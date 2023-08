Vláda má na stole odvolanie šéfa SIS Aláča. Je postavenie Slovenska ohrozené?

Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok pozbavila riaditeľa SIS výkonu funkcie. Michala Aláča spolu s ďalšími osobami obvinili v rámci akcie NAKA s názvom Rozuzlenie. Premiér Ľudovít Ódor dnes na vláde predloží návrh na jeho odvolanie. Opozícia hovorí o dvojitom metri a požaduje aj odvolanie šéfa polícia Štefana Hamrana. Ódor si však nemyslí, že by bolo dobré v tejto situácii odvolať hlavu polície. Minister obrany Martin Sklenár zareagoval aj na to, či je kvôli aktuálnej situácii postavenie Slovenska ohrozené.

Krátko pred rokovaním vlády sa k aktuálnym témam vyjadril aj Hamran. Situáciu okolo odvolania Aláča nekomentoval. Čo sa týka jeho odvolania, to má v rukách minister vnútra, ktorým je akuálne poverený premiér Ódor. Šéf polície jeho rozhodnutie rešpektuje. Vláda by mala prerokovať viac ako 20 bodov, rokovanie aktuálne prebieha.

Vláda má odvolať šéfa SIS Aláča

Návrh na odvolanie Aláča zatiaľ v program nesvieti, no ministri by sa k nemu mali dostať. Ešte pred začiatkom rokovania vlády sa konala Bezpečnostná rada, na ktorej bol aj šéf polície. Čo sa týka debát o odvolaní šéfa SIS, v tých sa neangažoval.

„Nie je to moja téma a ani moja kompetencia. Na to sú tu kompetentné osoby, ktoré to majú riešiť. Ja som tlmočil smerom k Bezpečnostnej rade poznatky, ktoré sa vyšetrovateľ a prokurátor rozhodli zverejniť v rámci prebiehajúcich trestných konaní, kde sa preukazujú protiprávne aktivity niektorých subjektov, ktoré pôsobia v rámci orgánov presadzujúcich právo,“ povedal.

Hamran nekomentoval ani to, či sa podľa neho upokojí situácia, keď bude na čele SIS miesto Aláča námestník. Boris Kollár zatiaľ hovoril o Tomášovi Rulíškovi. Aj po odchode Vladimíra Pčolinského viedol SIS prvý námestník, ktorým bol v tom čase Aláč. „Neminiem komentovať personálnu politiku, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať,“ reagoval Hamran.

„Podľa môjho názoru je podstatné, čo zadokumentovala polícia a akým spôsobom budú vedieť preukázať vinu jednotlivých subjektov a či v konečnom dôsledku, ak sa prípad dostane na súd, či bude vedieť prokurátor uniesť dôkazné bremeno na základe dôkazov, o ktorých je vyšetrovateľ presvedčený, že sú relevantné a skalopevné,“ hovoril policajný prezident.

Minister obrany Martin Sklenár na margo odvolania Aláča a nástupu námestníka do čela SIS uviedol, že SIS má spôsoby na to, aby dokázala nahradiť personálny výpadok. „Ide o štandardnú situáciu, ktorá zodpovedá tomu, kde sa nachádzame,“ uviedol. „Obvinenia čelných predstaviteľov vznášajú niektoré otázky. Myslím si, že jediný spôsob, ako podporiť stabilizáciu situácie je práve využitím personálu, ktorý v systéme pracuje. Nejde tu o zlyhanie inštitúcie, ale bavíme sa o zlyhaní jednotlivca,“ myslí si.

Ďalšie zásahy NAKA?

Líder Smeru Robert Fico varoval aj pred ďalšími zásahmi NAKA, napríklad u generálneho prokurátora Maroša ŽIlinku, Hamran reagoval, že podobných výrokov bolo mnoho. „V minulosti som už počul bombastické vyhlásenia, aj od bývalého trojnásobného premiéra, že priamo na Súmračnej sa v konkrétny deň vykoná nejaký služobný zákrok. Nič sa nevykonalo,“ uviedol.

„Takých prípadov je z minulosti XY. Viete, teraz predpokladať, že NAKA bude zasahovať, je celkom logické a relevantné, pretože z peňazí daňových poplatníkov sú platení za to, aby riešili korupcii v rámci našej spoločnosti a ďalšie nebezpečné protispoločenské činnosti,“ komentoval Hamran. „Hádam nebudeme očakávať od príslušníkov NAKA, že za peniaze daňových poplatníkov tam budú sedieť s vyloženými nohami. Podľa mňa je to logický predpoklad, že NAKA má konečne ruky rozviazané a môžu slobodne pracovať, ak je taká dôkazná situácia, určite budú zasahovať, ak taká nebude, tak nevykonajú nič,“ dodal.

Okrem toho v rámci všeobecných bezpečnostných tém upozornil Hamran na tie bezpečnostné riziká, ktoré momentálne polícia považuje za akútne riešiť na bezpečnostnej rade. „Týkali sa najmä aktivít systému „našich ľudí“ na území Slovenskej republiky, ktoré stále pretrvávajú podľa dostupných dôkazov a problémy spájania napríklad s nelegálnou migráciou,“ dodal Hamran.

Nie je tu žiadny prevrat, komunikácia v rámci NATO je v poriadku

Existuje kvôli situácii nejaká obava čo sa týka zahraničnej komunikácie v rámci krajín NATO? Minister obrany Martin Sklenár neregistruje žiadne problémy v komunikácii či inú hrozbu. Nemyslí si, že by malo prísť k obmedzeniu činnosti SIS alebo NBÚ v súvislosti s obvinením riaditeľov týchto zložiek. „Aj ochranu utajovaných skutočností, aj celkovú prácu zabezpečuje inštitúcia. Riaditeľ SIS alebo NBÚ je dôležitá osoba, ale inštitúcia ako taká plní dôležitú úlohu. Pri výmene informácií aj so zahraničím prebiehajú certifikačné a akreditačné procesy, ktoré majú inštitúcie za sebou a dokážu splniť požiadavky, ktoré tam sú. Nemyslím si, že by malo prísť k obmedzeniu takejto činnosti,“ komentoval Sklenár.

„Výmena informácií prebieha,“ uviedol minister obrany s tým, že je to otázka na Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), ktorá to zabezpečuje. „Ale tie informácie, ktoré používame my, tam nevidíme žiadne vplyvy,“ povedal šéf obrany. „Nemyslím si, že máme prevrat. Vojenské zložky sú úplne v poriadku,“ reagoval Sklenár.

Opozícia žiada hlavu Hamrana

Premiér Ódor uviedol zotrvanie Aláča na pozícii by ohrozovalo dobré meno štátnej služby doma aj v zahraničí. „A podkopávalo by vzájomnú dôveru,“ povedal. Zdôraznil, že sa nerozhoduje na základe emócií, ale na základe faktov a riadi sa zákonom.

Za rozhodnutím o odvolaní riaditeľa tajnej služby si s hlavou štátu Zuzanou Čaputovou stoja. „Podľa zákona č. 73/1998 Z. z. sa príslušník Slovenskej informačnej služby musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej služby ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby a je dôvodne podozrivý, že spáchal trestný čin. Tieto dôvody boli naplnené,“ komentoval Čaputová s tým, že rovnako postupovala aj v prípade bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského.

Ódor má zároveň informácie, že prebehli nejaké úkony zo strany prezidentky na zbavenie mlčanlivosti Aláča. Lídri strán Smer Robert Fico a Hlas Peter Pellegrini v reakcii na odvolanie Aláča požadujú aj odvolanie Štefana Hamrana. Fico okrem toho žiadal, aby boli Mimo výkon služby postavení aj všetci obvinení vyšetrovatelia NAKA, tzv. čurillovci, čo chcel dosiahnuť aj schválením uznesenia na mimoriadnej schôdzi, tú sa však otvoriť nepodarilo.

Ódor si nemyslí, že v takejto situácii by bolo dobré odvolať hlavu polície. Hamran má podľa neho výsledky a ukazuje, že vyšetrovatelia bojujú so zločinom, ktorý na Slovensku bol. Hamran jeho rozhodnutie rešpektuje. Voči Aláčovi vzniesli minulý týždeň obvinenie zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.