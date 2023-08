Gašpar pre Pravdu: Polícia ma zadržala naschvál. Vyšetrovatelia sa snažia ovplyvniť výsledky volieb

Tibor Gašpar: Každý krok polície voči mojej osobe je účelový Video Zdroj: TV Pravda/Peter Madro

Čísla deväť na kandidátke preferenčne najsilnejšej strany Smer sa okamžite zastal predseda Robert Fico. Podľa neho ide o útok na opozíciu a zdôraznil, že za svojich ľudí bojovať bude. Okrem Gašpara policajti zadržali aj ďalšieho bývalého vysokopostaveného policajta Romana Stahla, ktorý viedol napríklad vyšetrovací tím Novinár. O Stahlovej väzbe bude rozhodovať Najvyšší súd v pondelok o 13. hodine.

Gašpar je presvedčený, že vyšetrovatelia NAKA a prokurátori vytvorili medzi sebou skupinu, ktorá v závažných politických kauzách koná v rozpore so zákonom. „Zneužívajú trestné právo na politický súboj, prekrývajú témy, ktoré zaujímajú Slovákov, zatvárajú ľudí, ktorí by k tomu mali čo povedať, a tak sa snažia ovplyvniť výsledky volieb,“ ozrejmil Gašpar pre Pravdu.

Dnes zasadala Bezpečnostná rada. Ako hodnotíte jej výstupy, očakávali ste iné závery?

Neočakával som nič iné. Po tom, ako konal zastupujúci minister vnútra Ódor a prezidentka Čaputová v prípade ministra Šimka, sa nedalo nič iné čakať. To, čo sa na Slovensku deje v bezpečnostných zložkách, nemá v histórii Slovenska, ani v histórii okolitých krajín, obdobu a tváriť sa, že sa nič nedeje a nič sa nestalo, najmä v období pred voľbami, považujem za veľmi zjednodušené videnie sveta.

Máte pocit, že polícia prebrala moc v štáte?

Mám pocit, že polícia, teda jej časť vyšetrovateľov NAKA, ktorí robia trestné konanie v niektorých závažných politických kauzách, si vyrobili akúsi ‘eseročku’ spolu s prokurátormi a ďalšími ľuďmi, ktorí sú v tom zapojení. Zneužívajú trestné právo na politický súboj, prekrývajú témy, ktoré zaujímajú Slovákov, zatvárajú ľudí, ktorí by k tomu mali čo povedať a tak sa snažia ovplyvniť výsledky volieb.

V pondelok sa bude konať mimoriadna schôdza, na ktorej by sa malo riešiť uznesenie k odvolávaniu policajného prezidenta Štefana Hamrana. Vyzerá to, že Smer s ostatnými opozičnými stranami bude mať dostatok hlasov na otvorenie schôdze. Aké máte od tejto schôdze očakávania, podarí sa im odvolať pána Hamrana?

Osobne si myslím, že sa tak nestane. Premiér Ódor a prezidentka Čaputová už raz mohli konať a nekonali. Hoci dnes majú ešte závažnejšie dôvody, tak si nemyslím, že dôjde k personálnym zmenám. Majú pripravený scenár, ktorý sa musí naplniť a neočakávam v ňom nejaké zmeny. Treba ľuďom v rámci parlamentnej politiky vysvetliť, čo sa tu deje a my sme sa chceli vrátiť k témam, ktoré trápia ľudí. Aby vedeli, ako budú žiť, nakupovať, aké budú mať ceny energie a čo s tým, čo tu za tri roky zanechali tí, ktorí vládli doteraz.

Po udalostiach posledných dní ste neuvažovali nad tým, že nebudete kandidovať do parlamentu?

Nie, nevidím na to dôvod. Každý krok polície voči mojej osobe je účelový a má za cieľ kriminalizovať stranu Smer a zabrániť mi, aby som predkladal fakty, konkrétne dôkazy o tom, ako sa tu manipulovalo trestné konanie proti opozícii a zvlášť proti strane Smer.

Ašpirujete na to, že by ste sa po voľbách vrátili na stoličku policajného prezidenta?

Nikdy sa na stoličku policajného prezidenta nemienim vrátiť, ale všetky ostatné vyjadrenia na tému, čo bude po voľbách, ukáže až volebný výsledok.

Ako hodnotíte postup polície v tom, že niekoho zadržia, neskôr ho prepustia? Dá sa to podľa vás považovať za zlyhanie?

Rozhodne to je zlyhanie. Keď idete niekoho zadržať, mali by ste mať predstavu o tom, aké sú dôvody jeho zadržania, nie ich potom vymýšľať a snažiť sa uviesť pseudodôvody. Prokurátor, ktorý ma prepustil, konštatoval, že to, čo chce vyšetrovateľ a čo považuje za dôvodné zadržanie, je nezmysel. Myslím si, že to dobre vedia a svojím spôsobom to urobili naschvál. Mali niekoľko možných zákonných spôsobov, ako to mohli riešiť.