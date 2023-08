Lotéria o Matovičove fiatky vyzerá na katastrofu. Podmienky sú nejasné, OĽaNO nehovorí, ako bude riešiť servis a škody na autách

Ani milý dizajn ikonických talianskych veteránov zatiaľ nedokázal zdvihnúť preferencie OĽaNO na úroveň voliteľnosti do parlamentu. Pred dvomi týždňami Igor Matovič oznámil svoju najnovšiu "atómovku", súčasťou ktorej aj lotéria o Fiat 500 z predvolebnej kampane hnutia. Ich nákup už stál OĽaNO takmer milión eur, no náklady zrejme budú narastať. Na problémy by mohli naraziť aj výhercovia zo žrebovania o autá, pretože pravidlá a podmienky ich používania nie sú jasné. Hnutie ich ani po dvoch týždňoch od prezentovania návrhu nechce prezradiť.

Zábery autíčok Fiat 500 s predvolebnými symbolmi hnutia OĽaNO majú vysokú popularitu na sociálnych sieťach, najmä u fanúšikov satirickej stránky Zomri. Tá v auguste zverejnila hneď niekoľko zábavných videí, na ktorých je vidieť talianske autá jazdiace po slovenských cestách. Nebola by to však satirická stránka, ak by fiatky jednoducho išli po ceste. Na jednom zábere totiž veterán s logom OĽaNO točí okruhy po kruhovom objazde, na druhom autíčko so zhasnutým motorom tlačia po ceste štyria muži.

Hoci majú tieto príspevky tisíce reakcií, „atómovka" s autami zrejme na používateľov sociálnych sietí zafungovala viac než na voličov. Prieskum volebných preferencii agentúry NMS zo začiatku augusta, ktorý teda prebiehal už po vyhlásení lotérie o fiatky, ukázal, že hnutie Igora Matoviča sa v najbližšom volebnom období k miestam v zákonodarnom zbore nedostane. OĽaNO ide do parlamentných volieb v koalícii, pre vstup do parlamentu tak musí získať najmenej sedem percent hlasov voličov. Podľa prieskumu NMS Matovič a jeho spojenci zatiaľ môžu rátať s podporou iba 6,3 percenta ľudí.

Odborníci nápad kritizujú

Hlavná myšlienka kampane s fiatkami je propagácia staršieho návrhu Igora Matoviča o 500-eurovej odmene pre voličov. Zároveň má byť symbolom boja s mafiou, ktorý je aj hlavným heslom OĽaNO v tomto predvolebnom súboji.

Nápad s fiatkami zhodnotil odborník na politický marketing Róbert Slovák ako zbytočne kreatívny. „Príbeh fiatky ako protimafiánskeho symbolu stojí na vode, je to konštrukcia, ktorá sa nezakladá na realite. Päťstovky nezohrali žiadnu, ani symbolickú, rolu v boji proti talianskej mafii,“ zhodnotil pre Pravdu expert.

Plán OĽaNO s fiatkami v skratke vyzerá takto: do septembrových volieb budú na nich jazdiť kandidáti na poslancov Národnej rady SR. Následne 79 áut prerozdelia žrebovaním medzi ľudí, ktorí sa prihlásia prostredníctvom webstránky. Podmienkou je, aby sa zaviazali, že na nich budú jazdiť počas nasledujúcich štyroch rokov – teda až do ďalších volieb.

„Budú vlastne ako naši dobrovoľníci, ktorých úlohou bude počas štyroch rokov vo svojom okrese na tomto aute jazdiť. Budú mať palivovú kartu, kde budeme dobíjať peniaze na benzín, aby v podstate robili naďalej reklamu demokracii, záujmu ľudí o voľby,“ povedal Matovič.

Presný dátum lotérie hnutie zatiaľ neoznámilo, nemá ho uvedený ani v štatúte výzvy o fiatky. Matovič na tlačovej besede hovoril, že žrebovanie sa uskutoční hneď po vyhlásení výsledkov volieb. Tiež nie je známe, čo presne má byť náplňou dobrovoľníckej práce. Štatút výzvy ju opisuje len všeobecne ako „jazdy na motorovom vozidle OĽaNO" a „iné činnosti v prospech vyhlasovateľa”, teda politického hnutia. Navyše v popise výzvy sa vôbec nespomína hradenie nákladov na tankovanie, ktoré Matovič ústne sľúbil.

Podľa právnika pravidlá súťaže poskytujú OĽaNO veľký priestor na ich ľubovoľné zmeny. „Vzhľadom na znenie výzvy je možné pravidlá kedykoľvek meniť, a teda aj súťaž dodatočne deň po voľbách zrušiť – osobitne aj s poukázaním na skutočnosť, že termín žrebovania vo výzve nie je určený,“ upozornil pre Denník N advokát a konateľ advokátskej kancelárii Attorneity Legal Tomáš Gábriš.

Predseda OĽaNO pritom za sebou už má jednu nešťastne nastavenú lotériovú súťaž. Ide o takzvanú očkovaciu lotériu z roku 2021, keď bol Matovič ministrom financií. Štát na ňu vyčlenil takmer 30 miliónov eur, ale už prvé kolo losovania dopadlo kontroverzne. Pre nepresne určené podmienky súťaže žena zo Solivaru prišla o výhru 400-tisíc eur. Väčšinu podmienok síce splnila, no vinou meškajúceho signálu vysielania nestihla včas dať správnu odpoveď. Pravidlá boli po týždni upravené, ale žena výhru nedostala.

Milión na veteránov

OĽaNO zatiaľ nezverejnilo informáciu, koľko talianskych áut celkovo kúpilo a koľko za ne zaplatilo. Nereagovalo ani na otázky Pravdy zaslané k tejto téme. Matovič predtým musel vysvetľovať, prečo masívny nákup vozidiel nebolo vidieť na transparentnom volebnom účte politického hnutia.

Podľa lídra OĽaNO totiž autá nie sú súčasťou kampane, ale dlhodobým majetkom hnutia, ktorý bude využívať aj po voľbách. Desiatky starších fiatov preto OĽaNO nakúpilo z prostriedkov, ktoré strana dostáva na činnosť zo štátneho rozpočtu.

V rámci kampane Matovič plánuje používať jeden Fiat 500 v každom jednom okrese Slovenska. To znamená, že ide o 79 vozidiel. Rovnaký počet áut sa spomína aj v štatúte výzvy. Ten však obsahuje aj poznámku, že ide o staré autá.

„Vyzývateľ (OĽaNO – pozn. red.) si vyhradzuje právo z objektívnych dôvodov, najmä s ohľadom na technický stav motorových vozidiel vyhlasovateľa – historický Fiat 500, znížiť počet vyžrebovaných,” uvádza sa na stránke výzvy.

Hnutie však neskôr uviedlo, že napriek tejto vete bude žrebovať sľúbených 79 áut. Ak niektoré z nich budú technicky nespôsobilé, ich počet doplnia na 79. Koľko talianskych veteránov nakúpilo hnutie spolu, však nie je známe. OĽaNO na otázku Pravdy o počte nakúpených vozidiel Fiat 500 do uzávierky neodpovedalo.

Kto to zaplatí

Podľa Matoviča vozidlá prešli procesom prihlásenia a technickou kontrolou, teda majú platné STK. Náklady na jedno auto údajne predstavujú približne 10-tisíc eur, tvrdí. Znamená to, že za autíčka zaplatili prinajmenšom 800-tisíc eur. Ak je vozidiel viac ako 79, náklady budú zrejme ešte vyššie.

Nákup staršieho vozidla však je iba prvou investíciou. Aj keď prevádzka moderného auta si vyžaduje slušne náklady, v prípade veteránov môžu byť výdavky ešte vyššie. OĽaNO chce po voľbách odovzdať fiatky do používania iným ľudom, na stole je tak otázka, kto tieto náklady bude znášať. Či hnutie, ktoré zostane vlastníkom vozidiel, alebo takzvaný dobrovoľník, ktorý má na aute jazdiť.

Denník Pravda požiadal OĽaNO o zaslanie návrhu zmluvy, ktorú by mal podpísať s hnutím vodič, keď ho úspešne vyžrebujú. Tlačové oddelenie na túto prosbu nereagovalo, ako ani na otázky o podmienkach, za ktorých si ľudia budú môcť auto od hnutia vypožičať.

Vozidlá modelu Fiat 500 s ikonickým dizajnom sa vyrábali do roku 1975. To znamená, že autíčka OĽaNO majú prinajlepšom takmer 50 rokov. Výhodou retro aut je síce nízka váha, iba 500 kg, a teda aj relatívne nízka spotreba palív, staršie vozidlo má však aj viacero nedostatkov.

Prvým z nich je to, že na také staré auto sa nedá kúpiť havarijné poistenie. Platí totiž, že poistná zmluva sa dá uzavrieť iba na vozidlá, ktorých dátum prvej evidencie nie je starší ako 15 rokov. Je pritom zrejmé, že vozidlá zo 70. rokov 20. storočia boli zaevidované skôr.

Havarijné poistenie kryje napríklad náklady na opravu škôd, ktoré vzniknú vlastným zavinením vodiča, ale aj v prípadoch krádeže auta, vandalizmu či poškodenia povodňami, krupobitím či inými ničivými udalosťami. Bez takéhoto poistenia bude treba financovať opravy z vlastných prostriedkov. V prípade výzvy OĽaNO nie je jasné, kto by mal za spôsobené škody platiť, teda či vlastník auta, alebo jeho dočasný používateľ.

Ďalšia otázka je, kto by mal zabezpečovať bežný servis starších aut. Hnutie ho avizovalo vypožičať ľudom aj na štyri roky, to znamená minimálne osem sezónnych výmen pneumatík. Teda každý rok autíčko treba prezuť na zimné kolesá, na jar späť vymeniť na letné. V prípade staršieho auta by bolo zodpovednejšie robiť to v autoservise, čo znamená aj poplatky za službu. Tie štartujú od 40 eur za každé prezutie, a to dvakrát ročne. Do auta tiež treba priebežne dopĺňať vodu do ostrekovačov, olej, aditíva, umývať ho a vysávať. Tieto náklady by zrejme mal zaplatiť používateľ auta, ide však o stovky eur.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Fiat 500 hnutia OĽaNO Fiat 500 hnutia OĽaNO

Šéfredaktor časopisu Veterán SK Samuel Vanko ďalej upozorňuje, že fiatky boli prihlásené ako bežné autá „na bielych značkách”, nie ako historické. „Keď takéto auto je postavené na bielych značkách, to znamená, že každé dva roky vás čaká STK. Pri starých autách je pri technickej kontrole najväčším problémom ovalita bŕzd, nerovnomernosť brzdného účinku. Čiže získať STK o dva roky nemusí byť jednoduché,” upozornil odborník.

Ak by ich OĽaNO prihlásilo ako historické vozidlá, tie majú špeciálne historicko-technické kontroly raz za päť rokov. Musia byť však originálne, historicky autentické a síce vo veľmi dobrom stave, no napríklad pri meraní ovality, majú umožnenú vyššiu toleranciu.

Treba dať do pozornosti aj to, že takéto staré fiatky sú vhodné hlavne na rekreačné, povedzme víkendové jazdy a za volantom sa treba správať veľmi opatrne. „Určite treba počítať s tým, že tie vozidlá majú horšie brzdy ako súčasné autá, bezpečnosť je tam výrazne horšia vzhľadom na to, že vtedy sa nepočítalo s deformačnými zónami pri autách. Tie vozidla sú naozaj malé a nabúrať s takou starou fiatkou a s fiatkou novou sú dve diametrálne odlišne veci. V tomto prípade ide o život,” poukázal Vanko.

Ak by sa takéto auto pokazilo, oprava bude tiež náročná záležitosť. Originálne náhradné dielce pre historické fiatky sa už nevyrábajú, preto treba hľadať ich repliky, pátrať na špecializovaných weboch, burzách, alebo sa pozrieť priamo v Taliansku. Milovníci historických áut si niekedy kupujú aj ďalšiu fiatku, ktorú môžu používať ako zdroj náhradných súčiastok.

„Ak človek nemá vzťah k historickým autám a dostane sa k vozidlu v zlom technickom stave, tak renovácia a oprava takých to áut je veľmi špecifická záležitosť, ktorá nie je lacná a nie všade vám to spravia,” uviedol. Stav dovezených fiatiek by však nemal byť až tak zlý, keďže sú riadne prihlásené, avšak podľa Vanka si záujemcovia o tieto autíčka majú uvedomiť, že pri starých fiatkach by človek už nemusel jazdiť každý deň. „Tu ide skôr o jazdy pre radosť, povedzme na veteránskych podujatiach, kam to auto naozaj patri,” uzavrel odborník.