Prieskum: Takmer štvrtina Slovákov má skúsenosti s marihuanou, najviac ľudia z Bratislavy

Marihuanu vyskúšala aspoň raz v živote takmer štvrtina Slovákov. Najviac skúseností s jej užitím majú ľudia z Bratislavy (32,2 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre ministerstvo zdravotníctva. Realizoval sa od 2. mája do 12. júna na vzorke 5031 respondentov vo veku od 15 do 64 rokov.