Medzi rozhádanými košickými poslancami padali ostré slová. Kauza prenajatých strojov ešte nekončí

Trnka versus Ihnát Video Na zastupiteľstve sa strhla hádka medzi županom Trnkom a poslancom Ihnátom aj kvôli návrhu na uznesenie. / Zdroj: TV Pravda/Boris Macko

Nevýhodný nájom strojov pre SC KSK od spoločnosti Tempus Trans, spol. s r. o. za 29,8 milióna eur na osem rokov na 73 kusov techniky, napríklad 27 nákladných vozidiel s rôznymi nadstavbami, 29 traktorov s príslušenstvom, desať teleskopických nakladačov, dve kolesové rýpadlá, či kráčajúci bager.

Zmluvu obhajoval generálny riaditeľ SC KSK Anton Trišč, ktorého podporoval aj predseda KSK Rastislav Trnka. Možno aj vďaka tomu neprešlo uznesenie, ktoré Ihnát navrhol. Malo vyjadriť nedôveru šéfovi SC KSK a odporúčanie predsedovi KSK na bezodkladné odvolanie Trišča z funkcie. Ani jedno nezískalo dostatočnú podporu, za jedno bolo 19 a za druhé 21 zo 44 prítomných poslancov.

Nemajú nože

Ihnát poukázal na podľa neho nízku vyťaženosť prenajatých strojov. „Pritom vychádzam z grafov, ktoré mi poskytla SC KSK. Navyše zamestnanci poukazujú na to, že traktory určené na kosenie sú špičkové, no stoja, lebo na ne nie sú náhradné nože,“ argumentoval Ihnát.

Trišč vo svojom vystúpení obhajoval spomínaný prenájom mechanizmov tým, že po jeho nástupe v roku 2020 bol priemerný vek strojov v SC KSK okolo 20 rokov a bolo nevyhnutné tento stav riešiť. Podľa neho v rozpočte kraja neboli dostatočné financie na kapitálové výdavky a preto bolo jediným riešením ísť cez bežné výdavky a operatívny lízing.

Trišč ďalej dodal, že prenájom dokáže SC KSK platiť z vlastných zdrojov s tým, že nová technika umožní vyšší vlastný príjem cez výkony pre Slovenskú správu ciest (SSC) v rámci podnikateľskej činnosti, pričom sa zvýši produktivita a ušetrí sa na servise.

Trnka k prenájmu strojov Video Trnka obhajoval prenájom strojov pre Správu ciest KSK. Vraj to inak nešlo. / Zdroj: TV Pravda/Boris Macko

„Výsledná bilancia dosahov prenajatej techniky a úsporných iniciatív prevyšuje náklady na prenájom techniky o 9,5 až 14,5 milióna eur,“ uviedol Trišč. Pôvodne predpokladal, že po osemročnom prenájme pripadnú stroje kraju. Podnikoví právnici však podľa neho upozornili, že takýto postup podľa zákona o rozpočtových pravidlách nebol možný.

Navyše pred necelým mesiacom sa Trišč na zasadnutí dopravnej komisie zastupiteľstva KSK obhajoval tým, že zmluvu síce podpísal, no koncipovali právnici. „My predsa nie sme odborníci, na to máme právnikov. Zmluvu mali pripraviť tak, aby ochránila záujmy kraja," povedal vtedy Trišč. Naopak Ihnát označil zmluvu za nevýhodnú a v podstate nevypovedateľnú, navyše kritizoval systém riadenia aj prístup k zamestnancom v krajskej správe ciest. Ku kritike sa pripojil aj ďalší poslanec a košický primátor Jaroslav Polaček.

Iní poslanci v rozprave pre zmenu poukazovali na to, že treba vyčkať na oficiálne závery kontroly obstarávania zo strany Útvaru hlavného kontrolóra KSK. Hlavný krajský kontrolór Jozef Hudák potvrdil, že závery budú hotové do konca tohto roka. Zrejme aj to rozhodlo, že poslanci zatiaľ neodpísali generálneho riaditeľa SC KSK.

Stroje ako hračka za odmenu

Anton Trišč navyše v obhajobe poukázal na to, že niektoré prenajaté stroje patria v súčasnosti medzi najmodernejšie. „Napríklad kráčajúci bager má dva joysticky a niekoľko displejov. Ak na ňom chce niekto zo zamestnancov robiť, je to za odmenu,“ uviedol Trišč s tým, že zamestnanci sa na bager tešili ako na novú hračku. Navyše upresnil, že nie všetci môžu na bagri pracovať.

Faktom ale je, že nájom spomínaného kráčajúceho bagra stojí ročne 81 519 eur, bez DPH, teda mesačne 6 973 eur bez DPH. Len pre porovnanie možno uviesť firmu z Dolného Kubína, ktorá ponúka prenájom kráčajúceho bagra od 35 eur na hodinu. Za spomínanú mesačnú sumu by teoreticky mohol pre SC KSK robiť takmer 200 hodín. SC KSK však priznalo, že bager nie je veľmi využitý.

Čítajte aj Rozruch na Dopravnej komisii: Košická správa ciest má problémy s 30-miliónovým prenájmom techniky, aj s pokutou za tendre

Postup pri obstarávaní techniky kritizoval aj poslanec a košický primátor Jaroslav Polaček. Niektorí poslanci v rozprave poukazovali na to, že treba vyčkať na oficiálne závery kontroly obstarávania zo strany Útvaru hlavného kontrolóra KSK.

Hlavný krajský kontrolór Jozef Hudák potvrdil, že závery budú do konca roka. Ihnát poukázal aj na pokutu od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre SC KSK vo výške 130.478 eur, ktorá sa týka obstarávania opráv 14 úsekov ciest z rokov 2020 – 2021 ako zákaziek s nízkou hodnotou. Podľa ÚVO malo ísť o jednu podlimitnú zákazku a došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Ako uviedol Trišč, správa ciest v tejto veci s ÚVO nesúhlasí a podala voči rozhodnutiu správnu žalobu.

„Prali“ špinavú bielizeň

Postup pri obstarávaní techniky kritizoval aj poslanec a košický primátor Jaroslav Polaček. Podľa neho má Ihnát pravdu a kritika spomínanej zmluvy nie je samoúčelná. „Nielen ja, ale viacerí poslanci sme zároveň aj primátormi, či starostami. A ako štatutári nesieme zodpovednosť za to, čo podpíšeme,“ uviedol Polaček počas rozpravy.

Trnka mu na to kontroval, že by sa mal viac starať o veci v meste. Polaček na oplátku v interpelácii Trnkovi vymenoval niekoľko káuz KSK, okrem iného aj nákup teplomerov, za ktoré je obvinený aj sám župan.

Čítajte aj Trnka si posvieti na cementáreň v Turni. Vyhovel sťažnostiam 13 obcí

Došlo aj na spomínané verejné prepieranie špinavej bielizne. Ihnátovi Trnka citoval oponentov z obhajoby jeho záverečnej práce a poukázal na jeho rodinné pomery. Ihnát ho na oplátku tituloval „Vážený pán obvinený župan Trnka.“

Hoci vášne neskôr trochu opadli, opäť vzbĺkli pred záverečným hlasovaním. Trnka totiž nechcel dať hlasovať o nedôvere Triščovi, ako aj odporúčanie, aby ho župan odvolal z funkcie, keďže Ihnát vraj nepodal návrh na uznesenie písomne návrhovej komisii. Následne Ihnát hlasno protestoval. Po zhruba desaťminútovej prestávke napokon poslanci hlasovali a ako bolo spomenuté, návrhy neprešli.

Užitočný idiot?

Trnka sa po zastupiteľstve vyjadril k zmluve na prenájom strojov. „Ja som odporúčal poslancom, aby nehlasovali za tieto zmätočné uznesenia, obzvlášť v čase, keď nie sú ukončené všetky kontroly. Platí prezumpcia neviny,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Trišč podľa neho bez úveru zabezpečil obnovu techniky, ktorej sa nikto nevenoval 20 rokov. K možnosti vypovedania zmluvy predseda kraja povedal, že ak sa prestane platiť lízing, zmluva padá. Po ukončení lízingu bude podľa neho možnosť odkúpenia strojov za zostatkovú cenu.

Vyjadril sa aj k chýbajúcim nožom na traktory Valtra. „Nožov bude dostatok. Nedá sa riešiť na zastupiteľstve to, že nejaký zamestnanec má pocit, že poslal objednávku a do týždňa nože nemal. Niektorí zamestnanci nedodržiavajú interné postupy. Nechcem tu vynášať interné pracovno – právne veci. Niektorí nedodržiavajú pokyny, potom sa sťažujú a nájdu si s prepáčením užitočného idiota, ktorý príde na zastupiteľstvo,“ uzavrel Trnka. Tak či onak, kauza prenájmu strojov ešte bude mať dohru, prípadom sa zaoberá krajský kontrolór aj polícia.