Súmrak.

Smeru to len pomôže

Podľa Fica ide o zlyhanie polície a opakuje, že Gašpar bol obvinený z politických dôvodov. Tiež kritizuje, že deviatke na kandidátke Smeru nepovedali okamžite dôvody, prečo ju od piatka zadržiavali. Za zadržaním Gašpara podľa neho stojí prezidentka Zuzana Čaputová.

Ľudovít Ódor ako minister vnútra a premiér v jednej osobe by mal podľa neho odvolať policajného prezidenta Štefana Hamrana. Zároveň hovorí o zlyhaní celej vlády aj ministra vnútra Ódora. Aj voči nemu by mali byť vyvodené dôsledky. „Prezidentka ale stojí na špici tábora proti opozícii,“ dodal vzápätí s tým, že Čaputová „bude všetkých tých vagabundov chrániť“.

Hlava štátu opakovane odmietla tvrdenia, že by vopred vedela, či dala súhlas s akoukoľvek policajnou akciou. Označila to za klamstvo lídra Smeru. Tvrdenia sú podľa nej bez faktického základu či bez dôkazu, iba s cieľom z nej spraviť terč.

Rastúci viac ako dvadsaťpercentný Smer by však ani zadržanie ich vlastného kandidáta necelé dva mesiace pred voľbami nemuselo ohroziť. Politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied si vie predstaviť, že to bude mať skôr opačný účinok a Smer si kráča po víťazstvo. „Smer sa celú kauzu snaží využiť vo svoj prospech, ako ukazuje aj jeho kampaň na sociálnych sieťach,“ ozrejmil pre denník Pravda.

Strana podľa Marušiaka jeho prepustenie vysvetľuje ako výsledok tlaku verejnosti, zadržanie využíval na mobilizáciu voličov. „Predsa len zadržanie opozičného kandidáta šesť týždňov pred voľbami vyvoláva skôr opačný efekt ako pokles preferencií Gašaparovej strany, tým skôr, že celý proces tzv. očisty je v dôsledku svojej politizácie značne skompromitovaný,“ ozrejmil Marušiak.

„Zadržanie Gašpara tým viac pomôže Smeru, že v skutočnosti prokurátor nenašiel nijaké dôvody pre uvalenie väzby a rozhodol o jeho prepustení na slobodu,“ uzavrel.

Kauza Očistec Akciu Očistec spustila Národná kriminálna agentúra koncom roka 2020. Začiatkom novembra zadržala bývalého šéfa polície Gašpara a ďalších bývalých policajných funkcionárov z čias vlády Smeru. Podľa obžaloby mali vytvoriť zločineckú skupinu v polícii v službách Bödöra. V prípade sa priznalo už viacero ľudí, medzi nimi aj funkcionári Ľudovít Makó a Bernard Slobodník. Ďalší štyria nižšie postavení policajti už uzavreli dohody o vine a treste. S Očistcom je úzko spätá aj kauza Súmrak, v ktorej čelia obvineniu Fico aj Kaliňák. V roku 2021 Úrad špeciálnej prokuratúry informoval o podaní obžaloby v kauze Očistec. Vyplynulo z nej podozrenie, že v ére Smeru bolo možné zneužívať políciu na politické ciele. Zákonný sudca sa hľadal viac ako pol roka. Najprv dostal spis na stôl sudca Michal Truban, ktorého nezaujatosť spochybnil špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. So svojou námietkou uspel a Najvyšší súd ho v lete vylúčil. Spis preto dostal sudca Pulman.

Hľa, prichádza tvoj pád

V prípade, ktorý skúma Ezechiel 7, má ísť o úplatky najmenej 110-tisíc eur. „Korupčné skutky sa týkajú podplácania verejného činiteľa v súvislosti s vyšetrovaním trestných vecí vedených na NAKA, týkajúcich sa Doprastavu, Váhostavu a Technopolu,“ uviedla polícia.

Pri odovzdávaní úplatku 20-tisíc eur mal oligarcha blízky Smeru Norbert Bödör hovoriť, aby vyšetrovanie kauzy Váhostav bolo bez Širokých, informovala televízia Markíza. Podozrenia sa týkajú toho, že Gašpar a oligarcha blízky Smeru Bödör úplatkami ovplyvňovali niekdajšieho vyšetrovateľa NAKA Romana Stahla.

Stahl mal cez svojho niekdajšieho nadriadeného vo finančnej jednotke NAKA Bernarda Slobodníka dostávať peniaze od Bödöra za to, že bude zametať veľké kauzy ako Doprastav, Technopol a Váhostav k spokojnosti nadriadených.

„Toto treba dať aj chlapcom, ktorí na tom robia, aby to takto pokračovalo, aby to bolo bezproblémové, hlavne bez osôb Širokých,“ citovala Markíza z uznesenia o obvinení, že to Bödör za éry Smeru údajne povedal Slobodníkovi, keď mu odovzdával obálku so sumou 20-tisíc eur. Mal o tom vedomosť aj vtedajší policajný prezident Gašpar. Obdobne to malo prebiehať aj pri vyšetrovaní ďalších káuz. Podľa Markízy malo ísť o úplatky v celkovej hodnote najmenej 110-tisíc eur, o ktoré sa policajti delili.

Slobodník spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, aj na základe jeho svedectva v piatok obvinili pre podozrenia z korupcie Gašpara, Stahla a Bödöra. Smer označuje kauzu za vykonštruovanú a Slobodníka za klamára. Bödör je v zahraničí na dovolenke, má vypovedať začiatkom tohto týždňa. Podľa informácií Pravdy by malo ísť o utorok 15. augusta.

Fico sa snaží výpovede Slobodníka spochybniť a označuje ho za „zhúleného opilca“. Na tlačovej besede pustil ďalšiu nahrávku z odpočúvaní vyšetrovateľov NAKA. Išlo o nahrávku, na ktorej sa vyšetrovatelia NAKA bavili o Slobodníkovi a jeden z nich hovoril, že má najväčší problém s „Béďom“, ako prezývajú bývalého šéfa finančnej jednotky NAKA. „On sa tvári, že áno, ku všetkému sa priznáva a začne na treťom, na štvrtom výsluchu všetko dopodrobna, že toto som… ťa oje…a Predtým som povedal, že nedal som nikomu inému a na ďalšom výsluchu povedal, že áno dal vlastne vyšetrovateľom ďalším, a že to rozpráva v trestných alebo o tom rozpráva na inšpekcii a takéto vieš, že… no pi..“, hovoril jeden z vyšetrovateľov.

Kto je Tibor Gašpar? Na čele polície stál Gašpar v čase skoršieho vládnutia Smeru. Z funkcie policajného šéfa rezignoval v roku 2018 po tlaku časti politikov a verejnosti, ktorá po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej požadovala na demonštráciách jeho odchod z vedenia polície. Gašpar čelí stíhaniu aj v inej kauze, ktorá súvisí s podozrením zo zneužívania polície. Naopak, vlani Generálna prokuratúra zrušila Gašparovo obvinenie týkajúce sa možného zneužitia polície napríklad proti niekdajšiemu prezidentovi Andrejovi Kiskovi; v tejto kauze prokuratúra zastavila aj stíhanie Fica, niekdajšieho ministra vnútra za Smer Roberta Kaliňáka a jedného podnikateľa. Vo väzbe v minulosti strávil deväť mesiacov pre kauzu Očistec.

Foto: Ľuboš Pilc vlada TB ku vražde Kuciak Tibor Gašpar po boku predsedu Smeru ešte ako policajný prezident. Fico ponúkal milión eur za informácie o vrahovi Jána Kuciaka.

Rozviazané ruky

Premiér Ódor v reakcii na zadržanie Tibora Gašpara uviedol, že orgány činné v trestnom konaní vrátane polície konajú a musia konať nezávisle, bez ohľadu na to, či sa v tejto krajine konajú, alebo nekonajú voľby či predvolebná kampaň. „Polícia a prokuratúra svoje kroky verejnosti dôveryhodne vysvetlia, akonáhle to bude možné.“ Predseda vlády odmieta obvinenia Smeru a vraví, že nie je nijakým spôsobom informovaný o živých prípadoch nad rámec zákona, ani do nich nijakým spôsobom nezasahuje.

„Vláda odborníkov nedelí svet na Slovensku na koalíciu či opozíciu. Venujeme sa primárne riešeniam problémov, ktoré ohrozujú úspech ľudí u nás a krajinu ako takú. Tých problémov tu nie je málo,“ povedal Ódor.

Predseda Sasky Richard Sulík nevidí dôvod hodnotiť, či bolo správne, že polícia prišla po Tibora Gašpara skoro ráno. „Pokiaľ viem, dvere mu nevyvalili. Neviem posúdiť, prečo 4.40 h je ten najsprávnejší čas. Možno by pán Gašpar prišiel aj sám, ale jednoducho je tam aj nejaký moment prekvapenia,“ zhodnotil Sulík v RTVS o konaní polície. K jej postupu sa nechce vyjadrovať ani predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

„Vyšetrovateľ koná tak, ako uzná za vhodné, ja nemám tie informácie,“ povedal Šimečka. Podľa neho musí polícia vedieť, či je to správny postup.

„Predpokladám, že polícia má dostatok dôkazov, keď sa k tomuto kroku odhodlala. Nehrá žiadnu rolu, či sú voľby, alebo nie sú, výkon spravodlivosti má svoje jasné pravidlá,“ dodal Sulík.