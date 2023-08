Politológ Štefančík: Ak ľudia chcú nedôverovať polícii, nech počúvajú Fica ešte pozornejšie

Na zadržanie členov tímu Oblúk v rámci policajnej akcie "Rozuzlenie" medzi prvými reagovala strana Smer. Podľa šéfa strany Roberta Fica je zásah policajným prevratom. „Je to pokus zmeniť pomery v štáte šesť týždňov pred voľbami,“ vyhlásil Fico.

Sekunduje mu predseda Hlasu Peter Pellegrini. „Za výčiny polície nesie plnú politickú zodpovednosť prezidentka republiky, predseda úradníckej vlády, špeciálny prokurátor a skutočné vedenie ministerstva vnútra, v ktorom sa politicky čoraz viac presadzuje hnutie Progresívne Slovensko,“ zdôraznil bývalý Ficov stranícky kolega.

Fico hneď po prepustení Tibora Gašpara z väzby hovoril o tom, že zatýkanie je len na začiatku. "Pripravte sa na to, že v najbližších dňoch prídu útoky na tých, ktorí majú opačný názor. Máme informácie, že celá partička na NAKA sa chystá na šéfa SIS a šéfa generálnej prokuratúry Žilinku,“ povedal Fico na úvod tlačovej konferencie v nedeľu.

Podľa Roberta Kaliňáka sa Slovensko nachádza v latinskej Amerike 70. rokov. „Úzka skupina ľudí sa rozhodla, že použije absolútnu svojvôľu, že zničí všetky základy ústavnosti zákonov,“ vyhlásil Kaliňák. Na mysli mal vyšetrovateľov NAKA a pýta sa, v koho prospech konajú.

Politológ Radoslav Štefančík si myslí, že Smeru môžu aktuálne kauzy len pomôcť. „A to v tom zmysle, že ich dobre nabudený volič sa ešte viac presvedčí, že voliť toho, kto najviac kričí, má zmysel. Ale pochybujem, že to bude dôvod na ďalšie preskupovanie voličov medzi stranami,“ ozrejmil.

Na Slovensku je podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti SANEP najdôveryhodnejším politikom predseda Smeru. Dôveruje mu 31 percent opýtaných a nedôveruje 51. Je to prvýkrát, keď Fico predstihol v rebríčku dôveryhodnosti prezidentku Zuzanu Čaputovú.

Fico si oproti koncu júla polepšil o jedno percento, zatiaľ čo Čaputová stagnuje. Navyše podiel tých, ktorí vyjadrili úplnú dôveru Ficovi, je väčší ako u prezidentky Čaputovej. Ficovi úplne dôveruje 14 percent, zatiaľ čo Čaputovej len 10 percent. Prezidentke dôveruje 30 percent opýtaných, nedôveruje 52.

Nerastie však len dôvera Ficovi, v očiach verejnosti si polepšila aj polícia. Tá mala v júni dôveru 40,7 percenta opýtaných, pričom pred voľbami v roku 2020 malo vyššiu dôveru v políciu 24,1 percenta respondentov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu televízie JOJ Na hrane. Agentúra vykonávala prieskum od 6. do 9. júna na vzorke tisíc respondentov.

Nárast dôvery v políciu od volieb pripomína aj Štefančík. „Netreba zabúdať, že Policajnému zboru dnes dôveruje viac ľudí ako v období, keď sa končila vláda Smeru, SNS, Procházkovej Siete a Bugárovho Mostu. Ak ľudia chcú opäť nedôverovať polícii tak ako pred tromi rokmi, nech počúvajú Fica ešte pozornejšie. Pretože on to určite opäť zariadi,“ zdôraznil.

Upozornil, že polícia podľa neho postupuje tak ako bežne. „Bolo by katastrofou, keby si policajti momentálne povedali, že dnes nemôžeme niekoho predvolať, lebo dotyčný pán alebo dáma kandidujú do parlamentu. Takže momentálne treba počkať, pokiaľ hystéria niektorých politikov prejde, a opäť sa rýchlo vrátiť do normálu,“ ozrejmil.

Zároveň odmieta tvrdenia, že by išlo o ovplyvňovanie volieb. „Zadržaní sú predsa len policajti a hľadajú sa dvaja nominanti hnutia Sme rodina, z toho jeden je podozrivý už dlho. To, že jeho obvinenie pred časom zrušil iný ich nominant, svedčí o nedokonalosti systému vzťahu medzi políciou a prokuratúrou. V aktuálnom probléme napríklad vôbec nejde o Fica, Pellegriniho, Andreja Danka či Milana Uhríka. Tá ich hystéria je tu ale preto, lebo ich voliči na hysterické výlevy politikov reagujú vcelku pozitívne. A keďže tu dnes iné témy nemáme, táto sa niekomu na dnešný deň hodí,“ podotkol.

Fico od začiatku policajnej akcie operuje s termínom „policajný prevrat“. Podľa politológa však „z komára robí somára“. "Vulgarizácia, škandalizácia, neustále opakovanie, zveličovanie. To sú pre Smer typické komunikačné stratégie na prostoduchých voličov. A ja odmietam byť tou muchou, ktorá by tiež sadla Ficovi na lep,“ skonštatoval.

Do najnovšieho zásahu elitných policajtov sú zapletení aj nominanti Sme rodina. Či už šéf SIS Michal Aláč, alebo jeho predchodca Vladimír Pčolinský. Štefančík si však nemyslí, že by to mohlo zatriasť voličským jadrom hnutia Borisa Kollára.

„Napokon, Sme rodinu nevolili voliči pre famíliu Pčolinských, ale skôr pre neodolateľný šarm straníckeho predsedu. Ten sa teraz síce zrejme dosť rozhorčí a keď sa muž hnevá, môže byť viac sexi, takže predpokladám, že niektorým zblúdilým ženským dušiam môže byť takéto vystupovanie predsedu Sme rodiny sympatické. Vyzerá to totiž tak, že na voličky tejto strany zaberá, keď sa muž hnevá a ako bonus ešte pritom mláti svoju ženu,“ uzavrel.

