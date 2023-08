Svet sa mení závratnou rýchlosťou. Aké zručnosti potrebujeme pre 21. storočie?

Dáva štát potrebnú podporu ľuďom, ktorých pracovné odvetvie pomaly stráca dych? Nahradia nás roboti a umelá inteligencia? Ako zmeniť celoživotné vzdelávanie, aby reflektovalo trendy a nástrahy 21. storočia? A akým prekážkam čelíme?

Prečo sa pýtame?

Naše vzdelanie a zamestnanie do veľkej miery určuje, kým sme. Ukazuje sa, že zásadné a väčšmi dynamické spoločenské zmeny posledných dekád vyžadujú nový prístup k vzdelávaniu na všetkých jeho úrovniach.

Dramatický nárast digitalizácie a jej presah do všetkých oblastí života, globalizácia spoločenských aj pracovných vzťahov či významné zmeny v životnom prostredí si vyžadujú, aby boli dostatočne odzrkadľované vo viacerých úrovniach. Od štátneho vzdelávania až po jednotlivcov.

V odbornej verejnosti už dekádu panuje všeobecná zhoda, že vzdelávanie naprieč všetkými stupňami je už nedostatočné, zastarané a nevie pre žiakov, študentov či zamestnancov vytvoriť predpoklady pre ich ďalší rozvoj a plnohodnotný život. Prečo sa nevieme posunúť vpred?

Osvojujeme si zručnosti či len prijímame vedomosti?

Odborníci uznávajú, že vzdelávanie musí reflektovať globálne zmeny a trendy. Ako potvrdzujú aj analytici iniciatívy To dá rozum, v súvislosti so spoločenským, vedeckým aj technickým vývojom, sa mení poslanie školy, ale aj vzdelávania ako takého.

Znalosť a získavanie izolovaných informácií a rozvoj vedomostí z jednotlivých predmetov už v 21. storočí stačiť nebudú. Aktuálne si spoločenské zmeny vyžadujú najmä väčšiu ukotvenosť získaných vedomostí v širších súvislostiach a ich vzťah k životným zručnostiam a skúsenostiam. Učitelia od základných škôl po univerzity, ako aj zamestnávatelia považujú za najväčší nedostatok najmä nízku schopnosť učiť sa v súvislostiach, kriticky a analyticky myslieť.

„Vzhľadom na neustály technologický a vedecký pokrok či okamžitú dostupnosť informácií by sa do centra pozornosti mali dostávať nielen čítanie s porozumením, logické a matematické myslenie, ale aj schopnosť objavovať, analytické a kritické myslenie a učenie sa do hĺbky a vo vzájomných súvislostiach,” upozorňujú odborníci.

Rýchlo sa meniaci trh práce a pravdepodobnosť zmeny povolania počas aktívneho života vytvára tiež tlak na otvorenosť k zmene, motiváciu k učeniu sa a k práci, osvojovanie si rôznych stratégií učenia sa, či zvládanie záťažových situácií. Zmena charakteru práce si už aj v súčasnosti vyžaduje prípravu na schopnosť pracovať v tíme a diskutovať.

Rozvíjame si kritické myslenie?

Či už ide o žiaka, alebo o mladého človeka, ktorý už pracuje, vyžadované zručnosti sú v zásade podobné. Učitelia aj zamestnávatelia budú čoraz častejšie musieť tlačiť na rozvíjanie viacerých schopností alebo aj gramotností.

Základnými oblasťami gramotnosti sa rozumejú jazyková a komunikačná gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná, technická, digitálna, spoločenskovedná a občianska gramotnosť, tiež finančná, estetická a pohybová gramotnosť.

Tieto gramotnosti, resp. spôsobilosti však majú byť zároveň kombinované a paralelne rozvíjané aj so sociálno-psychologickými schopnosťami – zodpovedným a etickým konaním, kritickým myslením, tvorivosťou a iniciatívnosťou a schopnosťou spolupracovať.

Komplexný rozvoji týchto schopností je dôležitý aj preto, že prichádzajúce zmeny v spoločnosť budú klásť zvýšený tlak na flexibilitu pri častejších zmenách v pracovnom zaradení a s ním súvisiacimi zručnosťami.

„Mäkké zručnosti, kritické myslenie, ani schopnosť spolupráce nie sú systematicky a plošne rozvíjané,” upozorňujú v analýze vzdelávacej iniciatívy To dá rozum.

Vzhľadom na neustály technologický a vedecký pokrok, či okamžitú dostupnosť informácií, by sa podľa odborníkov mali do centra pozornosti dostávať jednoznačne také oblasti rozvoja osobnosti, akými sú analytické a kritické myslenie, či vnímanie súvislostí.

Sme ešte schopní sa učiť alebo už všetko vieme?

Vzhľadom na meniaci sa trh práce a pravdepodobnosť zmeny práce počas aktívneho života je potrebné neustále rozvíjať aj schopnosť učiť sa, motiváciu k učeniu sa a k práci, zvládanie záťažových situácií či rozvoj hodnotiacich procesov. Zmena charakteru práce si už aj v súčasnosti vyžaduje schopnosť pracovať v tíme, diskutovať a obhajovať problémy.

Tieto nároky potvrdzujú aj zamestnávatelia, prostredníctvom špecialistov na ľudské zdroje. Zamestnanci (nízko, stredne aj vysokokvalifi­kovaní) spĺňajú tieto očakávania zamestnávateľov len čiastočne, pričom tie oblasti, ktoré sú žiadané najviac, spĺňajú najmenej.

Potvrdzujú, že práve formálne vzdelanie, ktoré z ich pohľadu zohráva najmenšiu rolu pri prijímaní do práce, spĺňa najväčší podiel záujemcov. Najmenej ich však spĺňa tieto schopnosti – motivácia k učeniu sa, motiváciu k práci, a napokon dôležitú schopnosť učiť sa.

Podľa vysokoškolských učiteľov a zamestnávateľov nemajú uchádzači o štúdium či prácu rozvinutú motiváciu k učeniu sa k práci, chýba im aj schopnosť učiť sa v súvislostiach, vyjadrovať svoje myšlienky písomne a diskutovať.

Aj keď je tieto schopnosti v postupujúcim vekom čoraz náročnejšie nadobudnúť, dynamicky sa meniaca štruktúra priemyslu a s ním aj pracovný trh si niekedy vyžadujú zmenu kvalifikácie. Ako však upozornili aj zamestnávatelia, aj s novou kvalifikáciou aj tak od zamestnancov budú stále vyžadovať schopnosť a motiváciu sa učiť.

Čo si myslíte vy?

Aké zručnosti a schopnosti budú najdôležitejšie pre náš spoločenský rast a osobnostný vývoj v 21. storočí? Kto by nás mal k týmto znalostiam viesť? Školstvo? Zamestnávatelia? Či je to len v našich rukách? A akým prekážkam čelíme?

