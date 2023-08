Neutralita a vystúpenie z NATO by boli hazardom, upozorňuje rezort obrany

Neutralita Slovenska by bola hazardom s bezpečnosťou. Znamenala by aj obrovské navyšovanie financií na obranu. Ministerstvo obrany (MO) SR na to upozornilo v reakcii na niektorých verejných aktérov volajúcich po neutralite SR a vystúpení z NATO. Podotklo, že neutralita ako možnosť pre Slovensko neexistuje.

„Takýto scenár by bol priamym ohrozením nášho bezpečia a potenciálne aj hrozbou pre existenciu nášho štátu,“ skonštatovalo MO SR na sociálnej sieti. Ako argumentovalo, Severoatlantická aliancia je najväčšou, najsilnejšou a najúspešnejšou obrannou alianciou na svete a spolu s Ozbrojenými silami SR je hlavným garantom bezpečnosti.

Členstvo v NATO podľa ministerstva dáva istotu, že si na Slovensko netrúfne zaútočiť potenciálny agresor. „Rusko si dovolilo napadnúť Ukrajinu, lebo bola neutrálna a priamo ju nechránil aliančný dáždnik,“ poznamenalo MO SR. Pripomenulo aj udalosti z roku 1968.

Rezort upozorňuje aj na obrovské navýšenie financií na obranu, ktoré by neutralita priniesla. Ako načrtol, napríklad neutrálne Švajčiarsko investuje do obrany približne 6 miliárd eur, kým Slovensko v roku 2023 vynakladá na obranu 2,45 miliardy eur. „Miliardy eur, ktoré by sme v prípade neutrality museli navyše investovať do našej obrany, by tak chýbali v iných dôležitých rezortoch, ako sú zdravotníctvo či školstvo,“ vysvetlil rezort.

Líder Republiky Milan Uhrík v televíznej relácii potvrdil, že hnutie chce v najbližších štyroch rokoch zorganizovať referendum o vystúpení z NATO. Strana Hlas po tomto výroku reagovala, že nikdy nepôjde do žiadnej volebnej koalície s Republikou. Smer zdôraznil potrebu zachovať zahranično-politickú orientáciu Slovenska a zotrvať v organizáciách, ako sú NATO a EÚ.

Strana Demokrati v tejto súvislosti opätovne vyzýva demokratické strany, aby jasne deklarovali svoje zahranično-politické smerovanie a odsúdili „tlak extrémistického spektra, ktorý môže mať za následok bezpečnostné ohrozenie Slovenska“. Exminister obrany a podpredseda Demokratov Jaroslav Naď upozornil, že kto žiada vojenskú neutralitu, musí si byť vedomý, že žiada bezpečnostnú samovraždu Slovenska.