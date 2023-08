Výstavba môže podľa Demokratov fatálne ohroziť významný vodný zdroj v Šamoríne

Podľa bývalého štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia a odborníka strany Demokrati na ochranu životného prostredia Michala Kiču tam plánujú postaviť tri bytové domy so štyrmi nadzemnými podlažiami, v ktorých bude 48 bytov.

„Ďalší developer disponuje územným plánom na 1 500 bytov a 500 rodinných domov a môže si podať priamo žiadosť o stavebné povolenie. Takáto výstavba by vodný zdroj fatálne ohrozila,” povedal Kiča na dnešnej tlačovej besede. Vodárenský zdroj Šamorín dokáže pitnou vodou zásobovať až 3 milióny obyvateľov. V roku 2021 bolo v jeho okolí vyhlásené ochranné pásmo, proti čomu sa odvolali developeri. Ministerstvo životného prostredia vyhlášku zrušilo.

Voda je bohatstvo aj záväzok. Prečo jej má Slovensko viac ako iné krajiny a bude to platiť naveky? Video Pravda o klíme - 9. diel: O vode na zemi a najmä na Slovensku / Zdroj: TV Pravda

„Za nášho pôsobenia na ministerstve sa nám spolu s Jánom Budajom podarilo vyhlásiť ochranné pásmo vodárenského zdroja tak, aby sme toto cenné bohatstvo ochránili pred nekontrolovanou výstavbou. A to aj napriek výraznému tlaku developerov,” pripomenul Kiča.

31. júla ministerstvo životného prostredia zrušilo vyhlášku, ktorá chránila zdroj pitnej vody v Šamoríne pred výstavbou developerov. Pochybením podľa Kiču je, že zároveň s tým nevydalo aj rozhodnutie o tzv. predbežnom opatrení, ktoré by bránilo výstavbe. Ministerstvu podľa jeho vyjadrenia zostáva čas už len do konca mesiaca na to, aby vykonalo kroky, ktoré zabránia výstavbe. Na podateľňu ministerstva životného prostredia preto ešte dnes doručí podnet na predbežné opatrenie, ktoré by zabezpečilo ochranu pitnej vody.

Na ohrozenie vodárenského zdroja v Šamoríne výstavbou upozornila nedávno aj SaS, ktorá zároveň spustila aj petíciu s názvom „Stop developerom. Zachráňme pitnú vodu pre celé Slovensko“. Podľa Anny Zemanovej zo SaS je petícia určená pre všetkých, ktorým záleží na tom, aby bol tento vzácny a významný zdroj pitnej vody aj naďalej dostatočne chránený.