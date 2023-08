Dôstojný život v 21. storočí? Nové zručnosti a adaptácia nevyhnutnosťou

Automatizácia, robotizácia a AI síce budú otriasať trhom práce, ale dobrou správou je, že zároveň vytvárajú priestor pre jej humanizáciu. Bude to od nás ale vyžadovať, aby sme v ére neustálych zmien a bezprecedentného technologického pokroku boli schopní zabezpečiť rovnaké tempo aj v porozumení sebe samým a ľudskému správaniu. Ak sa oprieme o dáta prognostických svetových inštitútov, tak tých zručností je viacero. Tou najkľúčovejšou je schopnosť osvojovať si nové zručnosti a kompetencie počas celého života. Budeme sa teda neustále učiť a prispôsobovať novým podmienkam a robiť to dobre je tiež celá veda. Zároveň vedecký a technologický progres bude viac a viac búrať naše aktuálne presvedčenia a budeme sa musieť naučiť byť komfortní s tým, že sme sa mýlili. To bolí a vytvára vysoké nároky na mentálnu a emocionálnu flexibilitu i odolnosť.

V tejto oblasti by mala panovať taká osveta, že by sme sa tieto zručnosti mali snažiť kultivovať v rodinách, komunitách, na úrovni jednotlivcov, nehovoriac o inštituciona­lizovanom systéme vzdelávania, kde by to mala byť absolútna samozrejmosť. Obrovskú úlohu tu zohráva aj kvalitné neformálne vzdelávanie. Bariéru tu už nepredstavujú geografické hranice či nedostupnosť informácií, ale naopak ich pretlak. Vedieť v ňom vyhľadať a rozpoznať to kvalitné a cenné je to najpodstatnejšie.