Sudkyňa Záleská odmietla, že by vynášala informácie novinárke Tódovej

Sudkyňa Pamela Záleská odmieta, že by vynášala informácie zo spisov. Vyplýva to z jej vyjadrenia na utorkovom zasadnutí Súdnej rady SR.

„Nikdy som nevyniesla, nesprístupnila, nedala informáciu, ktorú povinnosť mám chrániť, ktorá vyplýva zo súdneho spisu, žiadnej inej neoprávnenej osobe, nie len Monike Tódovej,“ skonštatovala.

Záleská vyhlásila, že neurobila nič, čím by sa spreneverila výkonu sudcovského povolania a dôsledne dbá na plnenie svojich povinností. „Nebolo možné kúpiť si moje rozhodovanie. Nebolo možné ma vydierať. Zostáva už len možnosť ma zdiskreditovať,“ podotkla.

Skonštatovala, že priateľský vzťah s Monikou Tódovou nemusela oznamovať, pretože novinárka nefigurovala v prípadoch, ktoré riešila. Poukázala na to, že verejné vyhlásenia o svojom súkromí nerobia ani ostatní kolegovia.

Záleská už vyše týždňa čelí kritike časti politikov i členov súdnej rady. Ako problém vidia, že o priateľstve a vzťahu s novinárkou neinformovala sama. V súvislosti s údajným únikom informácií zo spisov sa Záleskej už v marci tohto roka súdna rada pýtala na vzťah s novinárkou. Vtedy sudkyňa vyhlásila, že žiadne informácie neposkytla Tódovej a ani iným novinárom.

Sudkyňa Ayše Pružinec Eren v nedávnych mediálnych výstupoch uviedla, že hrozí reálne riziko, že ľudia začnú pochybovať o objektivite a nezávislosti súdov. Sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková kritizovala, že Záleská v marci neposkytla všetky podrobné informácie o priateľstve s novinárkou.

Šéf súdnej rady Ján Mazák v štúdiu spravodajskej televízie ta3 ešte v piatok 11. augusta povedal, že Súdna rada SR by sa prostredníctvom stálej etickej komisie mohla pokúsiť sformulovať zásady spolužitia novinárov a sudcov alebo podobných profesií.

„Aby bolo raz a navždy jasné, že súdna rada nesmie zasahovať do súkromného a rodinného života a ak by mala do neho zasahovať, tak len v takých dôvodoch, keď to bude oprávnené," povedal Mazák s tým, že takýmto dôvodom by bolo, keby rodinný život viedol k porušovaniu povinností sudcu. Takisto Mazák zdôraznil, že súdna rada by sa mala ostro vymedziť voči škandalizovaniu sudcov.

V tejto súvislosti Mazák skonštatoval, že za aktuálnou kauzou vidí „veľmi nízke" pohnútky. „Ide o to, aby sa cez škandalizovanie osoby sudkyne vznikla situácia, keď nebude môcť vykonávať svoje povinnosti," skonštatoval predseda súdnej rady. Tá podľa neho nemá žiaden dôkaz, že by sudkyňa Záleská mohla stáť za vynášaním informácii zo spisov. „My nemáme žiaden dôkaz. Ani sme ho nemali, ani ho nemáme a som pevne presvedčený, že ani nebudeme mať," dodal Mazák s tým, že súdna rada nie je orgán činný v trestnom konaní.

Vzťah sudkyne a novinárky považuje Mazák za rodinný vzťah, ktorý je chránený v Charte základných práv Európskej únie, teda Súdnym dvorom Európskej únie. Podľa dokumentu má každý právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie. „Charta základných práv má prednosť pred naším základným zákonom a rozsudky Súdneho dvora sú záväzné aj pre Slovensko. Podobne je formulovaná i ochrana rodinných vzťahov v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva,“ upozornil. Poukázal tiež na ochranu súkromia a rodinného života vyplývajúcu z Ústavy SR.

Podľa Mazáka by bola namieste zdržanlivosť pri hodnotení tohto zjavne rodinného vzťahu medzi novinárkou a sudkyňou. „Bolo by totiž nanajvýš nevhodné a nešťastné, ak by sa Súdna rada ako ústavný orgán sudcovskej legitimity dostala do pozície porušovateľky základných a ľudských práv garantovaných ústavou a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky,“ komentoval.