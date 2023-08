Kollár v Ide o pravdu: Naši nominanti v SIS striktne dodržiavali zákon. Nechcel som reinkarnovať Fica, to urobili iní

Pozrite si debatu Petra Bielika a Borisa Kollára v relácii Ide o pravdu Video

Post šéfa SIS dostalo hnutie Sme rodina podľa Kollára preto, lebo predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič ho poprosil o ministerské kreslo na obrane pre Jaroslava Naďa. Sme rodina plánovala mať na rezorte obrany ako šéfa Milana Krajniaka.

„Nemuseli sme ustúpiť, ale ustúpili sme. Zostala nám SIS. Z dnešného pohľadu si myslím, že nemal som ustúpiť, mal by som menej problémov, dnes by som obstarával migy, alebo jaky, alebo F-16 alebo Mirage, to je jedno. Riešil by som nákup šesťkoliek, osemkoliek, nemal by som tieto starosti,“ uviedol Kollár.

Podľa Kollára treba stíhať „gaunerov“ z obdobia vlády Roberta Fica, ale nie nezákonným spôsobom, lebo tu vznikne anarchia. „A po anarchii príde vendetta,“ skonštatoval Kollár. „Kto sa postaví tejto skupine (vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu – pozn. red.), je okamžite zostrelený, obvinený, stiahnutý…,“ uviedol Kollár.

Ako vidí Boris Kollár celú situáciu s napätím v mocenských zložkách štátu? Aké kroky by chcelo hnutie Sme rodina robiť v ekonomických otázkach? Vypočujte si reláciu Ide o pravdu.