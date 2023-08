Anketa: Takmer polovica zamestnaní onedlho zanikne. Ako sa na to pripraviť?

Za kľúčové zručnosti pre 21. storočie považujem analytické schopnosti a kritické myslenie a schopnosť učiť sa. Všetci máme prístup k obrovskému množstvu informácií, z ktorých je potrebné vedieť si dobre vybrať a správne dané informácie vyhodnocovať. To je v súčasnej dobe plnej dezinformácií obrovský problém a s postupom umelej inteligencie sa tento problém ešte viac prehĺbi. Ako ďalšie dôležité zručnosti by som spomenula schopnosť komunikovať s ľuďmi a konštruktívne riešiť problémy. Bez schopnosti a ochoty učiť sa to takisto nepôjde.