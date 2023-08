Predvolebný duel Ide o pravdu. Forró: Chaos je očividný, ľudia chcú zmenu. Simon: Fico mal šťastie, že Matovič bol ešte horší

Zsolt Simon a Krisztián Forró v predvolebnom dueli v relácii Petra Bielika Ide o pravdu Video

Čo hovoria na boj v bezpečnostných zložkách na Slovensku? Forró to vníma negatívne. „Sľúbili nám, že úradnícka vláda vytvorí stabilitu a pripraví túto krajinu na voľby a práve tá stabilita chýba, chaos ďalej pokračuje,“ uviedol a dodal, že dôvera k bezpečnostným, zložkám ani predtým nebola najvyššia a bude ďalej klesať.

„Čo sa deje v polícii, nie je žiadny štátny prevrat, ako to nazýva Robert Fico, je to jeho dieťa,“ uviedol Simon. "Mal len to šťastie, že po jeho období nasledovalo oveľa horšie, obdobie vlády Igora Matoviča. Fica už raz ľudia vyhnali z funkcie, čo ho bolí a túto bolesť sa snaží preniesť na všetkých, tvrdí Simon.

Ako hodnotia verbálne zásahy Maďarska do slovenskej predvolebnej kampane? O akú métu bojujú – o päť percent, aby prešli do parlamentu, alebo im stačia tri percentá zaručujúce štátny príspevok? Ako hodnotia spoluprácu s Budapešťou? Aké sú vzťahy medzi stranami, ktoré chcú zastupovať maďarskú menšinu na Slovensku? Pozrite si reláciu Ide o pravdu.