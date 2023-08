V Gabčíkove bojujú o školské autobusy. Deti sa bez nich nedostanú na vyučovanie ani do Dunajskej Stredy či Šamorína

Ukrajinské deti, ktoré žijú v Humanitárnom centre v Gabčíkove, budú mať po prázdninách problém dostať sa na vyučovanie. Školské autobusové spoje do okolitých miest Dunajská Streda a Šamorín doteraz finančne zabezpečovala organizácia Unicef. Od septembra si to nemôže už dovoliť platiť a iné riešenie zatiaľ na stole nie je. Hrozí tak, že deti, ktoré do škôl prijali až po viacerých pokusoch, sa k vzdelaniu nakoniec ani nemusia dostať.

Riaditeľka o.z. Mareena o školských spojoch pre deti z Ukrajiny Video Zdroj: TV Pravda

Do začiatku nového školského roka 2023/2024 zostávajú necelé tri týždne. „Pokiaľ sa nám nepodarí nájsť riešenie pre ich dopravu do škôl, problém bude určite so školskou dochádzkou tých detí, ktoré sú aktuálne zaradené (a čakajú na zaradenie) do škôl v Dunajskej Strede a v Šamoríne. Z Gabčíkova do Dunajskej Stredy je to 13 km, do Šamorína 26 km,“ priblížila Pravde Michaela Pobudová, riaditeľka občianskeho združenia Mareena, ktoré sa venuje deťom a pomáha rodičom v centre.

Do školy sa nedostane každý

S príchodom ukrajinských rodín vzrástol v päťtisícovom mestečku pri hraniciach s Maďarskom, ale aj v mestách Dunajská Streda a Šamorín dopyt po škôlkach aj základných školách. Na ubytovni žije asi 150 školopovinných detí. Gabčíkovo s dvoma základnými školami – jednou maďarskou a druhou slovenskou, všetky prijať nemôže. Slovenskú školu, kam sa deti presúvajú peši, navštevuje podľa viceprimátora Arpáda Mészárosa približne 250 detí, vrátane desiatich ukrajinských, ktoré prijala vlani. V septembri k nim pribudne aj desať prváčikov. Viac voľných kapacít gabčíkovská škola už nemá.

Ukrajinské rodiny posledné týždne prázdnin čakajú na rozhodnutia škôl z okolia. Nie každý uspeje so žiadosťami na prvýkrát. „Pre väčšinu detí bude absencia dostupnej dopravy zásadnou bariérou dochádzky – väčšina rodičov či zákonných zástupcov nemá autá, nemôžu deti sprevádzať do škôl hromadnou dopravou, existujúce medzimestské spoje nepostačujú na to, aby sa všetky deti dostali načas na vyučovanie,“ uviedla riaditeľky Mareeny.

Viceprimátor Gabčíkova Arpád Mészáros o kapacitách škôl Video Zdroj: TV Pravda

Spoje z Gabčíkova využívali v uplynulý školský rok desiatky detí, do Dunajskej Stredy nimi cestovalo 40 a do Šamorína asi 30 školákov. Keďže existujúce medzimestské spoje nemajú dostatočnú kapacitu pre 70 žiakov z jednej lokality, školský spoj zabezpečovala súkromná spoločnosť. Deti v Humanitárnom centre vyzdvihovala tak, aby prišli načas do školy.

Čítajte viac Zarábame si na problém. Slovenskom sa túlajú deti z Ukrajiny, ktoré v školách nechcú prijať

Riaditeľka Mareeny upozornila, že ak sa nevyriešia autobusové spoje, hrozí, že hoci deti do škôl prijmú, pre komplikovanú dopravu do nich nenastúpia alebo sa zostanú vzdelávať online. „Bez dostupnej prepravy, najmä do Dunajskej Stredy a Šamorína, je ich pokračovanie vo vzdelávaní ohrozené,“ podotkla. Dištančné vzdelávanie pritom nie je pre deti traumatizované vojnou a núteným odchodom z Ukrajiny z dlhodobého hľadiska vôbec ideálne. Výlučne online sa z ubytovne v Gabčíkove vzdeláva približne 40 % z ubytovaných školákov. Izolácia sa na nich podľa sociálnych pracovníčok z Mareeny odzrkadľuje – menej hovoria a horšie im ide aj slovenčina.

Za autobusy platili dve tisícky týždenne

Medzi ubytovanými sú rodiny, ktoré síce pracujú a majú finančné zázemie, no žijú medzi nimi aj ľudia odkázaní na dávku v hmotnej núdzi. V zariadení má autá len minimum rodičov. Tí, ktorým sa podarilo zamestnať sa, si zase nemôžu dovoliť deti sprevádzať hromadnou dopravou a prísť do práce neskoro. Uplynulý školský rok pomáhala financovať autobusy medzinárodná organizácia Unicef. Výdavky na dva ranné a dva poludňajšie spoje vyšli na približne 2200 eur týždenne. Unicef avizoval už začiatkom roka, že ich rozpočet na ďalšie roky sa znižuje, budú musieť prioritizovať aktivity a podporovať skôr plošné riešenia.

Foto: Pravda, Nina Mikušková Mestský úrad Gabčíkovo Mestský úrad Gabčíkovo

„Na zabezpečení podmienok pre plnenie školskej dochádzky by sa mal podieľať štát, ktorý pri nastavení podporného systému potrebuje zohľadniť aj špecifiká dochádzania väčšieho množstva detí z humanitného zariadenia, ktoré sám prevádzkuje,“ kritizuje nedoriešený systém Pobudová.

So žiadosťou o pomoc sa združenie, ktoré utečencom pomáha, obrátilo na Ministerstvo školstva aj Trnavský samosprávny kraj, pod ktorý Gabčíkovo patrí. Pomoc mu prisľúbila zatiaľ len župa. Od septembra do decembra bude financovať jednu tretinu nákladov na prevádzku školských autobusov. Kde zoženú zvyšné peniaze na školské spoje, a čo nastane od januára, Pobudová nevie. Jednoduché nie je počas roka zasiahnuť ani do grafikonu. Pri rokovaní s krajom sa tiež ukázalo, že problémom je aj nedostatok vodičov, ktorí by autobusy obsluhovali.

Čítajte viac Fiasko, zavádzanie aj nevyužitá šanca. Ako hodnotia billboardovú kampaň odborníci na marketing?

Združenie Mareena sa v súvislosti so spojmi obrátilo aj na Migračný úrad, ktorý centrum v Gabčíkove prevádzkuje. Obmedzené finančné možnosti má i gabčíkovská samospráva.

Spoliehať sa na súkromných donorov a sponzorov nemôžu. Pobudová je presvedčená, že doprava by mala byť riešená plošne cez systémové riešenia na úrovni štátu a samospráv. Navyše, Gabčíkovo nie je s chýbajúcimi školské spojmi jediné. Na rovnaký problém narážajú aj iné kolektívne ubytovacie zariadenia.

Letecké video: Gabčíkovo Video

Preťažili by bežné autobusové spoje

Cez Gabčíkovo jazdí smer Dunajská Streda a Šamorín bežná hromadná doprava. „Deti ju môžu využiť, lenže tá nie je dostačujúca kapacitne a ani z pohľadu bezpečnosti, keďže ide aj o deti na 1. stupni základnej školy, ktoré sa ešte musia prepraviť aj v rámci daného mesta, kým prídu priamo do školy,“ vysvetľuje riaditeľka Mareeny.

Cesta zo zariadenia v Gabčíkove na zastávku trvá zhruba 15 minút. Ak by bežné autobusové linky využili všetky školopovinné ukrajinské deti, kapacitne by nestačili pre iných cestujúcich. Školáci, ktorí navštevujú školu v Šamoríne, by denne nimi precestovali 2,5 až 3 hodiny. „Zároveň, aby stihli vyučovanie, museli by ísť na autobus o 6.19 alebo 6.45. Ak by zároveň chodilo všetkých 30 detí na tieto spoje, preťažili by ich, čo by spôsobilo napätie v ďalších lokalitách na tejto linke,“ opísala možné dôsledky Pobudová.

Foto: Pravda, Nina Mikušková Michaela Pobudová, riaditeľka o.z. Mareena Michaela Pobudová, riaditeľka o.z. Mareena

S dochádzaním do Dunajskej Stredy by to bolo o čosi jednoduchšie. Pre školákov by boli vhodné spoje o 7.05 h. aj 7.15 h. Cesta tam aj späť by im denne zabrala menej ako dve hodiny. Ranné spoje, na ktoré by nastúpilo viac ako 40 detí by však tiež znamenalo preťaženie a zníženie kapacity pre cestujúcich z ďalších lokalít. Ak by fungovali školské spoje, deti by sa z Gabčíkova do škôl dostali bez zbytočných prestupov. Pokojnejší by boli aj rodičia.

Nedoriešená povinná školská dochádzka

Po roku a pol nie je stále doriešená ani povinná školská dochádzka ukrajinských detí so statusom cudzinca s dočasným útočiskom, v súčasnosti ministerstvo školstva pripravuje legislatívu. Platiť by mala až od školského roku 2024/2025. Dovtedy sa chce zamerať na vytvorenie schém jazykových kurzov a podporu voľnočasových aktivít.

Občianske združenia a iniciatívy tvrdia, že dochádza k nesprávnemu výkladu platnej legislatívy a porušovaniu medzinárodných záväzkov. Podľa Dohovoru o právach dieťaťa majú na bezplatné a povinné základné vzdelanie právo všetky deti. Tým deťom, ktoré sa teda nedostanú do výchovno-vzdelávacieho systému, ho štát odopiera.