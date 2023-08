Naď: Fico je novodobý Mečiar a chce odstaviť vyšetrovateľov

Strana Demokrati pripravila vlastné uznesenie o tom, že šéf Smeru-SD Robert Fico konšpiruje a šíri klamstvá. Uznesenie predloží v pléne Národnej rady SR v prípade otvorenia mimoriadnej schôdze, ktorú zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na pondelok 21. augusta na návrh strany Smer-SD a nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu. Demokrati v piatok neúspešne žiadali o spoločné stretnutie s ďalšími demokratickými stranami, na ktorom by sa dohodli na spoločnom postupe na mimoriadnej schôdzi. Tvrdia, že Fico je novodobý Vladimír Mečiar a chce odstaviť nepohodlných vyšetrovateľov za to, že vyšetrujú jeho ľudí.

„Tu reálne hrozí, že v pondelok bude otvorená mimoriadna schôdza NR SR k štátnemu prevratu, ktorý sa deje v hlave Roberta Fica. Keby to nebolo vážne, je to smiešne,“ povedal poslanec Juraj Šeliga z Demokratov. Poukázal na to, že situácia je mimoriadne vážna, keďže Fico chce, aby mu parlament posvätil, že politika bude stáť nad zákonom. Uznesením chce prikázať vláde, aby zasiahla do vyšetrovaní a postavila vyšetrovateľov NAKA mimo službu. Podľa Šeligu reálne hrozí, že sa nájde 76 poslancov na otvorenie schôdze. „V Saske, v PS alebo v OĽaNO nevedia počítať? Kolegov sme dnes volali, pretože sme sa chceli na to pripraviť a v tomto boji ukázať silu. Ak má dnes niekto pocit, že má veľká percentá, a tým pádom sa nemusí baviť s nikým, je to chyba,“ skonštatoval.

V návrhu uznesenia z dielne Smeru-SD sa píše, že predseda vlády má okamžite odvolať policajného prezidenta Štefana Hamrana a prijať opatrenia k tomu, aby boli všetci obvinení vyšetrovatelia NAKA (tzv. čurillovci) postavení mimo službu. Demokrati deklarujú, že ich pätnásti poslanci sa nebudú prezentovať, aby neumožnili otvorenie schôdzu. V prípade, ak sa schôdzu podarí otvoriť, predložia ako pozmeňujúci návrh svoje kontrauznesenie. S ostatnými demokratickými stranami chceli rokovať o jeho texte. Demokrati navrhujú, aby NR SR konštatovala, že predseda Smeru-SD šíri konšpirácie a klamstvá, ktorých cieľom je znepokojiť verejnosť, zastrašiť vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. Do textu chcú dať aj konštatovanie, že na Slovensku sa žiadny prevrat nedeje, parlament žiada vládu, aby bezodkladne začala s prípravami na reformu prokuratúry a vyjadruje podporu všetkým čestným policajtom, prokurátorom a sudcom.

Bývalý minister obrany Jaroslav Naď prirovnal Fica k expremiérovi Vladimírovi Mečiarovi. „Keď som si prečítal návrh, ktorý pripravil Fico, tak ak niekto pochyboval o tom, že Robert Fico je novodobý Vladimír Mečiar, toto je corpus delicti,“ vyhlásil. Fico chce podľa neho „odpáliť“ vyšetrovateľov, ktorí vyšetrujú korupčné kauzy jeho ľudí. Naď je presvedčený, že na Slovensku sa otvorili viaceré centrá zla. „Okrem Smeru, ktorý už poznáme, tu prišiel Danko so sumárom toho najhoršieho, čo našiel na ulici, okrem toho sú tu fašisti. Ak by sa to po voľbách spojilo do jedného centra zla, tak by naozaj na Slovensku hrozilo, že tu celé demokratické zriadenia bude zrušené,“ povedal Naď.

Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) sa má začať v pondelok (21. 8.) o 11.00 h. Zvolal ju predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), inicioval ju opozičný Smer-SD.

Strana chce presadiť uznesenie, ktorým by parlament konštatoval, že „po zásahu NAKA so súhlasom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) proti predstaviteľom Slovenskej informačnej služby (SIS), Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), Úradu inšpekčnej služby rezortu vnútra, prokuratúry a ďalším bezpečnostným orgánom a orgánom ochrany práva sa bezprecedentne prehĺbila ústavná a bezpečnostná kríza v SR“.

V uznesení sa tiež píše, že NR SR „so znepokojením upozorňuje NAKA a ÚŠP“, že uvedený policajný zásah vyvolá v zahraničí vážne pochybnosti o fungovaní demokratického zriadenia na Slovensku.

Zároveň chce strana zaviazať prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby napĺňala základnú povinnosť v zmysle ústavy zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov, aby predstúpila pred parlament a informovala o vzniknutej situácii a opatreniach, ktoré prijala v rámci svojich právomocí.

Dočasne povereného premiéra Ľudovíta Ódora, ktorý je poverený aj vedením rezortu vnútra, chce strana zaviazať k okamžitému odvolaniu Štefana Hamrana z funkcie policajného prezidenta. A tiež k tomu, aby prijal opatrenia vedúce k tomu, že mimo výkon služby budú postavení všetci obvinení vyšetrovatelia NAKA, tzv. čurilovci. Strana chce tiež zaviazať riaditeľa SIS, aby okamžite predložil parlamentu správu o bezpečnostnej situácii v SR.