Kollár a Sme rodina vyzvali premiéra na zastavenie zonácie NP

„Prírodu treba chrániť. Sme za to. Ale nemôžeme likvidovať ľudí, ktorí tam žijú po generácie. Chcem vyzvať premiéra Ódora, aby to prehodnotili, zastavili toto šialenstvo a dali to prepracovať,“ uviedol Kollár. Tvrdí, že návrh je namierený proti ľuďom a má negatívne dôsledky nielen na majiteľov pozemkov, ale aj na bežných ľudí. Zároveň podľa neho zmeny spôsobia výpadky v rozpočtoch samospráv. Odmieta, aby si občania platili za návštevu NP a aby chovatelia nemohli na vlastných pozemkoch pásť dobytok.

Čítajte viac Envirorezort preberie od lesníkov ďalšie pozemky. Budaj ohlásil tri národné parky, ktoré prejdú zonáciou

Predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) dodal, že reforma národných parkov je príkladom toho, ako reformy nerobiť. Tvrdí, že starostovia a primátori dotknutých území sa nezúčastňovali na procese zmien zonácií troch spomínaných NP. Rovnako sa podľa neho porušuje Ústava SR garantujúca práva vlastníkov pozemkov.

Čítajte viac ZMOS požaduje prepracovanie zonácie Národného parku Veľká Fatra, podľa ministerstva je to nevyhnutné

Demokrati v reakcii na výzvu zastavenia zonácie NP upozornili, že jej zastavenie by znamenalo okamžitý koniec predbežnej ochrany a nástup komerčnej ťažby dreva. „Sme rodina nejde o regióny, avšak o záujmy konkrétnych firiem benefitujúcich z drancovania slovenskej prírody,“ vyhlásil expert strany Demokrati pre životné prostredie a bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča. Prítomnosť národných parkov je podľa strany zdrojom rozvoja regiónu vo všetkých okolitých štátoch a takisto bude aj na Slovensku.