Fico k zásahu NAKA: Toto je štátny prevrat, pokus zmeniť pomery v štáte

„Toto nie sú len spravodajské alebo policajné hry. Toto je štátny prevrat. Je to pokus zmeniť pomery v štáte šesť týždňov pred voľbami,“ vyhlásil na tlačovej besede Fico. Smer podľa neho podá návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k zásahu NAKA. Návrh chcú podať v piatok ráno, mimoriadna schôdza by mala byť zvolaná do 7 dní.

Príslušníci NAKA počas zásahu vo štvrtok ráno zadržali minimálne dve osoby. Má ísť o členov bývalého tímu Oblúk z policajnej inšpekcie. Zasahovali aj v dome riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča a bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Policajti sa mali nachádzať v budove SIS aj Národného bezpečnostného ú­radu.

Podľa Roberta Kaliňáka sa Slovensko nachádza v latinskej Amerike 70. rokov. „Úzka skupina ľudí sa rozhodla, že použije absolútnu svojvôľu, že zničí všetky základy ústavnosti zákonov,“ vyhlásil Kaliňák. Na mysli mal vyšetrovateľov NAKA a pýta sa, v koho prospech konajú.

„V koho prospech? V prospech úzkej skupiny ľudí, ktorá sa bojí o vlastné zadky,“ dodal na adresu vyšetrovateľov. Nikto si podľa neho nedovolil takéto zneužitie moci v štáte.

NAKA má podľa neho záujem o spisy na generálnej prokuratúre a na SIS. „Vyzývame všetkých policajtov na SIS či NBÚ, aby bránili demokratické hodnoty a odmietali spolupracovať. Nie je možné, aby túto formu pomsty niekto vykonal pod rúškom zákona,“ vyhlásil Kaliňák a dodal, že dnes ide o „boj o charakter štátu“.

Šéf Smeru už ráno na sociálnej sieti nazval akciu policajným „prevratom s cieľom zlikvidovať všetkých vyšetrovateľov a dôkazy, ktoré sú k dispozícii proti skupine vyšetrovateľov z NAKA, tzv. čurillovcov.“

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii uviedol, že neexistuje dôkaz, ktorý by potvrdzoval „paranoidné konšpirácie Roberta Fica o sprisahaní proti opozícii.“

„Naopak, je čoraz viac dôkazov a rozhodnutí súdov, že za jeho vlády tu fungoval korupčný systém požierajúci Slovensko,“ napísal na sociálnej sieti. „Ak Fico tvrdí, že hlavným cieľom všetkého je, aby PS vyhralo voľby, iba tým prezrádza, čoho sa v skutočnosti bojí,“ dodal Šimečka.