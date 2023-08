Mladí Nemci nechcú ísť do armády, na Slovensku je to presný opak. Záujem o nábor trhá rekordy

Nemecká armáda má problém prilákať do svojich radov mladšiu generáciu. O prácu v náročných podmienkach jednoducho nemá záujem. Ako sme na tom my? Téma záujmu či skôr nezáujmu brániť krajinu so zbraňou v rukách rezonovala aj slovenským ministerstvom obrany. Dôvod bol však trochu odlišný. Na Slovensku zaúradovala dezinformačná kampaň.