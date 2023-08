S hraním hazardných hier má skúsenosť viac ako 40 percent Slovákov

S hraním hazardných hier má skúsenosť 43,3 percenta Slovákov. Výrazne menšiu ju majú ženy ako muži. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre ministerstvo zdravotníctva. Realizoval sa od 2. mája do 12. júna na vzorke 5 031 respondentov vo veku od 15 do 64 rokov.