Iniciatíva Za otvorenú justíciu vyjadrila podporu sudkyni Záleskej

ZOJ zároveň vyzvalo všetkých, ktorí bez primeraných a objektivizovaných dôvodov napádajú sudkyne a sudcov SR pre výkon ich funkcií, aby upustili alebo sa zdržali výrokov, ktoré v konečnom dôsledku poškodzujú aj súdnictvo ako celok a znižujú jeho dôveryhodnosť a dobrú povesť. „S osobitným dôrazom apeluje na tých, ktorí pôsobia v justícii,“ uviedla iniciatíva vo vyhlásení, ktoré TASR zaslali hovorkyne ZOJ Katarína Javorčíková a Dagmar Valocká.

V súčasnosti sme podľa ZOJ svedkami bezprecedentného zásahu do súkromia sudkyne, ktorý vyústil do snáh o jej diskreditáciu pre jej sudcovskú prácu. „V prípadoch, keď sa bez reálnych faktov útočí na vybraných sudcov s cieľom spochybniť ich sudcovskú spôsobilosť alebo dodržiavanie etiky sudcu, je povinnosťou najmä súdnej rady poskytnúť im primeranú ochranu,“ zdôraznila ZOJ. „Niektoré členky súdnej rady však namiesto odsúdenia takýchto útokov na sudkyňu konali presný opak. Bez poznania všetkých súvislostí a jej vypočutia si osvojili verejne publikované závery o jej konaní a dokonca verejne prezentovali názor, že sudkyňa riskuje pozastavenie výkonu funkcie a jej konanie spochybňuje objektívnosť všetkých súdov,“ priblížili.

Pamela Záleská po výsluchu na Súdnej rade SR Video

Sudkyňa Pamela Záleská odmieta, že by vynášala informácie zo spisov. Vyplýva to z jej vyjadrenia na utorkovom (15. 8.) zasadnutí Súdnej rady SR. Záleská vyhlásila, že neurobila nič, čím by sa spreneverila výkonu sudcovského povolania a dôsledne dbá na plnenie svojich povinností.