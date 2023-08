Etický rozkol v súdnej rade. Sudkyne reagujú na kauzu Tódová - Záleská. Podľa nich narušila dôveryhodnosť v justíciu

Sudkyňa Pamela Záleská po výsluchu na Súdnej rade SR Video Zdroj: TV Pravda/Peter Madro

Jej predseda Ján Mazák za sudkyňou stojí a zdôrazňuje, že za aktuálnou kauzou vidí „veľmi nízke“ pohnútky. Súdna rada však k prípadu nedokázala prijať spoločné uznesenie, pretože nie všetci členovia rady majú na stav vecí rovnaký názor.

Kauza vzťahu novinárky a sudkyne sa na verejnosť dostala potom, ako v nedeľu 6. augusta zverejnil kontroverzný youtuber Martin Daňo video, na ktorom natočil sudkyňu a novinárku, ako nakladajú bicykle na auto. Daňo bol podľa svojich slov v sobotu na ceste okolo Tatier a údajne náhodou sa ubytoval v zariadení Vila Zvonica v Novej Lesnej, v ktorom boli aj Tódová zo Záleskou. Spoločnosť tak začala riešiť súkromný vzťah medzi novinárkou a sudkyňou, možné úniky z vyšetrovacích spisov a etickú otázku prípadu.

Denník Pravda po utorňajšom pojednávaní oslovil okrem Záleskej aj dve sudkyne, ktoré oponujú Mazákovým tvrdeniam.

Atmosféra na vypočúvaní pôsobila dusno a napäto, no sudcovia sa k sebe aj napriek emóciám správali slušne. Sudkyňa Pamela Záleská kategoricky odmietla akékoľvek úniky zo spisov prípadov, ktoré dozorovala či narážky na to, že jej súkromný život môže byť kompromitujúcou okolnosťou. „Nič neočakávam, čo prijme súdna rada, to budem rešpektovať, ak bude potrebné aby som prišla znova, tak prídem,“ zdôraznila pre denník Pravda po výsluchu sudkyňa Záleská.

Vypočúvanie však podľa sudkyne Krajského súdu Bratislava Dany Jelinkovej Dudzikovej neposkytlo odpovede na všetky otázky. Súdna rada sa tak prípadom bude zaoberať ešte v septembri. „Niektoré veci neboli dostatočne objasnené, pravdepodobne z jej strany už ani nebudú, ale súdna rada musí zaujať jednoznačné stanovisko,“ ozrejmila. Očakáva, že stanovisko dá odpoveď na to, aké má mať „parametre iný ako profesionálny vzťah medzi sudkyňou a novinárkou“. „Natoľko, aby nenapĺňal znaky nevhodnosti,“ ozrejmila. Utorkové vypočúvanie pre ňu nebolo bodkou za prípadom.

Súdna etika

Pojednávanie so Záleskou trvalo viac ako štyri hodiny. „Nikdy som nevyniesla, nesprístupnila, nedala informáciu, ktorú povinnosť mám chrániť, ktorá vyplýva zo súdneho spisu, žiadnej inej neoprávnenej osobe, nie len Monike Tódovej,“ skonštatovala na zasadnutí.

Niektorým jej kolegom však jej obhajoba nestačila. „Nemám pocit, že pani kolegyňa odpovedá na naše priame otázky priamo. Mňa nepresvedčila, tak ako to bolo v marci, keď sme prejednávali kvalifikovaný podnet na ňu,“ ozrejmila pre denník Pravda členka rady sudkyňa Krajského súdu Bratislava Ayše Pružinec Eren.

Súdna rada podľa nej úniky zo spisov neriešila, pretože nie sú vyšetrovacím orgánom. „To ani nemôžeme robiť. Tam bol ten etický problém. Snažili sme sa to vsunúť do roviny etiky. Úniky zo spiso,v to nie je naša parketa,“ uviedla.

„Záleskej odpovede ma ani dnes nepresvedčili. Ako keby to bagatelizovala a mne sa to nepáči. Na otázku, či verejnosť má mať veriť v jej nestrannosť neodpovedala tak, aby ma presvedčila,“ dodala. Zároveň kritizovala, že o zasadnutí, ktoré dobrovoľne zvolala Záleská, dostali informácie neskoro a nerozumie, prečo sa sudkyňa čuduje reakcii sudcov, „ktorí sa snažia zistiť, či nebola porušená súdna etika“.

„Byť v jej pozícii, tak by som chápala základnú pointu a teda, že bola narušená dôveryhodnosť v justíciu. Ešte viac ako doposiaľ. Ľudia sudcom nedôverujú vôbec a pani Záleská bola začiatkom roka 2020 po policajnej akcii Búrka prvá, ktorá sa postavila na barikády a volala po očiste justície,“ podotkla.

Záleskej na súdnej rade vyčítali, že sa nespráva poctivo, že si neuvedomuje, ako jej vzťah s novinárkou vníma verejnosť. Záleská vyhlásila, že neurobila nič, čím by sa spreneverila výkonu sudcovského povolania a dôsledne dbá na plnenie svojich povinností. „Nebolo možné kúpiť si moje rozhodovanie. Nebolo možné ma vydierať. Zostáva už len možnosť ma zdiskreditovať,“ podotkla. Skonštatovala, že priateľský vzťah s Tódovou nemusela oznamovať, pretože novinárka nefigurovala v prípadoch, ktoré riešila. Poukázala na to, že verejné vyhlásenia o svojom súkromí nerobia ani ostatní kolegovia.

„Pani magistra sa vyjadrila, že túto dilemu riešila pred dvoma rokmi. Tvrdila, že to medzi sebou vyriešili tak, že pani Tódová prestala písať o kauzách, ktoré rieši pani sudkyňa Záleská. Pýtala som sa jej, že či to je podľa nej v poriadku, že ona prestala písať o jej kauzách, ale na druhej strane robí podcasty a do tých podcastov si volá osoby, ktoré vystupujú v kauzách magistri Záleskej, ako sú spolupracujúci obvinení, teda kajúcnici, figurujúci v jej kauzách,“ ozrejmila Pružinec Eren.

Ako prípad vníma verejnosť?

Pružinec Eren tvrdí, že o vzťahu Tódovej a Záleskej vôbec nevedela. Prezradiť to mal predseda Súdnej rady SR Mazák minulý týždeň, keď v štúdiu spravodajskej televízie ta3 reagoval na medializované informácie o vzťahu novinárky a sudkyne.

„Aby bolo raz a navždy jasné, že súdna rada nesmie zasahovať do súkromného a rodinného života, a ak by mala do neho zasahovať, tak len v takých dôvodoch, keď to bude oprávnené,“ povedal Mazák s tým, že takýmto dôvodom by bolo, keby rodinný život viedol k porušovaniu povinností sudcu.

Takisto Mazák zdôraznil, že súdna rada by sa mala ostro vymedziť voči škandalizovaniu sudcov. V tejto súvislosti Mazák skonštatoval, že za aktuálnou kauzou vidí „veľmi nízke“ pohnútky. „Ide o to, aby cez škandalizovanie osoby sudkyne vznikla situácia, keď nebude môcť vykonávať svoje povinnosti,“ skonštatoval predseda súdnej rady. Tá podľa neho nemá žiaden dôkaz, že by sudkyňa Záleská mohla stáť za vynášaním informácii zo spisov.

„My nemáme žiaden dôkaz. Ani sme ho nemali, ani ho nemáme a som pevne presvedčený, že ani nebudeme mať,“ dodal Mazák s tým, že súdna rada nie je orgán činný v trestnom konaní.

Zrušenie termínov v kauze Judáš

Záleská skonštatovala, že priateľský vzťah s Tódovou nemusela oznamovať, pretože novinárka nefigurovala v prípadoch, ktoré riešila. Poukázala na to, že verejné vyhlásenia o svojom súkromí nerobia ani ostatní kolegovia.

Tódová ich vzťah vysvetlila v článku na Denníku N. Odmietla, že by od Záleskej dostala akékoľvek tajné informácie. „Neposkytuje mi žiadne tajné informácie. Nepoužívam už formulácie „podľa našich informácií“, aby ju nikto nemohol obviniť, že sú od nej, hoci nimi ani nedisponuje. Keď som kedysi zverejnila Threemu, súd ju ešte ani len nemal k dispozícii. Sudcovia nehovoria o svojich prípadoch priateľom a ani doma rodine. Od Pamely Záleskej som nemala nikdy žiadnu tajnú informáciu. Robila som investigatívnu novinárku skoro dvadsať rokov aj bez toho, aby som sa priatelila s touto sudkyňou,“ vysvetlila Tódová.

So Záleskou sa spoznali, keď spolu robili rozhovor. „Keď sme sa potom začali priateliť, povedala som to šéfredaktorovi a v redakcii sme prijali potrebné opatrenia," povedala.

Sudcovia spochybňujú, ako mohli mať v Denníku N exkluzívne informácie k prípadu zosnunlého generála Milana Lučanského. V tomto prípade rozhoduje práve Záleská.

Záleská je sudkyňou 16 rokov a nie je to prvé vysvetľovanie únikov informácií. Údajné úniky musela vysvetľovať už v marci tohto roka. Týkalo sa to spisu o prípade Jaroslava Haščáka. Vtedy Záleská povedala, že žiadne informácie neposkytla ani Tódovej, ani iným novinárom a o únikoch ani nie sú žiadne konkrétne fakty. Členka súdnej rady Jelinková Dudzíková v aktuálnych mediálnych výstupoch kritizuje kolegyňu Záleskú, že v marci zahmlievala a neposkytla všetky podrobné informácie o priateľstve s novinárkou. Na súdnej rade sa hovorilo o dôkaznej časovej osi, ktorá potvrdzuje Záleskej zdieľanie informácií Tódovej v prípade bývalého člena správnej rady finančnej skupiny Haščáka.

Advokát Marek Para počas zasadnutia súdnej rady zverejnil na sociálnej sieti status, kde uviedol, že sudkyňa Záleská zrušila všetky termíny hlavného pojednávania v kauze Judáš.

O týchto prípadoch písala aj Tódová. „Pôvodne však konať chcela a ich vzťah tajila,“ napísal Para. Záleská priznala, že zrušila nejaké termíny hlavných pojednávaní a to z dôvodu, že sa objavili prekážky, ktoré jej bránia vo výkone hlavného pojednávania. „Je to živý spis, nemyslím, že je potrebné tieto informácie zdieľať z verejnosťou. Ak som niečo zrušila, tak som mala zrejme dôvod,“ spresnila. Záleská pre denník Pravda vysvetlila, že ide o bežný postup.