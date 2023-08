Kollár do nebies vychválil Žilinku: Čestný človek, jediný slušný, posledná bašta spravodlivosti

„Našťastie tu máme jedného slušného človeka, ktorý presne dodržiava literu zákona. Pán Žilinka má ruky zviazané zákonom. Je to posledná bašta spravodlivosti, ktorá je držaná na generálnej prokuratúre," uviedol Kollár v relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní. Práve Sme rodina nominovala Žilinku do funkcie. Šéf GP cez kontroverzný paragraf 363 zrušil obvinenie z podplácania poslancovi Martinovi Borguľovi, ktorý kandidoval práve za Sme rodina či.

Opačný názor ako Kollár má na Žilinku napríklad Saska, ktorá po tom, ako šéf GP pagarafom 363 oslobodil spod obžaloby exministra vnútra Roberta Kaliňáka, uviedla, že išlo o neprijateľný zásah do dôvery v spravodlivosť a o predzvesti toho, čo nás čaká v prípade víťazstva Smeru v parlamentných voľbách. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) avizovala, že strana chce ďalej presadzovať úpravu paragrafu 363, aby generálny prokurátor nemal možnosť negatívne a rozsiahlo zasahovať do vyšetrovania.

Atómový kufrík Smeru

Podobne to vníma aj Juraj Šeliga z Demokratov. „Žilinka a jeho námestníci každý deň potvrdzujú potrebu reformy generálnej prokuratúry. Ak by niekto povedal, že Žilinka je Ficov, Kaliňákov a Gašparov atómový kufrík, súhlasím s ním,“ uviedol.

„Čakali sme, že mafia sa bude snažiť pred voľbami vyviniť zo všetkého zla, ktoré napáchala. Zrušenie Kaliňákovho obvinenia paragrafom 363 sme preto od generálneho prokurátora očakávali. Názor na konanie GP si urobí každý občan sám,“ uviedlo hnutie OĽANO. Podobne to vníma aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Reišová a avizuje reformu prokuratúry. „Pretože túto ručnú brzdu spravodlivosti treba zrušiť,“ podotkla.

Branislav Vančo z Progresívneho Slovenska tvrdí, že z komunikácie GP nie je zrejmé, pre aké konkrétne nezákonnosti zrušili Kaliňákovo obvinenie. „Takýto postup považujeme za neprijateľný, pretože vyvoláva pochybnosti a nedôveru k fungovaniu spravodlivosti na Slovensku. Paragraf 363 sa stal negatívnym symbolom, ale nemuselo to tak byť,“ uviedol.

Ústave neodporuje

V júni tohto roka Ústavný súd rozhodol, že paragraf 363 Trestného poriadku nie je v rozpore s Ústavou SR. „Toto konanie neslúži na naprávanie prípadných pochybení pri aplikácii v konkrétnych prípadoch," povedal šéf ústavného súd Ivan Fiačan. Ústavný súd podľa neho neposudzuje optimálnosť právneho predpisu ale to, či rešpektuje medze ústavy. „Napadnutá časť trestného poriadku neodporuje ústave z hľadiska žiadneho navrhovateľmi označeného úseku," povedal Fiačan.

Poslanci parlamentu sa ešte na jeseň roku 2021 obrátili na Ústavný súd SR, aby posúdil ústavnosť paragrafu 363 Trestného poriadku „Sme presvedčení, že tak ako, generálny prokurátor využíva tento predpis, musí byť posúdený z hľadiska účelu a nejakej rovnováhy, ktorú veľká časť obyvateľov Slovenska pociťuje, že je narušená,“ povedal vtedy poslanec Alojz Baránik.

Podľa prieskumu agentúry Focus z mája Žilinkovi dôveruje 42 percent Slovákov, zatiaľ čo 49 percent mu nedôveruje. Žilinka mal vo februári roku 2021 48-percentnú dôveru a v novembri 2022 45-percentnú. Šéf GP má najväčšiu dôveru medzi voličmi Republiky (70 percent). Naopak, najmenej mu dôverujú voliči Progresívneho Slovenska (29 percent).