O úspech sa treba vedieť podeliť

Spoločenská zodpovednosť by mala byť súčasťou plánu každej firmy, najmä keď sa jej darí. Dôležitou úlohou spoločenskej zodpovednosti je nasmerovať obmedzené zdroje do projektov, kde môžu dosiahnuť skutočnú zmenu a posunúť jednotlivé osudy ľudí k lepšiemu. Nie je to jednoduchá úloha, ale jej výsledok nám dáva zmysel.“ hovorí Jiří Plíšek, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne.

Prečo by sa mali najmä úspešné firmy venovať spoločenskej zodpovednosti?

Firmy nepodnikajú vo vzduchoprázdne. Sú súčasťou spoločnosti, v ktorej vykonávajú svoju činnosť. Predávajú svoje produkty, ponúkajú služby, zamestnávajú ľudí. Ak je firma úspešná, vďačí za to vo veľkej miere aj komunite, v ktorej sa pohybuje. Spoločenská zodpovednosť by tak mala byť súčasťou plánu každej firmy, najmä keď sa jej darí. Ak je firma úspešná, mala by sa o svoj úspech podeliť. Som rád, že na Slovensku je už mnoho firiem, ktoré si to uvedomujú a ich dobré a úspešné projekty dokážu prinášať kvalitné výsledky v prospech spoločnosti.

Téma spoločenskej zodpovednosti by mala byť samozrejmosťou pre každú väčšiu, či menšiu firmu, ktorá chce podnikať a tvoriť hodnoty. Čo pre vašu firmu znamená spoločenská zodpovednosť? Je pre vás dôležitá?

Spoločenská zodpovednosť je prirodzenou súčasťou nášho príbehu už od začiatku. Prvá stavebná sporiteľňa podniká na Slovensku už viac ako 30 rokov a naše služby využilo už 2,5 milióna klientov, čo je polovica Slovenska. Uvedomujeme si, že existujeme a podnikáme v rámci komunity a tá je súčasťou nášho úspechu. Spoločensky zodpovedné aktivity sú preto neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania, ktorým venujeme veľkú pozornosť. PSS je úspešná firma, mnohí ľudia si vďaka jej produktom zlepšili svoje bývanie a vďaka našim projektom sme tiež mnohým pomohli v neľahkých životných situáciách.

Je dôležitá pre vás osobne?

Musím povedať, že je to krásna súčasť mojej práce. Dôležitou úlohou je nasmerovať obmedzené zdroje do projektov, kde môžu dosiahnuť skutočnú zmenu a posunúť jednotlivé osudy ľudí k lepšiemu. Nie je to jednoduchá úloha, ale jej výsledok nám dáva zmysel. Správať sa spoločensky zodpovedne by sme sa nemali iba na úrovni firiem, ale aj jednotlivcov. A tým sa riadim.

Na aké projekty sa zameriavate a prečo?

Sme banka, ktorá sa špecializuje na bývanie. Sme tu na to, aby sme ľuďom pomáhali zlepšovať ich domovy, a to je v centre našej pozornosti pri našom podnikaní, ale aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V rámci nášho Grantového fondu každoročne podporujeme zanedbané alebo prehliadané územia, ktoré vznikli v našich mestách a obciach. Naše sídliská rástli rýchlym tempom a už menej sa myslelo na priestor medzi blokmi panelákov alebo vo vnútroblokoch. Aktívni jednotlivci a susedské komunity majú často dobré nápady, ako prinavrátiť tieto územia nikoho ľuďom tak, aby mohli slúžiť dobrému účelu. Každoročne podporíme množstvo dobrých projektov, ktoré pomáhajú skrášliť naše mestá a obce. Kvalita bývania totiž nie je iba o pekných bytoch, ale aj o priestore medzi nimi.

Môžete priblížiť ďalšie aktivity?

Charitatívny projekt Predveď svoj talent sa zameriava na mladých dospelých z detských domovov, ktorí sa už onedlho budú musieť postaviť na vlastné nohy. Asi ani nemusím hovoriť, že títo ľudia to majú pri štarte do samostatného života oveľa ťažšie ako ich rovesníci, napriek tomu, že majú často talent a chuť sa vzdelávať a pracovať na sebe. My im chceme práve tento dôležitý krok v ich životoch uľahčiť. Podpora pritom nie je vôbec iba symbolická. Víťazi získajú výkonný počítač, ktorý im môže pomôcť pri štúdiu alebo rozvoji ich talentu. Získajú tiež podporu a mentoring od ambasádorky projektu Renáty Názlerovej. V neposlednom rade získajú stavebné sporenie s veľmi zaujímavým finančným vkladom.

Akým spôsobom projekt prebieha a ako sa dá zapojiť?

Projekt je určený mladým dospelým vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí bývajú alebo bývali v Centrách pre deti a rodiny alebo v Domove na polceste. Práve to sú ľudia, ktorí už onedlho budú musieť vykročiť do svojho samostatného života. Zapojiť sa je jednoduché. Stačí odpovedať na niekoľko jednoduchých otázok, popísať svoj talent a najmä ukázať snahu a vôľu na sebe ďalej pracovať. Tí najtalentovanejší majú možnosť predviesť svoj talent pred odbornou porotou naživo.

Kto má šancu uspieť v projekte Predveď svoj talent?

Nijako neobmedzujeme to, čo sa dá považovať za talent. Cieľom je, aby títo mladí ľudia sami pochopili, v čom sú výnimoční. Talent nemusí byť iba spev, tanec alebo maľovanie. Talentovaný môže byť aj mladý programátor, automechanik alebo budúci učiteľ či učiteľka. Šancu na úspech má tak každý, kto má chuť na sebe pracovať.

K zodpovednému podnikaniu patrí aj znižovanie negatívneho vplyvu podnikania na životné prostredie. Robíte opatrenia v tejto oblasti?

Táto téma je v celom podnikateľskom sektore vysoko aktuálna a týka sa samozrejme aj bánk. Ak má byť podnikanie dlhodobo udržateľné, musí myslieť na životné prostredie. Aj keď neprodukujeme priame exhaláty, napríklad ako výrobné firmy, náš vplyv na životné prostredie vnímame a neustále ho znižujeme. Časť strechy našej centrálnej budovy je pokrytá zeleňou, čo pôsobí priaznivo na klímu v kanceláriách. K dôležitým opatreniam patrí napríklad zlepšovanie separácie odpadu, ktorý v kanceláriách produkujeme. Aj vďaka uvedomelým zamestnancom sa nám darí znižovať spotrebu energie a vody. V minulom roku sme na budovu PSS nainštalovali takmer 90 fotovoltických panelov, ktoré nám vyrábajú ročne približne 30 kWp čistej elektrickej energie zo slnka.

Aké sú možnosti finančných inštitúcií v tomto smere?

Vplyv bánk na životné prostredie môže byť skutočne veľký. Poskytujú finančné zdroje, ktoré môžu byť investované do projektov, ktoré môžu mať veľký vplyv na znižovanie znečisťovania. PSS sa napríklad dlhodobo venuje nielen financovaniu kúpy či rekonštrukcií rodinných domov, ale aj financovaniu obnovy bytových domov. Tie na Slovensku vznikali v prevažnej miere do konca 80-tych rokov minulého storočia, kedy téma energetickej efektivity nebola tak aktuálna ako dnes. Po rozumnej rekonštrukcii však môže úspora energií dosiahnuť až desiatky percent a aj starý panelák tak môže spĺňať nároky na moderné bývanie. Každá takáto rekonštrukcia v konečnom dôsledku nielen zlepší bývanie obyvateľov bytov, ušetrí im peniaze za energie, ale zlepší životné prostredie pre nás všetkých.